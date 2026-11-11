Los futbolistas más caros de cada equipo de la Liga MX

En la Liga MX cada vez quedan más claras las 'clases sociales' y las profundas diferencias entre los equipos. La 'clase alta' domina el futbol mexicano. Clubes millonarios y poderosos, con el apoyo de grandes empresas, pueden contratar a los mejores jugadores y conformar plantillas más competitivas.

La 'clase media' trata de competir con los de arriba con presupuestos más limitados, contrataciones más modestas y echando mano de las fuerzas básicas. Finalmente, los clubes de la 'clase baja' generalmente ocupan los últimos lugares y no cuentan con un gran soporte financiero.

Esta diferencia de clases es cada vez más evidente y se puede notar en la calidad de futbolistas con la que cuenta cada escuadra.

De acuerdo con el portal Transfermarkt, América, Cruz Azul, Chivas, Toluca, Tigres y Monterrey cuentan con las plantillas más valiosas de la Liga MX. Coincidentemente, estas seis escuadras tienen a los jugadores más caros del futbol mexicano.

Curiosamente, Xolos de Tijuana, que es el séptimo equipo en este ranking, es el equipo que tiene al futbolista más valioso de la liga: Gilberto Mora.

Gilberto Mora es el jugador más valioso de la Liga MX | NurPhoto/GettyImages

Los futbolistas más valiosos del top 6 del futbol mexicano

América es el equipo más valioso de toda la Liga MX y cuenta con el segundo jugador más caro: Carlos Álvarez. El extremo español llegó como refuerzo para el Apertura 2026, procedente del Levante, y se ha adaptado rápidamente al equipo de Coapa. Tiene un valor aproximado de 15 millones de euros.

Las Águilas tienen a otros cuatro elementos en el top 10 de los futbolistas más valiosos de la liga: Santiago Ramos Mingo, Brian Rodríguez, Santiago Bueno y Alejandro Zendejas.

Carlos Álvarez | Jam Media/GettyImages

Cruz Azul, la segunda plantilla más cara de la liga, cuenta con el tercer futbolista mejor valorado: Érik Lira. El mediocampista de la selección mexicana tiene un valor de 14 millones de euros. Tras su gran actuación con el Tri en el Mundial 2026, estuvo cerca de fichar con el AS Mónaco en el mercado de verano.

Erik Lira, medio de Cruz Azul | Jam Media/GettyImages

Chivas tiene el tercer plantel más valioso de la liga y su jugador más caro es Roberto Alvarado. El extremo, que también juega con la selección mexicana, tiene un valor de 12 millones de euros.

Chivas v Atlante - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El futbolista más valiosos del Toluca, la cuarta plantilla más cara de México, es Marcel Ruiz. El mediocampista de 26 años tiene un valor de mercado de 8.5 millones de euros.

Para cerrar el top 6 de la Liga MX, se encuentran las figuras de Tigres y Monterrey. Juan Brunetta es el jugador más caro del conjunto felino, con un valor de 9 millones de euros, mientras que Hugo Cuypers es el elemento mejor valorado de Rayados, con valor de 10 millones de euros.

Los jóvenes mexicanos que destacan en el ranking

Gilberto Mora tiene el valor aproximado de mercado más alto de todo el futbol mexicano, de acuerdo con el portal Transfermarkt. Se espera que el joven mediocampista de Xolos de Tijuana y la selección mexicana de el salto al futbol europeo en uno de los próximos mercados de fichajes por una cifra récord para la Liga MX.

Gilberto Mora, mediocampista de Xolos de Tijuana | Soobum Im - Leagues Cup/GettyImages

Elías Montiel, futbolista de 21 años formado en el Pachuca, y que hoy milita en Atlas, es el jugador más valioso de los rojinegros. El mediocampista central tiene un valor de 8 millones de euros.

En el mismo talante, Denzell García, de 23 años, es el futbolista mejor valorado de la plantilla de FC Juárez.

Eduardo Águila, defensa de 23 años del Atlético San Luis, figura como el más valioso de su equipo. El zaguero tiene un valor aproximado de 3.5 millones de euros.

Los jugadores más caros de cada equipo de la Liga MX

Jugador Equipo Edad Valor de mercado Gilberto Mora Xolos de Tijuana 18 años 25 millones de euros Carlos Álvarez América 23 años 15 millones de euros Erik Lira Cruz Azul 26 años 14 millones de euros Roberto Alvarado Chivas 28 años 12 millones de euros Hugo Cuypers Monterrey 29 años 10 millones de euros Juan Brunetta Tigres 29 años 9 millones de euros Marcel Ruiz Toluca 26 años 8.5 millones de euros Elías Montiel Atlas 21 años 8 millones de euros Robert Morales Pumas 27 años 7 millones de euros Jhohan Romaña León 28 años 6 millones de euros Denzell García FC Juárez 23 años 5.5 millones de euros Diego González Santos Laguna 23 años 5.5 millones de euros Oussama Idrissi Pachuca 30 años 5.5 millones de euros Julián Carranza Necaxa 26 años 5 millones de euros Santiago Homenchenko Querétaro 23 años 4.5 millones de euros Eduardo Águila Atlético San Luis 23 años 3.5 millones de euros Jordan García Atlante 21 años 3 millones de euros Facundo Almada Puebla 28 años 1.5 millones de euros

La gran brecha entre poderosos y débiles

Cada vez es más evidente que existe una gran distancia entre los equipos con mayor poder adquisitivo y los que no tienen grandes presupuestos. Los primeros suelen competir por el título cada semestre, mientras que los segundos se acostumbran a estar en el sótano.

Un dato evidencia la enorme brecha que existe en la Liga MX. Facundo Almada es el futbolista mejor valorado del Puebla. El defensa argentino tiene un valor de 1.5 millones de euros. Es decir, Carlos Álvarez, del América, tiene un valor diez veces más alto que el futbolista más caro del cuadro de La Franja.