Los dos veteranos que regresarán con la selección mexicana

La selección mexicana alista dos regresos importantes para sus próximos compromisos. Rafael Márquez tiene contemplados a Henry Martín y Jesús Manuel Corona para disputar los cuartos de final de la Concacaf Nations League frente a Jamaica. Ambos futbolistas volverían al combinado nacional después de años de ausencia.

El entrenador mexicano pretende recuperar la experiencia de ambos elementos para afrontar una eliminatoria determinante. Henry Martín regresaría después de dos años sin representar al país, mientras que Jesús Manuel Corona pondría fin a una ausencia de cuatro años con el conjunto tricolor.

Henry Martín 🇲🇽 (33) y Jesús Manuel ‘Tecatito’ Corona 🇲🇽 (33) volverían a la Selección Mexicana para los cuartos de final de la Nations League ante Jamaica 🇯🇲.



Rafa Márquez está en búsqueda de un centro delantero ante la falta de gol de Santiago Giménez y Armando González. Por… pic.twitter.com/i7BG2eog5y — Julio Rodríguez (@julioordz10) October 28, 2026

En el caso del delantero del América, su posible convocatoria responde a la necesidad de encontrar soluciones ofensivas. Rafael Márquez busca alternativas ante la falta de contundencia que han mostrado Santiago Giménez y Armando González, además de la baja por lesión de Raúl Alonso Jimenez.

Por su parte, Jesús Manuel Corona representa una alternativa diferente para el funcionamiento ofensivo del equipo mexicano. 'Tecatito', cuenta con una trayectoria internacional importante y condiciones técnicas para generar desequilibrio. Su regreso permitiría incorporar mayor experiencia en las bandas y ampliar las posibilidades tácticas para Márquez.

Orlando City SC v CF Monterrey - Leagues Cup Phase One | Julio Aguilar/GettyImages

La decisión también refleja una apuesta por futbolistas experimentados en un momento importante para el proyecto deportivo de Márquez. Tanto Martín como Corona tienen 33 años y conocen las exigencias de representar a México. Su incorporación supondría una combinación de veteranía y talento para fortalecer determinadas posiciones del equipo.

México enfrentará a Jamaica en una eliminatria de ida y vuelta correspondiente a los cuartos de final de la Nations League. El primer cotejo será fuera de territorio nacional y la llave la han de cerrar como locales en la cancha del Estadio BBVA de Monterrey.

Aunque todavía resta conocer la convocatoria definitiva, ambos jugadores aparecen entre los principales candidatos para regresar al combinado nacional. De concretarse sus llamados, Rafael deja en claro que la competencia está abierta y no hay jugadores intocables, ni vetados.

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