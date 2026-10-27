La espera terminó. Este lunes 26 de octubre, el London Palladium fue el escenario de la 70° edición del Balón de Oro, la primera que se entregó fuera de París. Allí se conoció al sucesor de Ousmane Dembélé, que el año pasado levantó el trofeo tras llevar al PSG a su primera Champions League. Harry Kane fue premiado como el mejor futbolista de la temporada tras su gran rendimiento con el Bayern Múnich y la selección inglesa en el Mundial 2026.

La carrera fue muy abierta como pocas veces. Fue una temporada cargada, con un Mundial de 48 selecciones que ganó España, un PSG que volvió a reinar en Europa y goleadores que rompieron récords en sus ligas. Hay delanteros con cifras descomunales, campeones del mundo, figuras del bicampeón europeo y hasta un Lionel Messi que volvió a meterse en la lista de nominados. Pero al final se impuso Kane.

De cara al próximo año parece que varios de los futbolistas nominados repetirán en el top 10.

Para ordenar el debate, le pedimos a la IA que analice títulos, números y rendimiento individual, y arme su propio ranking de favoritos para el Balón de Oro 2027. Estos son los diez que eligió.

Los 10 favoritos a ganar el Balón de Oro 2027 según la IA - rankeados

10. Lautaro Martínez

Lautaro Martinez, Inter de Milán | Nicolò Campo/GettyImages

El delantero amplía sus registros con el Inter de Milán temporada a temporada. En la segunda fecha de la Champions League convirtió un doblete ante el Brujas y, además, llegó a 181 goles en la Serie A, consolidándose como el tercer goleador histórico del club en la liga italiana.



El capitán lleva cuatro tantos en cinco apariciones ligueras durante la temporada 2026/27. En la actualidad, se encuentra apartado de las canchas por una lesión muscular en el muslo izquierdo y su regreso va a ser fundamental para sostener sus aspiraciones individuales.

9. Bukayo Saka

Bukayo Saka, Arsenal | NurPhoto/GettyImages

Empezó la temporada con todas las luces y marcó cuatro goles y una asistencia en 11 partidos de diferentes competiciones. En la Premier League registra tres tantos en siete partidos como titular.



Su candidatura sufrió un contratiempo durante el partido de Champions contra el Bayern Múnich, cuando abandonó el campo por una lesión en el muslo izquierdo. Todo apunta a una ausencia de entre seis y ocho semanas, por lo que su recuperación será determinante para lo que reste del calendario.

8. Michael Olise

Michael Olise, Bayern Munich | Eurasia Sport Images/GettyImages

El francés atraviesa un inicio de temporada muy bueno con el Bayern. En siete partidos marcó ocho goles y cuatro asistencias, lo que lo posiciona entre los futbolistas con más producción ofensiva del fútbol europeo.



Ese rendimiento da sus frutos en la selección francesa dirigida por Zinedine Zidane. En la Nations participó en seis de los siete goles que Francia convirtió durante los primeros cuatro partidos del DT, con cuatro tantos y dos asistencias.

7. Jude Bellingham

Jude Bellingham, Real Madrid | Eurasia Sport Images/GettyImages

El mediocampista busca recuperar el protagonismo que tuvo durante su primera temporada en el Real Madrid. Hasta ahora lleva tres goles en 12 partidos y encontró una posición que le sienta bien dentro del esquema de José Mourinho, quien volvió a utilizarlo como mediapunta.



"Con el DT tengo un poco más de libertad para decidir cuándo bajar a recibir o cuándo quedarme arriba y atacar el área. Esta es mi mejor posición. Estoy muy agradecido", admitió el inglés en una entrevista. Su rendimiento en el primer Clásico del calendario fue brillante, si no el mejor del equipo junto con Kylian Mbappé.

6. Ousmane Dembélé

Ousmane Dembele, PSG | MB Media/GettyImages

El ganador del Balón de Oro 2025 siempre está en la pelea. Con el PSG conquistó las dos últimas ediciones de la Champions League y va camino a un posible tricampeonato. El delantero suma tres goles en la competición europea y uno en la Ligue 1.



Su transformación desde que dejó el Barcelona le permitió convertirse en un atacante mucho mejor preparado para definir jugadas. Si mantiene este nivel y producción goleadora puede ser uno de los encargados de conducir a los parisinos hacia otra temporada de alegrías.

5. Erling Haaland

Erling Haaland, Manchester City | Carl Recine/GettyImages

Empezó la temporada con nueve goles en ocho partidos de la Premier y cuatro en la Champions. Es uno de los candidatos al galardón el próximo año que, de todas formas, dependerá en gran parte de los trofeos que consiga con el Manchester City.



Lleva marcando siete partidos consecutivos. Su cabezazo contra el Aston Villa prolongó esa racha.

4. Harry Kane

Harry Kane, Bayern Munich | THOMAS KIENZLE/GettyImages

Kane lleva cuatro goles y cinco asistencias en siete partidos de la Bundesliga, seis de ellos como titular. A esto se le suman otros cuatro tantos en la Champions, donde está entre los goleadores de la competición.



El inglés es importante en el equipo por su efectividad frente al arco que se fusiona con su asociación con el resto de sus compañeros. No se queda solo con golear.

3. Lamine Yamal

Lamine Yamal, Barcelona | David Ramos/GettyImages

El campeón del mundo empezó la temporada con ocho goles y seis asistencias en diez partidos de LaLiga. Además, lleva dos tantos y cuatro pases de gol en la Champions.



Todavía tiene una asignatura pendiente en los partidos más trascendentales, como le pasó a lo largo del Mundial 2026. Su actuación en el Clásico contra el Real Madrid estuvo lejos de lo esperado. Si consigue trasladar su rendimiento de siempre a los enfrentamientos más importantes, podría convertirse en el principal aspirante al BdO 2027.

2. Kylian Mbappé

Kylian Mbappe, Real Madrid | JOSEP LAGO/GettyImages

Acumula 14 goles entre LaLiga y la Champions en lo que va del calendario. Su actuación en el Clásico fue brillante porque convirtió los dos tantos del triunfo por 2-1 contra el Barcelona y alcanzó los 100 goles oficiales con el Real Madrid.



Mbappé necesitó 116 partidos para llegar al centenar. Con la selección de Francia, si bien no tuvo la producción goleadora del Mundial, ya marcó un tanto en la Nations.

1. Raphinha

Raphinha, Barcelona | Quality Sport Images/GettyImages

El favorito de la IA le pertenece al Barcelona. Es el goleador de LaLiga con 13 goles y tres asistencias.



Raphinha, además, convirtió el empate transitorio del Barça durante la derrota por 2-1 en el Clásico. Fue su octavo gol frente al Real Madrid en siete enfrentamientos desde la llegada de Hansi Flick. Por otro lado, asumió la responsabilidd de llevar la cinta de capitán y ser el nueve del equipo. Si mantiene esos registros y consigue títulos con los culés, podría ser el próximo Balón de Oro.