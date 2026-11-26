La temporada 2025/26 ya lleva un cuarto de su desarrollo y algunas conclusiones van aflorando, principalmente sobre el rendimiento de los futbolistas que han sido protagonistas de traspasos millonarios durante el verano europeo. Algunos clubes han gastado cientos de millones y aparecen más de una vez en este ranking, demostrando así una gestión de fichajes deficiente.

Todavía hay mucho tiempo para que estos protagonistas cambien la imagen y el balance de la temporada no sea tan malo para ellos, pero lo cierto es que este ranking reúne a los peores fichajes ya sea por rendimiento o por decisiones de los profesionales escogiendo su destino.

Los 15 peores fichajes del mercado de verano 2026 - rankeados

15. Kevin Lomónaco al Elche

El ex Independiente solo jugó por Copa del Rey | Foto: LOF

Lomónaco era uno de los mejores defensores de la Liga Profesional de Argentina y su futuro en un club importante de Sudamérica era más que evidente tras haber tocado un techo de rendimiento en Independiente de Avellaneda, grande pero en crisis.



Se marchó al Elche, club conocido por tener como accionista al agente argentino Christian Bragarnik, donde solamente ha jugado un partido en la Copa del Rey. Aún no ha debutado en LaLiga.

14. Thiago Almada a River Plate

Para el fútbol argentino fue una llegada estelar, pero para el jugador fue un paso atrás | ALEJANDRO PAGNI/GettyImages

Sin dudas la llegada de Thiago Almada a River Plate fue todo un cimbronazo para el fútbol argentino, pero: ¿Para el jugador qué representó? Sin dudas, un paso atrás en una carrera que lo encontraba en el Atlético de Madrid.



Está claro que el Millonario es uno de los dos más grandes del país subcampeón del mundo y que tiene una estructura preparada para recibir figuras, pero su presente no es el mejor: quedó afuera en octavos de final de una Copa Sudamericana que, para colmo, terminó ganando Boca Juniors. Es joven, pero reinsertarse en el fútbol europeo no es nada fácil.

13. Robert Sánchez al Como 1907

El español se fue del Chelsea pero sigue sin ser titular indiscutido | Claudio Villa/GettyImages

Consciente de que iba a perder la pelea por el arco con Dibu Martínez, se fue al Como 1907 sensación de la Serie A. En el torneo italiano solamente atajó en tres partidos, no tiene vallas invictas y recibió cuatro tantos. En la UEFA Champions League dijo presente dos veces y recibió tres goles.



En esta oportunidad, el fracaso del fichaje se explica con estadísticas.

12. Richard Ríos al Al-Ittihad

El colombiano se fue a Arabia Saudí con tan solo 26 años | Yasser Bakhsh/GettyImages

Otro colombiano que toma una mala decisión respecto a la elección de su club: Richard Ríos tenía todo para triunfar en Europa, y hasta el ejemplo de Jhon Durán le servía para saber qué podía pasarle si se marchaba a Arabia Saudita.



El ex Palmeiras fue al Al-Ittihad con tan solo 26 años, una decisión tremendamente llamativa para su calidad, juventud y madurez como futbolista. Obviamente no se sabe si logrará reinsertarse en el fútbol del viejo continente.

11. Julian Brandt al Ajax

De figura del Dortmund a una liga menor | Dijks Media/MB Media/GettyImages

Si bien el Ajax es un histórico de Europa, Brandt dio un paso atrás pasando de ser una de las figuras del Borussia Dortmund para sumarse a un club que apenas disputa la UEFA Conference League en la campaña 2026/27.



Actualmente están terceros de la Eredivisie por detrás del PSV y el Feyenoord. Lleva 6 goles y 2 asistencias en 12 partidos.

10. Curtis Jones al Inter

El ex Liverpool está jugando poco en el Inter | Pier Marco Tacca - Inter/GettyImages

El inglés se fue del Liverpool al Inter de Milán, pero su presente no es el esperado. Hasta el momento, solamente completó los 90 minutos contra el Real Madrid por la UEFA Champions League.



Curtis está siendo pieza de recambio en varias oportunidades y además sufrió una lesión de tobillo que lo sacó varias semanas de las canchas.

9. Carlos Baleba al Manchester United

Se esperaba mucho más del camerunés | Dan Mullan/GettyImages

El camerunés llegó al Manchester United desde el Brighton a cambio de 75.9 millones de euros y se esperaba muchísimo de él, aunque entre su rendimiento y la lesión que sufrió todavía no pudo demostrar su valía en un equipo que en el parón de noviembre ya cambió de entrenador. Poquito y nada de él hasta el momento.

