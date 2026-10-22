Los diez candidatos para ganar el Balón de Oro 2026, según The Athletic
La carrera por el Balón de Oro 2026 comienza a perfilar a sus principales favoritos. The Athletic, uno de los medios más prestigiosos del periodismo deportivo internacional, ha publicado una clasificación de diez candidatos al reconocimiento individual más importante del fútbol, colocando al delantero inglés Harry Kane en la primera posición.
El atacante del Bayern Múnich aparece como el máximo aspirante al galardón, por delante de varias de las grandes figuras del fútbol mundial. Su protagonismo ofensivo y su importancia dentro del conjunto alemán respaldan una candidatura que, de acuerdo con la clasificación presentada, supera incluso a la de su compañero Michael Olisé.
Precisamente, el extremo francés ocupa la segunda posición de este listado, consolidando el dominio del Bayern Múnich entre los principales aspirantes. El tercer puesto corresponde a Lamine Yamal, estrella del FC Barcelona, quien continúa instalado entre los futbolistas mejor valorados del panorama internacional pese a su juventud y la enorme competencia existente.
La cuarta posición pertenece a Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid y una de las grandes referencias del fútbol francés. Inmediatamente después aparece Rodri, mediocampista español del Barcelona, quien completa los cinco primeros lugares. Ambos mantienen candidaturas importantes, aunque actualmente se encuentran por detrás del tridente que encabeza esta clasificación.
En el sexto puesto figura Erling Haaland, delantero noruego del Manchester City, mientras que la séptima posición corresponde al georgiano Khvicha Kvaratskhelia, representante del PSG. El octavo lugar es para Luis Díaz, el colombiano quedó varios puestos detrás de sus dos compañeros en el Bayern Múnich.
Finalmente, Jude Bellingham ocupa la novena posición, representando al Real Madrid y al fútbol inglés. Lionel Messi cierra la clasificación en el décimo puesto, justo premio a la enorme Copa del Mundo que ha firmado más allá de sus 40 años de edad.
La clasificación de The Athletic refleja una competencia protagonizada por futbolistas de diferentes generaciones y campeonatos. Sin embargo, el Bayern Múnich sobresale como el club con mayor representación, mientras Harry Kane parte como favorito. El ganador será anunciado el próximo 26 de octubre, durante la ceremonia del Balón de Oro.
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Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.