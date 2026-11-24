Armando González está aprovechando cada una de las oportunidades que recibe dentro del terreno de juego con el Olympiacos. Pese a mantenerse en un rol de rotación durante sus primeros meses en el fútbol de Grecia, el delantero mexicano se ha consolidado como el futbolista de mayor aporte ofensivo del equipo.

Los números del atacante formado en el Guadalajara son sobresalientes. En lo que va de curso, González ha disputado 582 minutos repartidos en 14 encuentros oficiales, tiempo suficiente para registrar siete goles y dos asistencias. Su promedio es de una participación directa de gol cada 65 minutos de juego.

SOBRESALIENTE 🔥



‘Hormiga’ González volvió a anotar este fin de semana en Grecia y sus números son simplemente extraordinarios.



⚽️ Ya anotó goles en Liga, Copa y Europa League. Y a pesar de ingresar habitualmente como opción de recambio, el delantero azteca está respondiendo. pic.twitter.com/x3Ahl7wRjD — Futbol Total (@futboltotal) November 24, 2026

Otro de los aspectos destacados del rendimiento del ex Chivas es que ha conseguido marcar en todas las competiciones que disputa el Olympiacos durante la presente temporada. Independientemente del escenario y de la exigencia de los compromisos, Armando ha encontrado la manera de responder en el terreno de juego.

Dentro de la liga de Grecia, el delantero registra dos anotaciones en 259 minutos de actividad. Por su parte, en la UEFA Europa League, el mexicano ha conseguido marcar en un par de ocasiones pese a contar con solamente 172 minutos de juego, mostrando una notable efectividad a nivel continental.

Stade Rennais v Olympiacos FC - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD4 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Es en la Copa de Grecia donde González ha firmado sus mejores registros individuales desde su llegada al fútbol europeo. El atacante mexicano suma tres goles y dos asistencias en apenas 151 minutos de actividad, cifras que reflejan su capacidad para generar peligro constante en las inmediaciones del área rival.

Pese a estos registros, Armando todavía no consigue hacerse con la titularidad indiscutible dentro del esquema de Imanol Alguacil. El entrenador español ha optado por utilizar al mexicano habitualmente como una alternativa de recambio, aunque su productividad ofensiva representa un argumento de peso para aspirar a mayores oportunidades en el corto plazo.

El siguiente objetivo de González será convertirse en la primera opción del estratga español para liderar el ataque del Olympiacos. Por ahora, el delantero mexicano está haciendo méritos suficientes para mantenerse dentro de esa batalla.