Los extranjeros con más goles en la historia del Real Madrid

El Real Madrid es uno de los equipos más grandes del planeta. Debido a ello, necesitan tener en sus filas a los mejores jugadores, más que nada, hombres que marquen diferencia en el terreno de juego en cada partido.



A lo largo de su historia, la Casa Blanca ha contado con elementos nacionales de gran categoría, pero también ha recurrido a extranjeros, muchos de ellos dejando una huella imborrable en su paso, sobre todo los delanteros, pues al fin y al cabo, este deporte se gana con goles.



Este domingo en LaLiga, los merengues visitaron al Racing Santander y lo golearon 0-3 a través del francés Kylian Mbappé, el inglés Jude Bellingham y el marfileño Yan Diomande. Ahora bien, la nota la dio el campeón del mundo con Francia, ya que arribó a los 101 tantos con la casaca blanca para colocarse entre los diez futbolistas extranjeros con más goles en la institución.



Aquí te dejamos el listado completo:

10. Iván Zamorano – 101

Iván Zamorano | Neal Simpson - EMPICS/GettyImages

El chileno acaba de ser igualado por Kylian Mbappé y obviamente será rebasado porque el francés todavía tiene mucha historia con los merengues. El Bam Bam aterizzó en el club en 1992, partiendo en 1996. Durante su estadía ganó el Trofeo Pentapichichi gracias a los 28 goles que hizo en la temporada 1994-1995.

9. Ronaldo Nazario – 104

Ronaldo Nazario | Christof Koepsel/GettyImages

El Fenómeno llegó al equipo tras sus destacadas actuaciones con el Inter de Milán de Italia, aunque previamente también defendió al eterno rival, el FC Barcelona. El campeón del mundo con Brasil estuvo cinco temporadas en la famosa época de los ‘Galácticos’, llevándose el Trofeo Pichichi en el 2004, algo que había ganado en 1997 con los culés.

8. Gareth Bale – 106

Gareth Bale | TF-Images/GettyImages

El Expreso de Cardiff fue parte de aquel inolvidable tricampeonato de la UEFA Champions League, así como de otros títulos más.



El galés disputó más de 250 compromisos con la casaca madrididsta, entre 2013 y 2022, lo cual le alcanzó para dejar su nombre entre los mejores extranjeros goleadores del club.

7. Gonzalo Higuaín – 121

Gonzalo Higuaín | Jasper Juinen/GettyImages

Siempre criticado, tanto en el Real Madrid como con la selección de Argentina, pero aún así, nadie puede decir que el centro delantero no tuvo un buen paso por la Casa Blanca.



El Pipita, tres veces mundialista, tuvo que disputar 264 encuentros con el club para poder llegar más allá del centenar de tantos.

6. Vinícius Júnior – 129

Vinícius Júnior | Soccrates Images/GettyImages

Una de las actuales estrellas de la plantilla, aunque a veces genera más polémicas que otras cosas. A pesar de que no anda en su mejor nivel hoy en día, aún tiene mucho margen para seguir escalando posiciones y seguir consagrándose como una estrella de la institución. No obstante, aún se ve difícil que el brasileño pueda aspirar al Top 5.

5. Hugo Sánchez – 208

Hugo Sánchez | Getty Images/GettyImages

El considerado mejor mexicano de todos los tiempos dejó una historia digna de película en el club. Al principio la afición le hacía el feo, en parte por su pasado con el Atlético de Madrid, sin embargo, no se achicó y respondió con goles, ya sea de chilena o cualquier otra forma. El Macho fue cinco veces el máximo goleador de la liga con los blancos, razón suficiente para darle el apodo del Pentapichichi, el cual porta con mucho orgullo.

4. Ferenc Puskas – 242

Ferenc Puskas | Robert Stiggins/GettyImages

Lamentablemente, muchos de nosotros no tuvimos la dicha de ver jugar al romperredes húngaro, que fue medallista olímpico y llevó a Hungría al subcampeonato del Mundial 1954, donde perdieron con Alemania Federal.



Consideradon uno de los mejores goleadores de la historia, El Comandante Galopante superó la barrera de los 200 tantos entre 1958 y 1966, ganando cuatro Pichichis (1960, 1961, 1963 y 1964).

3. Alfredo Di Stefano – 308

Alfredo Di Stefano | Real Madrid/GettyImages

Otro que no todos pudimos ver desarrollarse en el campo de juego. El argentino nacionalizado español rebasó las 300 anotaciones, algo envidiable sin duda. Tras haber militado en tres equipos de su país natal, La Saeta Rubia fue fichada por los merengues en 1953, donde estuvo más de una década, hasta 1964. Fue cinco veces el Máximo Goleador de la Primera División de España.

2. Karim Benzema – 354

Karim Benzema | Denis Doyle/GettyImages

A este la gran mayoría si nos tocó verlo con los blancos en acción. Por increíble que pareciera, el francés logró romper la mítica marca de Alfredo Di Stefano, aun cuando también recibía críticas constantes.



El Gato pasó en la institución del 2009 al 2023, siendo parte del triplete de La Orejona, además se llevó el Trofeo Pichichi en la campaña 2021-2022 por sus 27 anotaciones.

1. Cristiano Ronaldo – 450

Cristiano Ronaldo | Laurence Griffiths/GettyImages

¿Qué se puede decir del portugués? Dejó una marca que al parecer nadie podrá romper por más que lo intente. El Comandante superó a otras leyendas del madridismo para erigirse en la primera posición como el mejor goleador extranjero. Entre el 2009 y el 2018, CR7 alzó el triplete de la Champions y ganó tres Pichichis. Con este trepidente récord no es nada raro que esté a 15 goles de llegar a los mil en su trayectoria profesional.