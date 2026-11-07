Vaya cierre tran trepidante nos está regalando la fase regular del Apertura 2026, ya que hay tres equipos con los mismos puntos luchando por el liderato, mientras cinco más están fuera de la Liguilla, pero con posibilidades matemáticas de ganarse un lugar entre los ocho mejores.



A falta de tres jornadas, América lidera la tabla general con 29 puntos, sumado a su diferencia de +15, Chivas le sigue con +11 y Cruz Azul aparece con +10. Debido a esto, el Guadalajara debe buscar la manera de cerrar con victorias las fechas restantes y su primer tarea es este domingo 8 de noviembre cuando visite a León en el Estadio Nou Camp.



El Rebaño Sagrado suma tres victorias al hilo y va en búsqueda de una cuarta, aparte la buena noticia para el técnico argentino Gabriel Milito fue que recuperó a varios de sus lesionados, tal como Luis Romo, Brian Gutiérrez, José Castillo y Ángel Sepúlveda, con los dos primeros viendo actividad la fecha pasada ante Atlante, al cual derrotaron 4-2 gracias a un doblete de Santi Sandoval, más un autogol del ecuatoriano Diogo Bagüí y una diana de Efraín Álvarez.



No obstante, se espera que los Panzas Verdes lo dejen todo en el campo porque están en el séptimo peldaño con 22 unidades, siendo acechado por los otros equipos para arrebatarles su sitio, tal como Santos Laguna (22), Monterrey (21), Pumas (20), Querétaro (20), Pachuca (19) y San Luis (19). La mala noticia para el técnico argentino Javier Gandolfi es que lleva dos juegos sin victoria, llegando de caer 2-1 ante La Máquina Celeste pese al tanto de José ‘Plátano’ Alvarado.

🗓️ ¡Así noviembre para el Rebaño Sagrado! 🐐 pic.twitter.com/GpgRthHhQf — CHIVAS (@Chivas) November 3, 2026

¿Qué jugadores tiene lesionados Chivas?

Miguel Gómez | Agustin Cuevas/GettyImages

Miguel Tapias: el defensa central continúa con su proceso de rehabilitación.



Miguel Gómez: recayó en su lesión y volvió a sentir molestias musculares.

¿Qué jugadores tiene suspendidos Chivas?

Ningún rojiblanco está en la ‘congeladora’.

¿Qué jugadores tiene lesionados León?

La Fiera no tiene a nadie en el hospital, sin embargo, el técnico tiene borrados a elementos como José ‘Avión’ Ramírez y el colombiano Santiago Londoño.

¿Qué jugadores tiene suspendidos León?

Del mismo modo, los Esmeraldas no tienen castigados, pero el defensa colombiano Juan Guevara y el defensa chileno Sebastián Vegas deben andar con cuidado, ya que tiene cuatro amarillas acumuladas y están a nada de ganarse un juego de suspensión.