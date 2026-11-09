Los cinco argumentos por los que Cruz Azul es favorito para ganar el bicampeonato

El Club de Fútbol Cruz Azul tiene razones futbolísticas para aspirar a conquistar nuevamente la Liga MX tras su conquista el semestre pasado y conseguir el bicampeonato.

Unas de las principales razones es la solidez colectiva, la calidad de su plantilla y su capacidad para competir en partidos de alta exigencia.

Además, tomando como referencia el contexto del Apertura 2026, a continuación mencionamos cinco argumentos principales que respaldan la posibilidad de la llegada de la onceava estrella.

Consiguió un gran cierre de torneo

Cruz Azul tuvo un gran cierre de torneo | Jam Media/GettyImages

El conjunto celeste ha recuperado su mejor versión en la recta final del Apertura 2026, en algunos momentos se tambaleó y estuvieron en duda, pero nuevamente han ganado confianza.

Acumula cuatro victorias consecutivas, ha conseguido nueve triunfos en 15 jornadas, se colocó como líder provisional del campeonato en la última jornada.

De esa manera llegan con confianza y una dinámica positiva justo antes de la Liguilla.

Cuentan con una ofensiva potente

Cruz Azul es la segunda mejor ofensiva del torneo con 37 goles en 15 partidos | Jam Media/GettyImages

Cruz Azul registra 37 goles en 16 jornadas, solamente uno menos que América, la mejor ofensiva del torneo.

Entre su selecto grupo de goleadores y depredadores del área están: Nicolás Ibáñez, Gabriel Fernández, Andrés Montaño, Christian Ebere, José Paradela, Jeremy Márquez, Agustín Palavecino, entre otros.

La experiencia de haber ganado el Clausura 2026

Cruz Azul viene de ser campeón del Clausura 2026 | Jam Media/GettyImages

Cruz Azul llega como campeón defensor después de conquistar el Clausura 2026.

Ese antecedente representa una ventaja importante en términos de experiencia competitiva: sabe gestionar partidos de eliminación directa, conoce la presión que implica disputar una final, tiene futbolistas acostumbrados a jugar encuentros decisivos, mantiene una estructura que ya demostró capacidad para conquistar títulos.

El equilibrio deportivo del equipo

Joel Huiqui y el equilibrio deportivo de su equipo | Azael Rodriguez/GettyImages

Uno de los argumentos más interesantes es la evolución del equipo bajo la dirección de Joel Huiqui. El entrenador ha conseguido mejorar el funcionamiento colectivo después de algunas semanas de incertidumbre.

Su equipo destaca por la presión para recuperar el balón, la movilidad de sus mediocampistas, las transiciones ofensivas rápidas, la capacidad para atacar con varios jugadores y mayor intensidad en los momentos decisivos.

Posee una plantilla con profundidad y experiencia

Cruz Azul cuenta con un plantel amplio y de experiencia | Jam Media/GettyImages

Cruz Azul cuenta con futbolistas capaces de marcar diferencias en distintas zonas del campo desde la portería con Mier y Gudiño, hasta jugadores como Lira, Rodríguez, Paradela, Palavecino, Ibáñez, Fernández, entre otros.

La experiencia puede ser determinante en una Liguilla, donde los detalles, la gestión emocional y las alternativas de la plantilla suelen marcar diferencias.

Esta combinación de argumentos puede resultar especialmente poderosa en eliminatorias contra rivales de alto nivel en la búsqueda de consagrarse nuevamente campeón.

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