8. Emiliano Martínez al Chelsea

El Dibu abandonó un proyecto ganador y ambicioso | Jasper Wax/GettyImages

El guardameta argentino logró llegar a la cima cuidando los tres palos del Aston Villa y formando parte central de un proyecto por demás serio con Unai Emery a la cabeza.



Es por eso que la decisión del Dibu de marcharse del club de Birmingham para recalar en un Chelsea en proceso de reconstrucción llamó la atención de propios y extraños.

7. Sávio al Tottenham Hotspur

El Tottenham no está teniendo una campaña acorde a su gasto | Shaun Brooks - CameraSport/GettyImages

Durante sus dos años en el Manchester City, el extremo hizo gala de sus regates y quiebres cada vez que tuvo la oportunidad, pero rara vez aportó resultados concretos.



La historia se ha repetido en el Tottenham, donde el brasileño ha deslumbrado con sus gambetas, aunque solo de forma fugaz. Apartado de los terrenos de juego desde octubre, tiene mucho trabajo por delante para convencer a los escépticos.

6. Enzo Fernández al Manchester City

Enzo pasó de capitán del Chelsea a recambio del City... | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Su fichaje costó 145.8 millones de euros y fue uno de los tres volantes centrales que el Manchester City compró en cifras estratosféricas en el último mercado de fichajes.



Acostumbra a ser suplente por detrás de Ayyoub Bouaddi y Eliott Anderson. Suma penas un gol en diez partidos de Premier League.

5. Andrey Santos al Manchester United

El del brasileño fue un fichaje costoso para un United que no levanta | Ash Donelon/GettyImages

Un informe señala que los directivos del United admiten haber "pagado de más" por Santos, por quien desembolsaron más de 60 millones.



La decisión de convertir a este jugador, que apenas contaba para el Chelsea, en una pieza central de su reestructuración estival resultó desconcertante por parte de Jason Wilcox e INEOS; una situación agravada, además, por la falta de atención prestada a otras áreas de la plantilla.



Santos no logró consolidarse como una opción titular bajo las órdenes de Michael Carrick antes de la destitución de este, pero sí estuvo presente en algunos de los peores momentos de la temporada, como durante la segunda parte contra el Como o en la derrota por 3-0 ante el Bournemouth.

4. Mykhailo Mudryk al Tottenham Hotspur

El ucraniano jugó poco y nada en los Spurs | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

Se lesionó a los 16 minutos de su debut contra el Nottingham Forest en septiembre y no se le ha vuelto a ver desde entonces. El Tottenham tiene una opción de compra 99 millones de dólares por el jugador ucraniano y difícilmente sea ejecutada.

3. Bradley Barcola al Liverpool

El Liverpool abarrotó el puesto de extremo izquierdo | NurPhoto/GettyImages

Nadie pone en duda el talento del francés, pero ¿de verdad necesitaba el Liverpool otro extremo izquierdo? ¿Uno que cuesta, como mínimo, 140 millones de dólares?



Para que quede claro: no, no lo necesitaba. Barcola ha dejado destellos de una calidad excepcional, pero, como suele ocurrir con los fichajes del Liverpool que alcanzan las nueve cifras, ha dejado a los aficionados con ganas de un poco más.

2. Denzel Dumfries al Real Madrid

El neerlandés no se ganó la confianza de Mourinho para el lateral derecho de manera total | Soccrates Images/GettyImages

Sobre el papel parecía una opción de rotación a un precio razonable. El veloz neerlandés, por quien se pagaron 20 millones de euros, gozó inicialmente de la confianza de José Mourinho.



Pero ha sido desplazado por Federico Valverde, quien ocupa el lateral derecho a pesar de no ser su posición natural. Gracias a ello, la defensa del Real Madrid se muestra mucho más sólida.

1. Alejandro Garnacho al Aston Villa

El ex Manchester United y Chelsea no ha demostrado mucho en Birmingham | Neville Williams/GettyImages

Da la impresión de que Garnacho podría ser el Harvey Elliott de esta temporada, dado el detalle inquietante en su traspaso, el cual estipula que su fichaje se volverá permanente "si se cumplen ciertas condiciones".



Tras haber tenido dificultades para destacar en el Chelsea la temporada pasada, el jugador de 22 años apenas ha contado con oportunidades en el Aston Villa bajo las órdenes de Unai Emery, sumando hasta la fecha tan solo 35 minutos de juego en la Premier League. Pasó de joven maravilla del United a moneda de cambio del Chelsea.

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