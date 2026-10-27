Los equipos más premiados en el Balón de Oro 2026

La decepción culé por el Balón de Oro que se le escapó a Lamine Yamal sin dudas se puede palpar, aunque en lo colectivo tienen sobradas razones para estar orgullosos: fueron, con seis, el club que más premios acumuló en la gala. En la rama femenina la ganadora fue Alexia Putellas, en un logro compartido entre el FC Barcelona y el London City Lionesses.

El joven maravilla se hizo del Premio Kopa, que reconoce al mejor jugador juvenil de la temporada, al igual que Vicky López, que triunfó en la rama femenina. Además, Cata Coll se impuso en el Trofeo Yashin femenino, el Barça se quedó con el premio al club femenino del año y Pere Romeu se impuso entre los entrenadores de fútbol femenino.

Club Cantidad de premios FC Barcelona 6 Bayern Múnich 2 París Saint-Germain 1 Athletic Club 1 Arsenal 1 Pachuca 1

El Bayern Múnich se llevó el premio mayor de la mano de Harry Kane, que a su vez revalidó el trofeo Gerd Müller conseguido en 2025 con una temporada aún más brutal. El Athletic Club se hizo presente de la mano de Unai Simón, guardameta campeón del mundo con España en el último Mundial. La cuota latinoamericana de la gala estuvo a cargo de Charlyn Corral, futbolista mexicana del Pachuca.

70th Ballon D'Or Ceremony - Show | Jeff Spicer - UEFA/GettyImages

Además, Lamine Yamal no se olvidó de uno de sus compañeros a la hora de recibir y agradecer por el Premio Kopa: "Es el tercer año que he ganado este premio y es un honor. Estoy muy agradecido a mi club y a la selección y tengo que seguir trabajando para ganar más premios como este. Me hubiera gustado que aquí estuviera Cubarsí. Se lo merece también. Ojalá se lo hubiera llevado él".

Harry Kane, en un extenso discurso, recorrió su carrera, agradeció al Tottenham y sus entrenadores pasados, y reconoció por sobre todas las cosas a Kate Goodland, su esposa: "Hemos pasado por momentos buenos y malos, eres mi mayor seguidora. Tú lo has ganado más que yo mismo por todo lo que has hecho por mí".

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