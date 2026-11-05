Los 10 mejores momentos de la carrera de Cristiano Ronaldo con Portugal - rankeados

El mundo del fútbol se sacudió este jueves con una noticia inesperada, que da la pauta que el final está cerca para los ídolos de una generación entera: Cristiano Ronaldo siguió los pasos de Leo Messi y anunció su retiro de la selección de Portugal con un mensaje en sus redes sociales.

Su salida del combinado nacional se debe, entre otras cosas, al conflicto entre él y el entrenador actual, Jorge Jesús, en el último parón de selecciones, donde abandonó la concentración antes de tiempo y fue sancionado por ese accionar generando un sinfín de reacciones.

A continuación, los diez mejores momentos de la carrera de CR7 en Portugal

10. Su debut con la absoluta

England U21s v Portugal U21s | Mark Leech/Offside/GettyImages

Tras pedir pista en las categorías formativas de la federación portuguesa, Cristiano logró hacer su tan ansiado debut en la mayor de su país el 20 de agosto de 2003, en un amistoso contra Kazajistán disputado en la ciudad lusa de Chaves.



El Bicho, que todavía no era conocido como El Bicho, tenía solamente 18 años y tuvo un estreno de película, ya que ingresó reemplazando ni más ni menos que a Luis Figo en el segundo tiempo del encuentro para hacer sus primeras armas con la selección.

9. Su irrupción en la Eurocopa 2004

Fussball: EM 2004 in Portugal, Finale, POR-GRE | Andreas Rentz/GettyImages

Ya empezaba a posicionarse como una figura emergente y la Eurocopa del 2004, a disputarse en casa, asomaba como una oportunidad de oro para lograr el primer título grande de la historia de la selección portuguesa, aunque el final fue muy doloroso para todo el país luso.



Cristiano tenía solamente 19 años y debutó con gol en el partido inaugural frente a Grecia, que fue, paradójicamente, victoria de los Helénicos por 2-1. Además, volvió a marcar contra Países Bajos en las semifinales. En la gran final cayeron nuevamente contra los griegos, la cenicienta de esta edición, por la mínima en Lisboa.

8. Su debut mundialista

Semi-final Portugal v France - FIFA World Cup 2006 | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Con la sangre en el ojo tras haber perdido esa final de Eurocopa y con la ilusión de todo un país por tener un candidato a mejor jugador del mundo en sus manos, acudieron al Mundial de Alemania 2006 mostrando un fútbol vistoso y confiable.



Su rendimiento fue bueno para lo que es la historia de Portugal en Mundiales: llegaron a semifinales, donde cayeron ante Francia. Cristiano marcó ante Irán en fase de grupos y anotó su penal en la tanda contra Inglaterra en cuartos de la competencia.

7. La heroica clasificación al Mundial 2014

Sweden v Portugal - FIFA 2014 World Cup Qualifier: Play-off Second Leg | Martin Rose/GettyImages

Ya posicionado como uno de los mejores del mundo, tuvo que batallar muy duro para clasificar a su equipo al Mundial de Brasil 2014: acudieron al repechaje tras ser segundos de su zona y libraron una verdadera guerra de goles contra Suecia para sacar pasaje a Sudamérica.



El 19 de noviembre de 2013 se dio la que es considerada la mejor actuación individual de su historia con Portugal, anotándole un hattrick a los suecos a domicilio para ganar 3-2 y clasificarse a la Copa del Mundo.

6. El hattrick a España en 2018

Portugal v Spain: Group B - 2018 FIFA World Cup Russia | Dean Mouhtaropoulos/GettyImages

Saltamos en el tiempo para encontrar otra gran actuación individual del Bicho, aunque esta en otro contexto: fue en la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018, pero lamentablemente para él y Portugal no terminó en victoria.



Cristiano, ya en rol de superestrella, se cargó el equipo al hombro en un año de un nivel estratosférico y anotó un hattrick contra España, en un duelo que terminó empatado a tres. El tercer gol fue el mejor, ya que fue de tiro libre y a los 88'. Sangre fría para uno de los mejores de la historia.

5. La primera UEFA Nations League

Portugal vs Netherlands - UEFA Nations League Final | NurPhoto/GettyImages

Un nuevo trofeo apareció en la conversación, y eso llevó automáticamente a Cristiano a querer ganarlo en su esencia de animal competitivo insaciable, lo que marcó a fuego su carrera.



Portugal, con una renovación tras la Eurocopa ganada en 2016, acudió a la UEFA Nations League y la ganó sin dejar mayores dudas, superando a Países Bajos en la gran final. El Bicho no marcó en la final, pero se despachó con un hattrick en las semifinales ante Suiza.

4. Máximo goleador del fútbol de selecciones

Portugal v Republic of Ireland - FIFA World Cup 2022 Qualifier | NurPhoto/GettyImages

Cristiano tiene una característica que mantiene a sus 41 años: siempre va en busca de más. Más títulos, más récords, más gloria, más goles. Siempre.



Ahora está camino al objetivo de los 1000 goles, pero antes tuvo otra marca entre ceja y ceja que supo pulverizar: superó a Alí Daei como el máximo goleador de la historia de las selecciones nacionales. El iraní había anotado 110, y el Bicho el 1 de septiembre de 2021 marcó su 111 para destronarlo definitivamente. Cerró su camino con 146 tantos internacionales.

3. El primero en anotar en seis Mundiales distintos

Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026 | Alex Pantling - FIFA/GettyImages

Su competencia contra Leo Messi por los récords fue brutal y de a poco va llegando a su fin. En materia de Mundiales, superó al argentino en la cantidad de ediciones en las que anotó con seis. En todas las Copas del Mundo que jugó, marcó al menos una vez.



Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026 fueron las ediciones que disfrutaron de los tantos del Bicho en mayor o menor cantidad. Vigencia propia de un fuera de serie absoluto.

2. La figura en la final de la segunda UEFA Nations League

Portugal v Spain - UEFA Nations League 2025 Final | Alexander Hassenstein/GettyImages

Ya entraba en la curva descendiente de su carrera vistiendo la camiseta del Al-Nassr, pero igualmente era importante para su selección. En 2025, sacando chapa de candidato mundialista, consiguió la segunda UEFA Nations League de la historia de Portugal superando en la final a España, a la postre campeón del mundo.



En la tanda de penales, tras el 2-2 en el tiempo regular, el héroe fue Diogo Costa, que le tapó un penal a Álvaro Morata para darle la victoria a Portugal. Igualmente, todos los flashes se fueron con el monstruo de 40 años que volvía a tocar el cielo con las manos.

1. La tan ansiada gloria: Portugal campeón de la Eurocopa

Portugal v France - Final: UEFA Euro 2016 | Mike Hewitt/GettyImages

Viajamos 10 años en el tiempo a una noche del Stade de France que quedó grabada como la más importante de la historia del fútbol portugués.



Tenían todo en contra: jugaban contra un local que, además de ser una potencia, tenía un equipazo. Saint Denis era una caldera que esperaba ansiosa la consagración de Les Bleus, pero....



La historia para Cristiano fue un tanto particular, ya que por un choque con Dimitri Payet tuvo que abandonar el campo llorando en el primer tiempo. Terminó a la par del entrenador dando indicaciones sobre el final del partido. El gol de Éder fue el que le dio la gloria a Portugal y le sacó el peso de la espalda al máximo ídolo del país.

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