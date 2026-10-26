Liverpool vs Chelsea: previa, predicciones y alineaciones

El Liverpool recibe al Chelsea este miércoles 28 de octubre por la cuarta ronda de la Copa de la Liga en un cruce con mucha historia reciente en este certamen: los Reds le ganaron a los Blues las finales de 2022, por penales, y de 2024, en el alargue. Será también el partido que marcará el regreso de Xabi Alonso a Anfield, esta vez como entrenador.

El Liverpool atraviesa su mejor momento de la temporada con cuatro triunfos consecutivos. El martes remontó un 0-2 ante el Villarreal en la Champions League y el domingo venció 2-0 al Brighton, que llegaba con ocho partidos invicto, gracias a un gol en contra de Pascal Gross y otro de Alexander Isak. Fue el primer triunfo de liga en Anfield bajo el mando de Iraola y un resultado que dejó al equipo cuarto en la Premier League con 15 puntos.

El Chelsea venía en levantada, pero el sábado sufrió un duro golpe en el derbi. Cayó 2-0 ante el Tottenham en Stamford Bridge en un duelo que se abrió por el grosero tanto en contra de del arquero Mike Penders. Minutos después, Cole Palmer fue expulsado y Mathys Tel sentenció con un golazo. En la Copa, el equipo viene de eliminat al Luton Town y al Leeds.

A continuación, toda la información sobre este clásico del fútbol inglés.

Pronóstico SI

Los dos entrenadores tendrán que rotar, con el Liverpool recibiendo al Arsenal el domingo y el Chelsea al Manchester United. Pero Iraola tiene más variantes y llega con la confianza en alza. Los azules, sin Palmer y con Joao Pedro en duda, aterriza golpeado en Anfield.

El momento del dueño de casa y las bajas del visitante inclinan la balanza a favor de los Reds, pero no habrá grandes diferencias en el resultado final.

Pronóstico: Liverpool 2-1 Chelsea

¿A qué hora se juega el Liverpool vs Chelsea?

Ciudad: Liverpool, Inglaterra

Estadio: Anfield

Fecha: miércoles 28 de octubre

Hora: 16:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: Darren England

Historial de enfrentamientos directos entre el Liverpool y el Chelsea (últimos cinco partidos)

Liverpool : 2

: 2 Empates : 1

: 1 Chelsea: 2

Último partido entre ambos: 09/05/2026 - Liverpool 1-1 Chelsea - Premier League 2025/26, Fecha 36

Liverpool v Chelsea - Premier League | Liverpool FC/GettyImages

Últimos 5 partidos

Liverpool Chelsea Liverpool 2-0 Brighton 25/10/26 Chelsea 0-2 Tottenham 24/10/26 Liverpool 4-3 Villarreal 20/10/26 Everton 0-2 Chelsea 17/10/26 Brentford 1-2 Liverpool 17/10/26 Chelsea 5-1 Bournemouth 10/10/26 LASK 3-6 Liverpool 14/10/26 Brentford 3-0 Chelsea 18/09/26 Liverpool 0-3 Manchester City 11/10/26 Chelsea 2-2 Hull City 12/09/26

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Últimas noticias del Liverpool

La duda es Wirtz luego de que se torciera el tobillo ante el Brighton y fuera reemplazado en el segundo tiempo. Iraola le quitó gravedad y dijo que fue “una pequeña torcedura”, pero con el Arsenal en el horizonte es probable que no arriesgue. Dominik Szoboszlai y Jeremie Frimpong siguen fuera por sus lesiones en el isquiotibial, y Víctor Muñoz es duda por un problema en la rodilla.

Rio Ngumoha atraviesa un gran momento. Figura en la remontada ante el Villarreal, apunta a tener un lugar en el once inicial. Isak, que marcó ante el Brighton, seguiría como referencia en ataque, mientras que Amara Nyoni ocuparía el lugar de Wirtz.

FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-BRIGHTON | PAUL CURRIE/GettyImages

Posible alineación del Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Barcola, Nyoni, Ngumoha; Isak.

Últimas noticias del Chelsea

Alonso no podrá contar con Palmer, quien ante Tottenham vio la roja por primera vez en su carrera y deberá cumplir su sanción en la Copa de la Liga. Tampoco estarán Emiliano Martínez, con una fractura de mandíbula, ni Reece James, recuperándose de una operación de rodilla. João Pedro es duda por un problema en la rodilla.

Pensando en el partido ante el Manchester United del domingo, todo indica que Alonso hará muchos cambios y le dará minutos a varios jóvenes, entre ellos Estêvão y Quenda. Penders, que vivió una tarde para el olvido con el gol en contra en el derbi, seguiría en el arco ante la baja de Martínez.

Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27 | Steve Bardens - AMA/GettyImages

Posible alineación del Chelsea (3-4-2-1): Penders; Acheampong, Fofana, Colwill; Gusto, Lavia, Barco, Palestra; Estêvão, Quenda; Welbeck.

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