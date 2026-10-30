Liverpool vs Arsenal: previa, predicciones y alineaciones

El Liverpool recibe al Arsenal este domingo 1 de noviembre por la novena fecha de la Premier League. Será todo un desafío para el campeón defensor del título y líder del torneo: no gana un partido de liga en Anfield desde septiembre de 2012 y desde entonces suma 13 visitas sin triunfos.

El Liverpool atraviesa un gran presente. Después de caer 3-0 ante el Manchester City, encadenó cuatro victorias consecutivas: le ganó al LASK y al Villarreal en la Champions League, y al Brentford y al Brighton en la Premier. El miércoles eliminó al Chelsea de la Copa de la Liga en los penales tras el 1-1 en los 90'. Los Reds marchan cuartos con 15 puntos.

El Arsenal, por su parte viene de ganarle 2-0 al Everton, pero el martes sufrió uno de los golpes más duros de su historia reciente. Cayó por penales ante el Fleetwood Town de la League Two y se convirtió en el primer campeón vigente de la Premier que queda eliminado de la Copa de la Liga ante un equipo de cuarta división. A ese papelón se le suman lesiones importantes, por lo que todo puede pasar el domingo.

A continuación, toda la información sobre este partidazo de la Premier League.

Pronóstico SI

El Liverpool llega con confianza, con Alexander Isak en un gran momento referencia y Florian Wirtz levantando el nivel, aunque las bajas de Dominik Szoboszlai y Jeremie Frimpong le restan variantes. El Arsenal, sin Saka y con Declan Rice y Noni Madueke en duda, se apoyará en su solidez defensiva y en la calidad de Martin Ødegaard y Eberechi Eze para lastimar.

Se espera un partido cerrado y muy táctico entre dos equipos que se conocen bien: los últimos tres cruces terminaron 1-0, 2-2 y 0-0. El empuje de Anfield equilibra la mayor jerarquía visitante, por lo que el empate aparece como el resultado más lógico.

Pronóstico: Liverpool 1-1 Arsenal

¿A qué hora se juega el Liverpool vs Arsenal?

Ciudad: Liverpool, Inglaterra

Estadio: Anfield

Fecha: domingo 1 de noviembre

Hora: 11:30 EE.UU (Este), 10:30 MEX, 17:30 ESP

Árbitro: Andy Madley

Historial de enfrentamientos directos entre el Liverpool y el Arsenal (últimos cinco partidos)

Liverpool : 1

: 1 Empates : 3

: 3 Arsenal: 1

Último partido entre ambos: 08/01/2026 - Arsenal 0-0 Liverpool - Premier League 2025/26, Fecha 21

Arsenal v Liverpool - Premier League | Julian Finney/GettyImages

Últimos 5 partidos

Liverpool Arsenal Liverpool 1 (6) - (5) 1 Chelsea 28/10/26 Fleetwood Town 1 (5) - (3) 1 Arsenal 27/10/26 Liverpool 2-0 Brighton 25/10/26 Arsenal 2-0 Everton 24/10/26 Liverpool 4-3 Villarreal 20/10/26 Bayern Múnich 2-2 Arsenal 21/10/26 Brentford 1-2 Liverpool 17/10/26 Nottingham Forest 0-1 Arsenal 18/10/26 LASK 3-6 Liverpool 14/10/26 Arsenal 3-0 Lille 13/10/26

¿Cómo ver el Liverpool vs Arsenal por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Estados Unidos fuboTV, Peacock, Telemundo México Fox One España DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar Plus+

Últimas noticias del Liverpool

Szoboszlai, Frimpong, Hugo Ekitiké, Giovanni Leoni y Conor Bradley están descartados y Víctor Muñoz es duda por un problema en la rodilla. Florian Wirtz se recuperó del golpe en el tobillo y jugó ante el Chelsea, por lo que se espera que esté desde el arranque.

El técnico rotó siete jugadores en el duelo ante los Blues, por lo que recupera a sus titulares descansados. Van Dijk volverá a formar pareja central con Jérémy Jacquet. Milos Kerkez regresa al lateral izquierdo, y Ronald Araujo volverá a ser lateral derecho ante la baja de Frimpong.

Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27 | Jan Kruger/GettyImages

Posible alineación del Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Barcola, Wirtz, Víctor Muñoz; Isak.

Últimas noticias del Arsenal

En el lado Gunner hay mucho trabajo en la enfermería. Saka sufrió una lesión en el cuádriceps ante el Bayern y estará fuera entre seis y ocho semanas. William Saliba sigue lesionado en la espalda y Max Dowman cumple una fecha de suspensión tras su expulsión ante el Fleetwood. Además, Rice, que salió ante el Everton con una molestia en el isquiotibial, Madueke, con un problema en el tobillo, y Riccardo Calafiori se perdieron el partido de Copa y son duda. De ellos tres lo de Madueke es lo más preocupante, ya que el Arsenal casi no tiene variantes por la banda derecha.

Tras la eliminación en Copa, Arteta aseguró que no tenía nada que reprocharle a la actitud de sus jugadores, aunque reconoció que el plantel estaba 'triste'. El partido en Anfield se presenta como una gran oportunidad para dejar atrás aquella caída y cortar una larguísima sequía de triunfos a domicilio de los Red.

Fleetwood Town v Arsenal - Carabao Cup - Fourth Round - Highbury Stadium | Nick Potts - PA Images/GettyImages

Posible alineación del Arsenal (4-2-3-1): Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Lewis-Skelly; Rice, Bruno Guimarães; Madueke, Ødegaard, Eze; Havertz.

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