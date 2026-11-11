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Sports Illustrated

Los futbolistas más caros de cada equipo de la Liga MX

Gilberto Mora, de Xolos de Tijuana, es el futbolista más valioso del futbol mexicano
Uriel Salmerón García|
Necaxa v Tijuana - Torneo Apertura 2026 Liga MX
Necaxa v Tijuana - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

En la Liga MX cada vez quedan más claras las 'clases sociales' y las profundas diferencias entre los equipos. La 'clase alta' domina el futbol mexicano. Clubes millonarios y poderosos, con el apoyo de grandes empresas, pueden contratar a los mejores jugadores y conformar plantillas más competitivas.

La 'clase media' trata de competir con los de arriba con presupuestos más limitados, contrataciones más modestas y echando mano de las fuerzas básicas. Finalmente, los clubes de la 'clase baja' generalmente ocupan los últimos lugares y no cuentan con un gran soporte financiero.

Esta diferencia de clases es cada vez más evidente y se puede notar en la calidad de futbolistas con la que cuenta cada escuadra.

De acuerdo con el portal Transfermarkt, América, Cruz Azul, Chivas, Toluca, Tigres y Monterrey cuentan con las plantillas más valiosas de la Liga MX. Coincidentemente, estas seis escuadras tienen a los jugadores más caros del futbol mexicano.

Curiosamente, Xolos de Tijuana, que es el séptimo equipo en este ranking, es el equipo que tiene al futbolista más valioso de la liga: Gilberto Mora.

Gilberto Mora
Gilberto Mora es el jugador más valioso de la Liga MX | NurPhoto/GettyImages

Los futbolistas más valiosos del top 6 del futbol mexicano

América es el equipo más valioso de toda la Liga MX y cuenta con el segundo jugador más caro: Carlos Álvarez. El extremo español llegó como refuerzo para el Apertura 2026, procedente del Levante, y se ha adaptado rápidamente al equipo de Coapa. Tiene un valor aproximado de 15 millones de euros.

Las Águilas tienen a otros cuatro elementos en el top 10 de los futbolistas más valiosos de la liga: Santiago Ramos Mingo, Brian Rodríguez, Santiago Bueno y Alejandro Zendejas.

Carlos Alvarez
Carlos Álvarez | Jam Media/GettyImages

Cruz Azul, la segunda plantilla más cara de la liga, cuenta con el tercer futbolista mejor valorado: Érik Lira. El mediocampista de la selección mexicana tiene un valor de 14 millones de euros. Tras su gran actuación con el Tri en el Mundial 2026, estuvo cerca de fichar con el AS Mónaco en el mercado de verano.

Erik Lira
Erik Lira, medio de Cruz Azul | Jam Media/GettyImages

Chivas tiene el tercer plantel más valioso de la liga y su jugador más caro es Roberto Alvarado. El extremo, que también juega con la selección mexicana, tiene un valor de 12 millones de euros.

Roberto Alvarado
Chivas v Atlante - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El futbolista más valiosos del Toluca, la cuarta plantilla más cara de México, es Marcel Ruiz. El mediocampista de 26 años tiene un valor de mercado de 8.5 millones de euros.

Para cerrar el top 6 de la Liga MX, se encuentran las figuras de Tigres y Monterrey. Juan Brunetta es el jugador más caro del conjunto felino, con un valor de 9 millones de euros, mientras que Hugo Cuypers es el elemento mejor valorado de Rayados, con valor de 10 millones de euros.

Los jóvenes mexicanos que destacan en el ranking

Gilberto Mora tiene el valor aproximado de mercado más alto de todo el futbol mexicano, de acuerdo con el portal Transfermarkt. Se espera que el joven mediocampista de Xolos de Tijuana y la selección mexicana de el salto al futbol europeo en uno de los próximos mercados de fichajes por una cifra récord para la Liga MX.

Gilberto Mora
Gilberto Mora, mediocampista de Xolos de Tijuana | Soobum Im - Leagues Cup/GettyImages

Elías Montiel, futbolista de 21 años formado en el Pachuca, y que hoy milita en Atlas, es el jugador más valioso de los rojinegros. El mediocampista central tiene un valor de 8 millones de euros.

En el mismo talante, Denzell García, de 23 años, es el futbolista mejor valorado de la plantilla de FC Juárez.

Eduardo Águila, defensa de 23 años del Atlético San Luis, figura como el más valioso de su equipo. El zaguero tiene un valor aproximado de 3.5 millones de euros.

Los jugadores más caros de cada equipo de la Liga MX

Jugador

Equipo

Edad

Valor de mercado

Gilberto Mora

Xolos de Tijuana

18 años

25 millones de euros

Carlos Álvarez

América

23 años

15 millones de euros

Erik Lira

Cruz Azul

26 años

14 millones de euros

Roberto Alvarado

Chivas

28 años

12 millones de euros

Hugo Cuypers

Monterrey

29 años

10 millones de euros

Juan Brunetta

Tigres

29 años

9 millones de euros

Marcel Ruiz

Toluca

26 años

8.5 millones de euros

Elías Montiel

Atlas

21 años

8 millones de euros

Robert Morales

Pumas

27 años

7 millones de euros

Jhohan Romaña

León

28 años

6 millones de euros

Denzell García

FC Juárez

23 años

5.5 millones de euros

Diego González

Santos Laguna

23 años

5.5 millones de euros

Oussama Idrissi

Pachuca

30 años

5.5 millones de euros

Julián Carranza

Necaxa

26 años

5 millones de euros

Santiago Homenchenko

Querétaro

23 años

4.5 millones de euros

Eduardo Águila

Atlético San Luis

23 años

3.5 millones de euros

Jordan García

Atlante

21 años

3 millones de euros

Facundo Almada

Puebla

28 años

1.5 millones de euros

La gran brecha entre poderosos y débiles

Cada vez es más evidente que existe una gran distancia entre los equipos con mayor poder adquisitivo y los que no tienen grandes presupuestos. Los primeros suelen competir por el título cada semestre, mientras que los segundos se acostumbran a estar en el sótano.

Un dato evidencia la enorme brecha que existe en la Liga MX. Facundo Almada es el futbolista mejor valorado del Puebla. El defensa argentino tiene un valor de 1.5 millones de euros. Es decir, Carlos Álvarez, del América, tiene un valor diez veces más alto que el futbolista más caro del cuadro de La Franja.

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URIEL SALMERÓN GARCÍA

Uriel Salmerón es redactor y editor de contenido en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista y escritor especializado en futbol, con más de una década de experiencia en medios. Es egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y ha publicado en Sopitas.com, Futbol Total, Máspormás, AS México y Sports Illustrated Fútbol. Se especializa en futbol mexicano, además de seguir de cerca la MLS, LaLiga y la Premier League. Su trabajo va desde la cobertura de la actualidad, partidos, noticias y fichajes hasta artículos más profundos que requieren investigación.