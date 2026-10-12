Lionel Messi y su familia estarían presentes en la gala del Balón de Oro 2026

La ceremonia del Balón de Oro 2026 se celebrará el lunes 26 de octubre de 2026 en Londres, Inglaterra, conmemorando el 70 aniversario del galardón (será la primera vez que se realice fuera de París).

Two weeks to go. One name goes down in history. 🌕

Everything you need to know, on https://t.co/WrVGTh5zEm. Link in bio.#ballondor pic.twitter.com/mM14xeYIrW — Ballon d'Or (@ballondor) October 12, 2026

El periodo de evaluación fue durante la Temporada 2025/2026 (del 1 de agosto de 2025 al 31 de julio de 2026).

Además, el sistema de votación fue hecho por periodistas especializados de los 100 mejores países del ranking masculino de la FIFA.

Messi regresaría a una gala de France Football

Es obvio que los futbolistas que se encuentran entre los nominados para recibir el galardón del Balón de Oro reciben invitación para ir a la ceremonia que realiza año con año France Football para premiar a los mejores jugadores del mundo.

No obstante, la presencia de Messi no siempre ha estado garantizada, independientemente de sus nominaciones y en esta última gala que se encuentra nominado tras su espectacular actuación en la Copa del Mundo 2026 a sus 39 años.

🚨| BIG BREAKING: France Football has invited Messi to attend the Ballon d’Or ceremony.🐐



They want to honour Messi for his incredible Argentina career.🏆 pic.twitter.com/Q437ZrkCwj — Winna F.C. (@WinnaFC) October 12, 2026

En redes sociales se ha rumoreado que en esta edición sí habrá la presencia del máximo ganador del Balón de Oro (8).

Por si fuera poco, hay rumores sobre otro premio y es que quisa si Leo no es el vencedor del Balón de Oro 2026, que sería el noveno de su carrera, por cierto.

Existe la posibilidad que haya una sorpresa y puede tratarse del Super Balón de Oro, galardón que solo ha sido entregado una vez y fue a su compatriota Alfredo Di Stéfano por ser considerado el mejor jugador de las últimas tres décadas (aunque este premio podría esperar hasta el 2029).

Premio que el caso de volver a entregarse, claramente Lionel Messi figura como el principal candidato a conquistarlo y llevarlo a sus vitrinas.