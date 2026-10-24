Lesionados y suspendidos para el partido América vs Pachuca

La Jornada 14 del Apertura 2026 se juega este fin de semana y este domingo 25 de octubre América tiene una cita con el Pachuca para enfrentarse en el Estadio Banorte Azteca. La realidad es que los azulcremas navegan tranquilamente en lo más alto, pues ya tienen su boleto en mano a la Liguilla, mientras los hidalguenses, antepenúltimos de la clasificación con 13 unidades, están casi eliminados y tienen que salir con todo a sacar los tres puntos.



Durante la semana, las Águilas le pegaron 2-5 al Atlas, sin embargo, la mala noticia fue que el mexicoamericano Alejandro Zendejas, quien asistió y anotó, tuvo que salir por lesión, sin saber si estará disponible. Sobre Dagoberto Espinoza, el cuerpo técnico decidió darle descanso y por eso no estuvo contra los tapatíos.



Ya hablando de los Tuzos, el proyecto de Benjamín Mora no salió como se esperaba, ya que están agonizando. Entre semana, fueron locales contra Cruz Azul, pero aún así fueron derrotados 1-2. A pesar de su mala situación, el delantero venezolano Salomón Rondón lidera la tabla de goleo y querra aumentar su cuota para llevarse al menos esa distinción.

¿Qué jugadores tiene lesionados América?

Raphael Veiga | Hector Vivas/GettyImages

Alejandro Zendejas – Lamentablemente para la afición azulcrema, el estadounidense salió lesionado el duelo pasado tras haber anotado. A falta de los exámenes médicos y de conocer la gravedad, podría ser baja.

Ramón Juárez – Por un lado se menciona que el defensa tendría su relación rota con el estratega tras estar borrado con el arribo de los nuevos zagueros. Por otro lado, se dice que no fue tomado en cuenta la fecha pasada por una lesión menor.

Raphael Veiga – También ha presentado molestias físicas que lo han hecho perderse los últimos dos partidos. Posiblemente no se recupere este fin.

¿Qué jugadores tiene suspendidos América?

Ningún elemento de los Millonetas se perderá el juego por indisciplina.

¿Qué jugadores tiene lesionados Pachuca?

Andrés Arroyo | Jam Media/GettyImages

Alexeí Domínguez: el pasado 8 de agosto sufrió una fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo. El extremo volvería hasta mediados de noviembre.

Andrés Arroyo: el colombiano presentó una fractura en el quinto metatarsiano siendo intervenido quirúrgicamente. Su regreso sería inicios de noviembre.

¿Qué jugadores tiene suspendidos Pachuca?

Con el retorno del paraguayo Sergio Barreto, los blanquiazules ya no tienen castigados en sus filas.