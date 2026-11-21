El Torneo Apertura 2026 disputa su última jornada, contando con uno de los juegos más llamativos. Chivas recibe la visita de Cruz Azul en el Estadio Akron, un encuentro que significa más que los tres puntos, ya que ambos aspiran a quedarse con el liderato rumbo a la Liguilla. Los dos tendrán la ventaja de saber que ocurrió con el América, su otro rival por el primer lugar, el cual juega el sábado contra un eliminado Tigres en el Volcán.

En la pasada jornada, el Guadalajara dejó escapar la victoria contra León. Luego de ir ganando por la mínima de Ricardo Marín, en los minutos finales Paul Bellón selló el 1-1. Al finalizar el encuentro hubo un susto en los aficionados rojiblancos, ya que tres jugadores salieron por lesión: Richard Ledezma, Daniel Aguirre y Rubén González. El lateral derecho registró una molestia en el tobillo, el defensor sufrió una sobrecarga muscular y El Oso tuvo calambres, sin embargo, los tres entrenaron con normalidad durante la semana. A eso hay que sumarle que los cinco convocados por México para la Fecha FIFA, Roberto Alvarado, Raúl Rangel, Luis Romo, Diego Campillo y Santiago Sandoval, regresaron sin contratiempos.



Con respecto a La Máquina Celeste, viene de sumar cinco triunfos al hilo tras haberse impuesto 2-3 a Tigres a través de los argentinos Nico Ibáñez y Carlos Rotondi, así como de Andrés Montaño. Durante la semana, Joel Huiqui contó con su plantel completo para encarar el duelo del domingo, con Montaño, Chiquete Orozco y Erik Lira reintegrándose al resto después de haber vestido la casaca de la selección. La única duda que tiene el cuerpo técnico es si debe darle minutos al mediocampista argentino José Paradela, pues tiene cuatro amarillas y de recibir una más se perdería el arranque de la Liguilla.

¿Qué jugadores tiene lesionados Chivas?

Miguel Tapias | Simon Barber/GettyImages

Miguel Tapias: el defensa central continúa con su proceso de rehabilitación.

¿Qué jugadores tiene suspendidos Chivas?

El Rebaño no tiene ningún castigado.

¿Qué jugadores tiene lesionados Cruz Azul?

Amaury Morales | Jam Media/GettyImages

Amaury Morales: en rehabilitación tras una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla.

Mateo Levy: operado por una lesión en el menisco de la rodilla derecha.

Cristian Jiménez: en recuperación tras ser operado del ligamento cruzado.

¿Qué jugadores tiene suspendidos Cruz Azul?

El actual campeón no tiene a nadie en la ‘congeladora’.