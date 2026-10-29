Los dos jugadores de Tigres UANL blindados para el mercado de invierno

La directiva de Tigres ha tomado medidas vitales para proteger a dos de sus principales figuras de cara al próximo mercado de invierno. Juan Brunetta y Emiliano Gómez cuentan con cláusulas de rescisión millonarias en sus respectivos contratos, una estrategia que busca impedir su salida ante el interés de otros clubes.

De acuerdo con información del periodista Jesús Barrón, el cuadro de la UANL estableció condiciones económicas especialmente elevadas para negociar la salida de ambos futbolistas. La intención de la institución es conservar a sus elementos más determinantes y evitar que cualquier equipo pueda arrebatárselos mediante ofrtas que no correspondan con su importancia deportiva.

LOS BLINDAN ⛓️



Parece que dentro de Tigres no quieren que se marchen sus estrellas y menos a billetazos.



Reporta Jesús Barrón que Emiliano Gómez y Juan Brunetta fueron protegidos con cláusulas millonarias.



Esto pone muy difícil que cualquier equipo se los puedan arrebatar. pic.twitter.com/sInhexJDCq — Futbol Total (@futboltotal) October 28, 2026

En el caso de Emiliano Gómez, el delantero quedó protegido desde su incorporación a Tigres durante el pasado mercado de verano. El contrato firmado por el atacante contempla una cláusula de rescisión de 22 millones de dólares, cantidad que cualquier institución interesada tendría que desembolsar para conseguir su incorporación sin negociar directamente.

Por su parte, Juan Brunetta también aseguró su continuidad contractual después de alcanzar un acuerdo de renovación con la directiva esta misma semana. El mediapunta argentino aceptó establecer una cláusula de salida de 25 millones de dólares, convirtiéndose en el futbolista con la protección económica más elevada entre ambas figuras del equipo.

Tigres UANL v Leon - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Estas decisiones adquieren especial relevancia considerando el complicado presente deportivo que atraviesa Tigres durante el semstre. Los resultados han estado lejos de las expectativas y el rendimiento colectivo ha generado cuestionamientos importantes. Sin embargo, la institución parece tener claridad sobre cuáles son los futbolistas alrededor de quienes pretende construir su futuro inmediato.

Tanto Brunetta como Gómez representan dos de los activos deportivos más importantes de la plantilla universitaria. Sus condiciones individuales, capacidad ofensiva y protagonismo dentro del terreno de juego los convierten en pizas fundamentales para cualquier proyecto de reconstrucción. Perderlos durante el invierno significaría un golpe considerable para las aspiraciones del conjunto regiomontano.

Se entiende que Tigres alista una limpia de plantel de cara al verano, sin embargo, ni Brunetta, ni Gómez han de ser parte de la misma.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27