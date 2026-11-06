¿Lionel Messi publicó algún mensaje por el retiro de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal?

Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal y provocó una enorme repercusión en el mundo del fútbol. El delantero de 41 años compartió un emotivo video en sus redes sociales para comunicar el final de su etapa con el combinado nacional, después de más de dos décadas defendiendo sus colores.

La noticia generó miles de reacciones entre futbolistas, exjugadores y aficionados de todo el mundo. Sin embargo, una de las grandes preguntas que surgieron después del anuncio fue si Lionel Messi le dedicó algún mensaje a Cristiano Ronaldo, teniendo en cuenta la histórica rivalidad que ambos protagonizaron durante buena parte de sus carreras.

¿Messi publicó algo sobre el retiro de Cristiano Ronaldo?

Hasta este viernes 6 de noviembre, Lionel Messi no había publicado ningún mensaje público sobre la despedida de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal.

La situación llamó especialmente la atención porque, apenas un mes atrás, cuando Messi anunció su propia despedida de la selección argentina, Cristiano Ronaldo sí le había dedicado un mensaje público a través de Instagram.

En aquella oportunidad, el portugués reaccionó al anuncio de su histórico rival y le expresó su reconocimiento por la trayectoria que construyó con la Albiceleste, en un gesto que tuvo una importante repercusión entre los seguidores de ambos futbolistas.

A lo largo de casi dos décadas, Messi y Cristiano Ronaldo protagonizaron una de las rivalidades más importantes de la historia del deporte. Sus enfrentamientos en el Barcelona y el Real Madrid, la disputa por los Balones de Oro y sus innumerables récords individuales marcaron una época irrepetible.

Pese a esa competencia, ambos manifestaron en diferentes oportunidades el respeto que sienten por el otro y reconocieron la influencia que tuvo su rivalidad en sus respectivas carreras.

Tal vez sea una cuestión de tiempo y, finalmente, el argentino le deje un mensaje al portugués. ¿Sucederá?