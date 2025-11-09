El FC Barcelona visitó este domingo 9 de noviembre al Celta de Vigo en el Estadio Abanca Balaídos, en la jornada 12 de LaLiga. El partido se complicó mucho más de lo previsto para los blaugranas, pero Robert Lewandowski, que reapareció tras un mes de baja por lesión, volvió a meter al equipo en la lucha por la victoria.

El delantero polaco abrió el marcador a los 10 minutos. Después de que el árbitro señalara una mano de Marcos Alonso en el área, Lewandowski transformó el penalti con un disparo que superó a Ionut Radu, estableciendo el 0-1 para el Barcelona.

Al minuto 37, 'Lewa' volvió a hacerse presente en el marcador. El ariete polaco fue habilitado por Marcus Rashford y consiguió el 1-2 provisional para los blaugranas.

Al 73, atacante apareció de nueva cuenta para conseguir su hat-trick y poner el marcador 2-4 a favor de los dirigidos por Hansi Flick.

De esta forma, Lewandowski alcanzó los 107 goles con la camiseta del FC Barcelona y continúa escalando posiciones en la lista de máximos goleadores históricos del club. Con su doblete ante el Celta de Vigo, 'Lewa' igualó al paraguayo Eulogio Martínez —una de las grandes leyendas azulgrana de los años cincuenta— y superó a Neymar y Evaristo, quienes se quedaron en 105 tantos.

El siguiente reto del legendario delantero polaco es igualar y superar el registro de Luis Enrique, quien entre 1996 y 2004 consiguió marcar 108 goles con el FC Barcelona.

RC Celta de Vigo v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

De acuerdo con los reportes más recientes, existe incertidumbre sobre el futuro de Robert Lewandowski en el Barcelona. El contrato del goleador de 37 años vence en junio de 2026 y todavía no se sabe si renovará o se marchará a otro club.

¿Hasta qué posición en la tabla de máximos goleadores históricos del FC Barcelona escalará Lewandowski de aquí a junio, en caso de que esta sea su última temporada como blaugrana? ¿El Barça cometerá un error al dejarlo irse?