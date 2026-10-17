Lionel Messi y el Balón de Oro: cuántos ganó, nominaciones y todos sus resultados
La historia de Lionel Messi con el Balón de Oro es también un recorrido por las distintas etapas de su carrera. Desde sus primeros años en el FC Barcelona hasta su consagración con la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022, el delantero construyó un palmarés individual sin precedentes.
Con ocho trofeos, se mantiene como el máximo ganador de una distinción que reconoce a los futbolistas más destacados del fútbol mundial.
Los ocho Balones de Oro de Lionel Messi
El argentino apareció por primera vez entre los candidatos en 2006, cuando terminó en el puesto 20 con apenas dos votos. En 2007 subió al tercer lugar y en 2008 fue segundo, antes de comenzar su histórica serie de cuatro conquistas consecutivas.
El primer reconocimiento llegó en 2009, después de una temporada extraordinaria con el Barcelona, que ganó la UEFA Champions League al vencer al Manchester United en la final disputada en Roma. A partir de entonces, Messi dominó el premio durante cuatro ediciones consecutivas, entre 2009 y 2012, una racha que ningún otro futbolista consiguió igualar.
En 2010, su elección generó debates por el rendimiento de otros candidatos, especialmente el neerlandés Wesley Sneijder, protagonista de la campaña del Inter de Milán que ganó La Orejona y de la selección de Países Bajos que alcanzó la final del Mundial de Sudáfrica.
Sin embargo, el argentino volvió a imponerse en la votación y repitió el éxito en 2011 y 2012; su siguiente conquista llegó en 2015, cuando el conjunto catalán volvió a ganar la Champions.
Después de varios años sin quedarse con el galardón, recuperó el primer puesto en 2019 y sumó el séptimo en 2021. Finalmente, en 2023, el título mundial conseguido con Argentina en Qatar fue determinante para obtener su octava estatuilla.
El palmarés de Messi en el Balón de Oro
Dato
Registro
Balones de Oro ganados
8
Primer premio
2009
Último premio
2023
Años de sus victorias
2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023
Victorias consecutivas
4 (2009-2019)
Primera nominación
2006
Nominaciones hasta 2026
17
Mayor porcentaje de votos entre los datos citados
47,88 % en 2011
Puntos obtenidos en 2013
1.205
La rivalidad con Cristiano Ronaldo y sus votaciones históricas
Durante buena parte de su carrera, Messi compartió protagonismo con Cristiano Ronaldo, quien acumula 18 nominaciones y ganó cinco Balones de Oro en toda su trayectoria. El portugués se impuso en 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017, mientras que el argentino mantuvo una presencia constante entre los principales candidatos.
Las votaciones también permiten dimensionar el impacto del argentino: en 2011 obtuvo el 47,88 % de los votos, uno de los porcentajes más destacados de su historial; un año después, protagonizó una temporada histórica al marcar 91 goles durante el año calendario, una cifra que consolidó su lugar entre los grandes referentes del deporte.
En 2013, aunque no consiguió el premio, alcanzó los 1.205 puntos y terminó en el segundo puesto, por detrás del portugués; aquella edición volvió a mostrar la competitividad de una distinción en la que el argentino permaneció durante años entre los favoritos.
De su primera nominación a un cambio de época
Tras quedar fuera de la lista de candidatos en 2024 y 2025, este 2026 Messi volvió a la carrera por el premio, con la posibilidad de conquistar la distinción por novena vez.
A poco menos de dos semanas de la gala, en el London Palladium Theatre en Londres, el rosarino vuelve a desafiar la historia, con la posibilidad de ampliar un récord que parece inalcanzable y sumar un nuevo capítulo que podría coronar una vez más una trayectoria extraordinaria.
Lucía Domínguez es redactora en Sports Illustrated Fútbol. Comenzó su carrera en el periodismo deportivo en 2022 y en 2024 se graduó como Técnica Superior en Periodismo con Orientación en Deportes en TEA y Deportea, en Buenos Aires. Apasionada por la redacción, cubre principalmente la actualidad de la Premier League, LaLiga y el fútbol de selecciones.