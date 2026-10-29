Los dos jugadores de Tigres UANL blindados para el mercado de invierno
La directiva de Tigres ha tomado medidas vitales para proteger a dos de sus principales figuras de cara al próximo mercado de invierno. Juan Brunetta y Emiliano Gómez cuentan con cláusulas de rescisión millonarias en sus respectivos contratos, una estrategia que busca impedir su salida ante el interés de otros clubes.
De acuerdo con información del periodista Jesús Barrón, el cuadro de la UANL estableció condiciones económicas especialmente elevadas para negociar la salida de ambos futbolistas. La intención de la institución es conservar a sus elementos más determinantes y evitar que cualquier equipo pueda arrebatárselos mediante ofrtas que no correspondan con su importancia deportiva.
En el caso de Emiliano Gómez, el delantero quedó protegido desde su incorporación a Tigres durante el pasado mercado de verano. El contrato firmado por el atacante contempla una cláusula de rescisión de 22 millones de dólares, cantidad que cualquier institución interesada tendría que desembolsar para conseguir su incorporación sin negociar directamente.
Por su parte, Juan Brunetta también aseguró su continuidad contractual después de alcanzar un acuerdo de renovación con la directiva esta misma semana. El mediapunta argentino aceptó establecer una cláusula de salida de 25 millones de dólares, convirtiéndose en el futbolista con la protección económica más elevada entre ambas figuras del equipo.
Estas decisiones adquieren especial relevancia considerando el complicado presente deportivo que atraviesa Tigres durante el semstre. Los resultados han estado lejos de las expectativas y el rendimiento colectivo ha generado cuestionamientos importantes. Sin embargo, la institución parece tener claridad sobre cuáles son los futbolistas alrededor de quienes pretende construir su futuro inmediato.
Tanto Brunetta como Gómez representan dos de los activos deportivos más importantes de la plantilla universitaria. Sus condiciones individuales, capacidad ofensiva y protagonismo dentro del terreno de juego los convierten en pizas fundamentales para cualquier proyecto de reconstrucción. Perderlos durante el invierno significaría un golpe considerable para las aspiraciones del conjunto regiomontano.
Se entiende que Tigres alista una limpia de plantel de cara al verano, sin embargo, ni Brunetta, ni Gómez han de ser parte de la misma.
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Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.