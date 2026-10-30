Lesionados y suspendidos para el partido América vs Toluca

Uno de los juegos imperdibles de cada seis meses es el que protagonizan América y Toluca, ya que normalmente nos entregan goles debido a su filosofía de juego ofensivo. Este sábado 31 de octubre, los dos se encuentran en el Estadio Banorte Azteca para su duelo de la Jornada 15.



Con sólo nueve puntos en disputa, los dos tienen que salir a dejarlo todo, ya que la tabla está muy apretada y aunque ambos están prácticamente en la Liguilla, no pueden confiarse porque tratarán de cerrar en casa los duelos de la fase final.



Las Águilas dejaron ir la gran oportunidad de alejarse aún más de Cruz Azul y Chivas, pues en la jornada pasada perdieron 1-2 ante Pachuca y empataron 1-1 contra Xolos en su juego pendiente de la Fecha 7. A pesar de esto, siguen en lo más alto con 28 unidades, sacando solamente dos a los celestes y los rojiblancos, mientras el Atlas (24) y Toluca (23) aún acechan.



Durante la semana, el técnico uruguayo Guillermo Almada optó por darle descanso a varios de sus titulares como Luis Malagón, Israel Reyes, Henry Martín, el argentino Santiago Ramos y el uruguayo Santiago Bueno, así que utilizó un once alternativo brindando minutos a elementos que han perdido protagonismo como Ramón Juárez, Miguel Vázquez, Alan Cervantes y Alexis Gutiérrez. Del mismo modo, probó al canterano Derek Jiménez, pero ahora, debido a la importancia del compromiso, es un hecho que mandará la artillería pesada.

¿Qué jugadores tiene lesionados América?

Raphael Veiga | Hector Vivas/GettyImages

Alejandro Zendejas: el mexicoamericano no estuvo presente en los últimos dos juegos por una lesión sufrida contra Atlas. El extremo derecho presenta una molestia en el abductor y no estaría listo este fin de semana. Debido a su importancia, el cuerpo técnico ha optado por darle más descanso y no arriesgarlo.

Raphael Veiga: El brasileño sigue con molestias físicas y se maneja que deberá someterse a una intervención quirúrgica en Brasil para ser supervisada por el Palmeiras, club que lo tiene a préstamo con las Águilas. Tomando todo esto en cuenta, es posible que no vuelva para el resto de semestre.

¿Qué jugadores tiene sancionados América?

No hay ningún castigado en el Nido.

¿Qué jugadores tiene lesionados Toluca?

Marcel Ruiz | Agustin Cuevas/GettyImages

Marcel Ruiz: el mediocampista sigue en proceso de rehabilitación tras haber sufrido el pasado semestre una ruptura de ligamento cruzado anterior y menisco medial en la rodilla derecha.

Edgar López: El Gacelo está fuera de circulación debido a que tenía una lesión en la rodilla derecha y en el mes de agosto fue intervenido quirúrgicamente. Su regreso está sujeto a evolución.

¿Qué jugadores tiene sancionados Toluca?

Para la buena fortuna del técnico argentino Antonio Mohamed, no tiene suspendidos, sin embargo, el delantero brasileño Helinho Castro debe andar con cuidado porque lleva cuatro amarillas acumuladas. Mismo caso para el mediocampista argentino Franco Romero.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27