Este sábado 17 de octubre, Chivas y Tigres se enfrentan en el Estadio Akron para la Jornada 12 de Apertura 2026. El equipo rojiblanco marcha en la cuarta posición de la clasificación con 19 puntos, mientras los regios son treceavos con 13 unidades, estando fuera de los puestos de Liguilla.



La jornada pasada, el Guadalajara logró salvar el empate 1-1 frente al Atlas en el Clásico Tapatío, celebrado en el Estadio Jalisco. El duelo estuvo envuelto en la polémica, ya que no se marcó un claro penal de Jorge Sánchez por una mano, todo gracias a una supuesta falta de Ángel Sepúlveda sobre el rival. Ahora bien, el argentino Kevin Zenón adelantó a los Zorros y aunque El Cuate empató al final del encuentro, previamente falló un penal. La mala noticia para el Rebaño es que perdió por lesión a Diego Campillo y a Kevin Castañeda por expulsión. Para enfrentar a los universitarios, Omar Govea retorna tras cumplir su juego de sanción.



Con respecto a la U, dio uno de los ‘campanazos’ de la jornada al pegarle 3-2 al Toluca en el Volcán Universitario. A pesar de que el portugués Paulinho Dias y el uruguayo Federico Viñas marcaron por los Diablos Rojos, un doblete del argentino Juan Purata y una diana de Memo Martínez le dieron la victoria a los felinos para sumar su segunda victoria al hilo, así que tratarán de conseguir una tercera para seguir escalando posiciones.

¿Qué jugadores tiene lesionados Chivas?

Diego Campillo | Simon Barber/GettyImages

José Castillo: el equipo sigue argumentando que tiene una lesión muscular, sin profundizar demasiado en el tema. Lo que es un hecho, es que el defensa lleva sin jugar desde el pasado 5 de agosto, así que ya está generando mucha preocupación en la afición que no pueda estar al cien por ciento para jugar.

Diego Campillo: el defensa salió lesionado en el Clásico Tapatío por un fuerte golpe en el pie. Tras ser sometido a estudios, se descartó que hubiera una fractura. Al final, el seleccionado nacional tiene una fuerte inflamación que le impide trabajar al parejo de sus compañeros, quedando descartado.

Miguel Tapias: el también defensa continúa su rehabilitación.

Bryan González: El Cotorro se lesionó en el Clásico Nacional y continúa con molestias físicas, esperando que evolucione satisfactoriamente.

Miguel Gómez: las lesiones musculares persisten en el canterano y lateral.

Luis Romo: el capitán sinaloense se maneja como duda debido a la lesión que tiene en el bíceps femoral que sufrió en la concentración con la selección mexicana. Todavía no tiene fecha de regreso a las canchas.

¿Qué jugadores tiene suspendidos Chivas?

Kevin Castañeda | Simon Barber/GettyImages

Kevin Castañeda: el mediocampista ingresó de cambio en el complemento y apenas en 24 minutos recibió dos amarillas para ser echado del campo.

¿Qué jugadores tiene lesionados Tigres?

Juan Brunetta | Azael Rodriguez/GettyImages

Juan Brunetta: el centrocampista es duda debido a una molestia en el tobillo derecho que presento tras el juego ante los choriceros.

Francisco Reyes: se rompió el tendón de Aquiles izquierdo y fue operado. Podría volver para mediados o finales de noviembre.

Marco Farfán: el lateral mexicoamericano difundió que no quedó bien de la fractura en el escafoides del pie derecho que sufrió en enero y a pesar de haber vuelto a las canchas ha tenido que someterse a una nueva operación, por lo que estaría descartado lo que resta del semestre.

Jesús Angulo: apenas en agosto fue sometido a una reconstrucción en la rodilla izquierda y volverá hasta el 2027.

Osvaldo Rodríguez: si bien ya regresó a trabajar con sus compañeros, continúa su rehabilitación tras haber sido operado de los meniscos de las dos rodillas.

Marcelo Flores: en mayo, el extremo sufrió una ruptura de ligamento cruzado de la rodilla derecha y regresará hasta el 2027.

Rómulo Zwarg: el brasileño seguirá fuera de actividad luego de un desgarro sufrido en su muslo izquierdo hace dos semanas.

¿Qué jugadores tiene suspendidos Tigres?

La U no tiene elementos en la congeladora, sin embargo, ya debe haber preocupación para algunos debido a la acumulación de tarjetas amarillas. Con tres esta Vladimir Loroña y Ricardo Monreal.