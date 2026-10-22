Los diez candidatos para ganar el Balón de Oro 2026, según The Athletic

La carrera por el Balón de Oro 2026 comienza a perfilar a sus principales favoritos. The Athletic, uno de los medios más prestigiosos del periodismo deportivo internacional, ha publicado una clasificación de diez candidatos al reconocimiento individual más importante del fútbol, colocando al delantero inglés Harry Kane en la primera posición.

El atacante del Bayern Múnich aparece como el máximo aspirante al galardón, por delante de varias de las grandes figuras del fútbol mundial. Su protagonismo ofensivo y su importancia dentro del conjunto alemán respaldan una candidatura que, de acuerdo con la clasificación presentada, supera incluso a la de su compañero Michael Olisé.

FC Bayern München v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27 | Alexander Hassenstein/GettyImages

Precisamente, el extremo francés ocupa la segunda posición de este listado, consolidando el dominio del Bayern Múnich entre los principales aspirantes. El tercer puesto corresponde a Lamine Yamal, estrella del FC Barcelona, quien continúa instalado entre los futbolistas mejor valorados del panorama internacional pese a su juventud y la enorme competencia existente.

La cuarta posición pertenece a Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid y una de las grandes referencias del fútbol francés. Inmediatamente después aparece Rodri, mediocampista español del Barcelona, quien completa los cinco primeros lugares. Ambos mantienen candidaturas importantes, aunque actualmente se encuentran por detrás del tridente que encabeza esta clasificación.

France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Hector Vivas - FIFA/GettyImages

En el sexto puesto figura Erling Haaland, delantero noruego del Manchester City, mientras que la séptima posición corresponde al georgiano Khvicha Kvaratskhelia, representante del PSG. El octavo lugar es para Luis Díaz, el colombiano quedó varios puestos detrás de sus dos compañeros en el Bayern Múnich.

Finalmente, Jude Bellingham ocupa la novena posición, representando al Real Madrid y al fútbol inglés. Lionel Messi cierra la clasificación en el décimo puesto, justo premio a la enorme Copa del Mundo que ha firmado más allá de sus 40 años de edad.

Harry Kane? Michael Olise? Lamine Yamal? Kylian Mbappe? Or someone else..?



With less than a week to go before the 2026 Ballon d'Or winner is crowned in London, The Athletic ranks the top 10 contenders for the final time



📝 @anantaajith



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La clasificación de The Athletic refleja una competencia protagonizada por futbolistas de diferentes generaciones y campeonatos. Sin embargo, el Bayern Múnich sobresale como el club con mayor representación, mientras Harry Kane parte como favorito. El ganador será anunciado el próximo 26 de octubre, durante la ceremonia del Balón de Oro.

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