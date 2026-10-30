Los 5 aspectos que el FC Barcelona necesita mejorar si quiere ganar la UEFA Champions League

El FC Barcelona volvió a instalarse entre los equipos que aspiran a conquistar la UEFA Champions League. La llegada de Hansi Flick permitió reconstruir la competitividad del conjunto azulgrana y recuperar una identidad futbolística que había perdido protagonismo en Europa.

Sin embargo, después de dos temporadas en las que alcanzó los cuartos de final y estuvo cerca de disputar una final, el siguiente paso exige algo más que buen juego.

Desde su última conquista continental, en 2015, el club atravesó distintas etapas de reconstrucción y sufrió eliminaciones difíciles de asimilar. Ahora cuenta con un plantel más experimentado y alternativas de jerarquía, aunque todavía necesita resolver algunas cuestiones para dar el salto definitivo.

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A continuación, 5 aspectos que el Barcelona necesita mejorar si quiere ganar la Champions League:

1. Corregir los riesgos de una defensa adelantada

FBL-EUR-C1-BARCELONA-ATLETICO MADRID | LLUIS GENE/GettyImages

La propuesta de Flick tiene una característica que puede convertirse tanto en una virtud como en un problema: la altura de la última línea. El Barcelona busca reducir los espacios, presionar lejos de su área y recuperar rápidamente la pelota.



Sin embargo, cuando esa presión no funciona, los rivales encuentran terreno para atacar a la espalda de los defensores.



Esa fragilidad defensiva también quedó reflejada en los números: durante la Champions League 2025/26, el Barcelona recibió 20 goles en 12 partidos y no consiguió mantener su arco en cero. La tendencia se mantiene en el inicio de la actual edición, en la que encajó seis tantos en sus primeras tres presentaciones.



En una competencia donde los delanteros pueden aprovechar cualquier desajuste, la falta de solidez representa un aspecto que el técnico necesita corregir si pretende llevar al equipo hasta el título.

2. Encontrar soluciones sin un delantero de área

FC Barcelona v Racing Santander - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

La movilidad del ataque azulgrana permite generar superioridades y sorprender a las defensas rivales. Lamine Yamal, Raphinha, Fermín López y Dani Olmo ofrecen distintas posibilidades para intercambiar posiciones.



El inconveniente aparece cuando el adversario se repliega y deja pocos espacios. En esos escenarios, contar con un centrodelantero capaz de imponerse físicamente, ganar duelos y aprovechar centros puede marcar la diferencia.



La dirigencia es consciente de esa necesidad y durante el mercado pasado buscó incorporar un nueve de jerarquía. Julián Álvarez fue el principal objetivo, pero las negociaciones se encontraron con un obstáculo importante dado que el Atlético de Madrid no tenía intención de desprenderse del delantero argentino.



Además, otras alternativas como Harry Kane y Lautaro Martínez suponían operaciones difíciles de concretar por sus condiciones contractuales y económicas.



Finalmente, el Barcelona incorporó a Gabriel Jesus como una alternativa para el frente de ataque, aunque Flick todavía deberá encontrar la mejor manera de aprovechar sus características y combinarlo con las variantes ofensivas que ofrece el plantel.

3. Administrar el desgaste durante la temporada

FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRID | LLUIS GENE/GettyImages

La intensidad es una de las señas de identidad del entrenador alemán, pero sostenerla durante varios meses representa un desafío considerable. La acumulación de partidos entre LaLiga, la Copa del Rey y la Champions obliga a gestionar cuidadosamente los minutos de los futbolistas.



En las últimas semanas, las lesiones redujeron las opciones del técnico, especialmente en defensa: Jules Koundé, Eric García y Andreas Christensen estuvieron entre las bajas, mientras que Dani Olmo también quedó fuera por un problema muscular y Xavi Espart sufrió molestias físicas. Estas ausencias obligaron a modificar la alineación y recurrir a sustituciones para cubrir distintas posiciones.



La profundidad del plantel y las alternativas en distintas posiciones serán fundamentales para evitar que nuevos contratiempos condicionen el rendimiento colectivo. Flick necesitará dosificar las cargas y recuperar efectivos para afrontar la exigencia de la temporada sin perder competitividad.

4. Mejorar la contundencia de los resultados

Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 | NurPhoto/GettyImages

El Barcelona suele generar peligro a partir de la circulación de pelota y su capacidad para instalarse en campo contrario. Esa vocación ofensiva se refleja en sus estadísticas: durante la Champions League 2025/26 marcó 32 goles en 12 encuentros, con una media de 2,67 por partido.



En la actual edición, el equipo de Flick mantiene esa capacidad de cara al arco, con 11 tantos en sus primeras tres presentaciones, producto de 64 remates.



Por eso, el desafío no pasa por aumentar su producción, sino por sostener esa eficacia ante los rivales más exigentes y en las instancias decisivas. Para conseguirlo, también deberá evitar que su poder de ataque dependa exclusivamente de las individualidades de sus principales figuras.

5. Ganar madurez en los momentos decisivos

FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg | Alex Caparros - UEFA/GettyImages

La juventud de buena parte del plantel representa una ventaja a largo plazo, aunque también exige experiencia competitiva. Lamine Yamal, Cubarsí, Pedri y Gavi ya disputaron encuentros importantes, pero todavía deben consolidarse en escenarios donde la presión puede cambiar el desarrollo de una eliminatoria.



La serie de cuartos de final ante el Atlético de Madrid en la Champions League 2025/26 dejó en evidencia las dificultades del Barcelona para gestionar situaciones de máxima tensión. El conjunto azulgrana sufrió dos expulsiones, una en cada encuentro, y terminó eliminado por 3-2 en el resultado global.



A ese antecedente se suma la derrota frente al PSG en la actual competencia, que expuso otro aspecto por corregir: la capacidad para sostener un resultado en los minutos finales. Aunque el equipo de Flick logró igualar el marcador 2-2 a los 79 minutos, recibió dos goles en el tramo final y terminó cayendo por 4-2.



Flick consiguió devolverle personalidad al equipo, pero la Champions exige mantenerla hasta el final.

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