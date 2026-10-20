Los jugadores del FC Barcelona que ganaron el Balón de Oro

El FC Barcelona forma parte de la historia grande del mundo del fútbol no solo gracias a sus logros colectivos: tiene 12 Balones de Oro ganados por jugadores del club desde la creación del premio hace 70 años.

El premio se entregará el próximo lunes 26 en el London Palladium Theatre en Londres en homenaje al ganador de la primera edición: Sir Stanley Matthews. Uno de los grandes candidatos a hacerse del prestigioso galardón es Lamine Yamal, que tuvo una excelente temporada en el FC Barcelona y ganó el Mundial con España, aunque no fue tan influyente como en la campaña con el Blaugrana.

Leo Messi es el máximo ganador con 8 premios y seguido por Cristiano Ronaldo con 4. Además, salvo Johan Cruyff y estas leyendas nadie lo ganó más de dos veces.

A continuación los futbolistas blaugranas que ganaron el Balón de Oro:

1. Luis Suárez (1960)

Luis Suarez (FC Barcelona) | ullstein bild/GettyImages

Luis Suárez, denominado "El Arquitecto", fue hasta 2024 el único ganador español del Balón de Oro, hegemonía destrozada por Rodri alzándose con el premio por sobre Vinicius Jr.



Reportes de la época confirman que tenía una gran visión de juego y su capacidad técnica era envidiable. Ganó la edición del 1960, brillando en el equipo que ganó la liga española en esa temporada.

2. Johan Cruyff (1973 y 1974)

- Barcelona | VI-Images/GettyImages

Johan Cruyff no solo es considerado una leyenda del fútbol mundial, sino que llegó al Barcelona para cambiar para siempre la historia del club como futbolista y, posteriormente, como entrenador.



Ganó el Balón de Oro en tres ocasiones y dos consecutivas (1973 y 1974) mientras jugaba en el FC Barcelona. En el 1974, con la selección de Países Bajos, llegó a la final del Mundial con un equipo que pasó a los libros dorados a pesar de no haber levantado el preciado trofeo.

3. Hristo Stoichkov (1994)

Hristo Stoichkov of Barcelona | Shaun Botterill/GettyImages

El búlgaro se quedó con el premio en 1994, donde la rompió con su selección en el Mundial de Estados Unidos. Además, venía de ser figura en el equipo que ganó múltiples torneos con la camiseta Blaugrana en la época del Dream Team.



Su talento radicaba en la capacidad de marcar goles decisivos en los partidos donde la pelota pesaba y la camiseta exigía. Más de 30 años después sigue siendo considerado una leyenda del club.

4. Rivaldo (1999)

Rivaldo | Clive Mason/GettyImages

Llegó desde el Celta de Vigo y logró ganar el Balón de Oro en 1999, al poco tiempo de haber arribado a la institución. Por muchos fue considerado una especie de Ronaldinho antes de Ronaldinho, con una técnica maestra, disparos precisos desde prácticamente cualquier parte de la cancha y jugadas que al día de hoy viven en la memoria de muchos hinchas Blaugranas.



Ayudó al FC Barcelona a ganar LaLiga en ese año, posicionándose como el referente en ataque del equipo. No llegó a ganar la UEFA Champions League en la Ciudad Condal, aunque lo logró en el AC Milan a los pocos años.

5. Ronaldinho (2005)

Barcelona v Sevilla | Luis Bagu/GettyImages

Mencionado en el ítem anterior, la Sonrisa del Fútbol se alzó como el mejor jugador del mundo ganando el Balón de Oro en 2005. La rompió de la mano de Frank Rijkaard y supo ser un ladero fundamental en la insipiente carrera de Leo Messi.



Conquistó títulos como La Liga y la Champions League con un estilo vistoso y alegre. Además, venía de ser campeón del mundo en Corea - Japón 2002 con la selección de Brasil.

6. Leo Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019)

Barcelona's Argentinian forward Lionel M | JOSEP LAGO/GettyImages

El mejor de la historia arrancó su cosecha de Balones de Oro con la camiseta del FC Barcelona, con seis de los ocho acumulados vistiendo la Blaugrana.



El triplete del 2009, la temporada bestial del 2010 y la UEFA Champions League ganada en 2011 le dieron una seguidilla espectacular, coronada con el récord absoluto de goles en 2012 para alzar el cuarto al hilo.



Cristiano Ronaldo dominó hasta 2015 y ahí empezó la alternacia, en el momento más álgido de la rivalidad entre ellos. En 2019 ganó el sexto, cargándose al hombro un equipo que, por sus propios medios, no hubiera llegado a semifinales de la UCL.

Ganadores del Balón de Oro pertenecientes al FC Barcelona

Año Futbolista 1960 Luis Suárez 1973 y 1974 Johan Cruyff 1994 Hristo Stoichkov 1999 Rivaldo 2005 Ronaldinho 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019 Leo Messi