Los 10 máximos goleadores internacionales de la historia
El retiro de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal revolucionó al mundo del fútbol. Si bien era algo que se preveía, más teniendo en cuenta sus recientes conflictos con el entrenador, la noticia cayó como un balde de agua fría.
A sus 41 años, el luso deja su selección tras 234 partidos y 143 goles, una cifra que será muy difícil de superar.
Los 10 máximos goleadores internacionales de la historia
10. Ferenc Puskás - Hungría
Fue la gran figura de los Magiares Mágico, el equipo húngaro que permaneció invicto durante cuatro años y llegó al Mundial de 1954 como uno de los máximos candidatos a la gloria. En dicha cita perdieron la final.
Lo llamativo de la carrera de Puskas con Hungría no fue que metiera 84 goles, sino que lo hizo en tan solo 89 partidos. Un promedio de gol de casi uno por encuentro. Ganó el oro en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952 y la Copa Internacional de Europa 1953.
Goles: 84
9. Ali Mabkhout - Emiratos Árabes Unidos
Mabkhout aparece como uno de los que sigue en actividad, con 85 goles para la selección de los Emiratos Árabes Unidos. Lógicamente, es el máximo goleador de la historia de dicho combinado.
Debutó en la absoluta de su país en 2009 y permanece como la máxima figura e ídolo del equipo que supo ganar la Copa del Golfo en 2013. Además, fue el artillero principal de la Copa Asiática del 2015, donde consiguieron una histórica medalla de bronce.
Goles: 85
8. Mokhtar Dahari - Malasia
Apodado "SuperMokh", sigue siendo a esta hora el máximo ídolo del fútbol malayo. Ganó la medalla de oro en los Juegos del Sudeste Asiático 1977 y 1979, mientras que en la Copa Asiática 1974 se subió al último escalón del podio.
Su influencia se pudo apreciar puntualmente en goles a grandes potencias del continente como Corea del Sur y Japón, habitués de los Mundiales y las instancias definitorias de la Copa Asiática.
Goles: 89
7. Harry Kane - Inglaterra
El actual ganador del Balón de Oro es la principal razón por la cual Inglaterra confía en que pueden conseguir un trofeo que corte la mala racha de décadas y décadas de frustraciones.
Con él como figura y capitán ya llegaron a dos semifinales de Copa del Mundo y dos finales de Eurocopa, todavía sin poder capitalizar. Todavía tiene combustible para seguir escalando puestos en este ranking.
Goles: 91
6. Robert Lewandowski - Polonia
El ex delantero del FC Barcelona continuó su carrera en Chicago Fire, lejos de los grandes flashes del fútbol europeo, aunque sigue rompiendo redes tanto con el club como con la selección de Polonia.
Es tal su vigencia que en el último parón internacional de selecciones le marcó un hattrick a Rumania, engrosando aún más su registro personal. No se sabe cuánto más jugará, pero tiene chances de agrandar la cuenta en este parón de noviembre.
Goles: 92
5. Romelu Lukaku - Bélgica
Otro que sigue vigente es Romelu Lukaku, un histórico de la generación dorada de Bélgica. No está atravesando el momento más vistoso de su carrera, pero aún así queda de lo que supo ser un delantero temible para los defensores rivales.
Con los Diablos Rojos alcanzó instancias definitorias de Mundiales en 2014 y 2018, quedándose eliminado en etapas más prematuras tanto en 2022 como en 2026. Sin embargo, los belgas saben que esta generación, con Lukaku como goleador, debe ser valorada.
Goles: 94
4. Sunil Chhetri - India
Es la máxima leyenda del fútbol indio y se retiró de la selección de su país con todos los honores posibles en 2025, cerrando una etapa de 20 años defendiendo sus colores.
Fue campeón de la AFC Challenge Cup 2008, siendo este el logro más destacado de la última época en una selección que, por más populoso que sea el país, no ha hecho mucho ruido en el plano internacional.
Goles: 95
3. Ali Daei - Irán
El iraní fue el mejor de los mortales y el que los mejores de la historia sabían que tenían que destronar, y no fue hasta 2021 que lo hicieron. Fue el primer futbolista de la historia en alcanzar los 100 goles con una selección nacional.
Ganó los Juegos Asiáticos 1998 y 2000, además de disputar los Mundiales de 1998 y 2006, donde Daei terminó su carrera internacional en fase de grupos.
Goles: 108
2. Leo Messi - Argentina
El primero de los extraterrestres de este ranking es el internacional argentino Leo Messi, que con 126 goles es el máximo artillero de la historia de la Albiceleste por sobre jugadores como Gabriel Batistuta, Mario Kempes y Diego Armando Maradona.
Fue el emblema de los últimos 20 años de la selección argentina y alcanzó la inmortalidad en 2022, cuando el 18 de diciembre 40 millones de almas estallaron de alegría con la consagración de la Albiceleste en Qatar. Además, ganó dos Copa América, una Finalissima, un oro olímpico y ocho Balones de Oro, entre otras cosas.
Goles: 126
1. Cristiano Ronaldo - Portugal
Y con 20 goles más aparece el otro marciano de nuestra época: Cristiano Ronaldo.
El Bicho, que acaba de anunciar su retiro como futbolista internacional, cerró un ciclo de más de 20 años con la selección de Portugal, donde fue partícipe necesario de las grandes consagraciones lusas en la Eurocopa 2016 y las UEFA Nations League 2019 y 2025.
Goles: 146
Jugador
País
Goles
Partidos
Cristiano Ronaldo
Portugal
146
234
Leo Messi
Argentina
126
208
Ali Daei
Irán
108
148
Sunil Chhetri
India
95
157
Romelu Lukaku
Bélgica
94
135
Robert Lewandowski
Polonia
92
170
Harry Kane
Inglaterra
91
125
Mokhtar Dahari
Malasia
89
142
Ali Mabkhout
Emir. Árabes Unidos
85
115
Ferenc Puskas
Hungría
84
89
Bruno Pernigotti es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista deportivo graduado en la camada del 2018 de Tea y Deportea. Vive en Buenos Aires desde su nacimiento en enero de 1998 y disfruta de la pasión del fútbol argentino desde que tiene uso de razón. Su pasión por el periodismo, la búsqueda de estadísticas y datos curiosos se remonta a tiempos inmemoriales, hoy volcado al servicio de SI. San Lorenzo de Almagro lo moviliza sentimentalmente, pero las principales ligas europeas lo atraen especialmente por lo futbolístico y su estructura.Follow BPernigotti