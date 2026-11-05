El retiro de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal revolucionó al mundo del fútbol. Si bien era algo que se preveía, más teniendo en cuenta sus recientes conflictos con el entrenador, la noticia cayó como un balde de agua fría.

A sus 41 años, el luso deja su selección tras 234 partidos y 143 goles, una cifra que será muy difícil de superar.

Los 10 máximos goleadores internacionales de la historia

10. Ferenc Puskás - Hungría

Ferenc Puskas | Universal/GettyImages

Fue la gran figura de los Magiares Mágico, el equipo húngaro que permaneció invicto durante cuatro años y llegó al Mundial de 1954 como uno de los máximos candidatos a la gloria. En dicha cita perdieron la final.



Lo llamativo de la carrera de Puskas con Hungría no fue que metiera 84 goles, sino que lo hizo en tan solo 89 partidos. Un promedio de gol de casi uno por encuentro. Ganó el oro en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952 y la Copa Internacional de Europa 1953.



Goles: 84

9. Ali Mabkhout - Emiratos Árabes Unidos

UAE v Australia - 2022 FIFA World Cup Playoff | Mohamed Farag/GettyImages

Mabkhout aparece como uno de los que sigue en actividad, con 85 goles para la selección de los Emiratos Árabes Unidos. Lógicamente, es el máximo goleador de la historia de dicho combinado.



Debutó en la absoluta de su país en 2009 y permanece como la máxima figura e ídolo del equipo que supo ganar la Copa del Golfo en 2013. Además, fue el artillero principal de la Copa Asiática del 2015, donde consiguieron una histórica medalla de bronce.



Goles: 85

8. Mokhtar Dahari - Malasia

Mokhtar Dahari | Autor desconocido

Apodado "SuperMokh", sigue siendo a esta hora el máximo ídolo del fútbol malayo. Ganó la medalla de oro en los Juegos del Sudeste Asiático 1977 y 1979, mientras que en la Copa Asiática 1974 se subió al último escalón del podio.



Su influencia se pudo apreciar puntualmente en goles a grandes potencias del continente como Corea del Sur y Japón, habitués de los Mundiales y las instancias definitorias de la Copa Asiática.



Goles: 89

7. Harry Kane - Inglaterra

Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026 | Jam Media/GettyImages

El actual ganador del Balón de Oro es la principal razón por la cual Inglaterra confía en que pueden conseguir un trofeo que corte la mala racha de décadas y décadas de frustraciones.



Con él como figura y capitán ya llegaron a dos semifinales de Copa del Mundo y dos finales de Eurocopa, todavía sin poder capitalizar. Todavía tiene combustible para seguir escalando puestos en este ranking.



Goles: 91

6. Robert Lewandowski - Polonia

Poland v Romania - UEFA Nations League 2026/27 Group B4 MD3 | Eurasia Sport Images/GettyImages

El ex delantero del FC Barcelona continuó su carrera en Chicago Fire, lejos de los grandes flashes del fútbol europeo, aunque sigue rompiendo redes tanto con el club como con la selección de Polonia.



Es tal su vigencia que en el último parón internacional de selecciones le marcó un hattrick a Rumania, engrosando aún más su registro personal. No se sabe cuánto más jugará, pero tiene chances de agrandar la cuenta en este parón de noviembre.



Goles: 92

5. Romelu Lukaku - Bélgica

FBL-NATIONS-LEAGUE-BEL-TUR | JOHN THYS/GettyImages

Otro que sigue vigente es Romelu Lukaku, un histórico de la generación dorada de Bélgica. No está atravesando el momento más vistoso de su carrera, pero aún así queda de lo que supo ser un delantero temible para los defensores rivales.



Con los Diablos Rojos alcanzó instancias definitorias de Mundiales en 2014 y 2018, quedándose eliminado en etapas más prematuras tanto en 2022 como en 2026. Sin embargo, los belgas saben que esta generación, con Lukaku como goleador, debe ser valorada.



Goles: 94

4. Sunil Chhetri - India

FBL-WC-2026-QUALIFIER-IND-KUW | DIBYANGSHU SARKAR/GettyImages

Es la máxima leyenda del fútbol indio y se retiró de la selección de su país con todos los honores posibles en 2025, cerrando una etapa de 20 años defendiendo sus colores.



Fue campeón de la AFC Challenge Cup 2008, siendo este el logro más destacado de la última época en una selección que, por más populoso que sea el país, no ha hecho mucho ruido en el plano internacional.



Goles: 95

3. Ali Daei - Irán

Japan v Iran - FIFA World Cup France Asian Play-Off | Etsuo Hara/GettyImages

El iraní fue el mejor de los mortales y el que los mejores de la historia sabían que tenían que destronar, y no fue hasta 2021 que lo hicieron. Fue el primer futbolista de la historia en alcanzar los 100 goles con una selección nacional.



Ganó los Juegos Asiáticos 1998 y 2000, además de disputar los Mundiales de 1998 y 2006, donde Daei terminó su carrera internacional en fase de grupos.



Goles: 108

2. Leo Messi - Argentina

Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026 | Charlotte Wilson/GettyImages

El primero de los extraterrestres de este ranking es el internacional argentino Leo Messi, que con 126 goles es el máximo artillero de la historia de la Albiceleste por sobre jugadores como Gabriel Batistuta, Mario Kempes y Diego Armando Maradona.



Fue el emblema de los últimos 20 años de la selección argentina y alcanzó la inmortalidad en 2022, cuando el 18 de diciembre 40 millones de almas estallaron de alegría con la consagración de la Albiceleste en Qatar. Además, ganó dos Copa América, una Finalissima, un oro olímpico y ocho Balones de Oro, entre otras cosas.



Goles: 126

1. Cristiano Ronaldo - Portugal

Portugal v Wales - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1 | Carlos Rodrigues/GettyImages

Y con 20 goles más aparece el otro marciano de nuestra época: Cristiano Ronaldo.



El Bicho, que acaba de anunciar su retiro como futbolista internacional, cerró un ciclo de más de 20 años con la selección de Portugal, donde fue partícipe necesario de las grandes consagraciones lusas en la Eurocopa 2016 y las UEFA Nations League 2019 y 2025.



Goles: 146

Jugador País Goles Partidos Cristiano Ronaldo Portugal 146 234 Leo Messi Argentina 126 208 Ali Daei Irán 108 148 Sunil Chhetri India 95 157 Romelu Lukaku Bélgica 94 135 Robert Lewandowski Polonia 92 170 Harry Kane Inglaterra 91 125 Mokhtar Dahari Malasia 89 142 Ali Mabkhout Emir. Árabes Unidos 85 115 Ferenc Puskas Hungría 84 89