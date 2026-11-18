El Real Madrid estaría próximo a cerrar la incorporación del jugador del Manchester United, JJ Gabriel. El juvenil cortó de manera unilateral su vínculo con el club inglés, y está en medio de un conflicto grande con ellos. Los Diablos Rojos habrían amenazado con denunciar si este firma su contrato con el Merengue.

A lo largo de la historia fueron tres los futbolistas que tuvieron paso por la Casa Blanca directamente llegados desde Old Trafford, y todos ellos fueron importantes en diversos tramos del pasado reciente del Madrid. A continuación, repasamos esos casos.

1. David Beckham (2003)

La llegada de David Beckham al Merengue fue todo un acontecimiento | Ross Kinnaird/GettyImages

Su fichaje se hizo oficial el 17 de junio de 2003 tras muchos años desarrollando su carrera en el Manchester United, y este movimiento fue uno de los principales del Madrid de Los Galácticos.



Se llevó a cabo a cambio de 35 millones de euros y con la camiseta Merengue llegó a disputar 116 partidos oficiales, en los que marcó 20 goles. Ganó una Liga y una Supercopa de España.

2. Ruud van Nistelrooy (2006)

El neerlandés llegó a la Casa Blanca tras el Mundial 2006 | BRU GARCIA/GettyImages

Llegó con 30 años tras disputar la Copa del Mundo de Alemania con la selección de Países Bajos y sus pergaminos lo respaldaban como una gran incorporación: en el United acumulaba 150 goles en 219 partidos oficiales.



Su saldo fue genial, ya que ganó el Pichichi en su primera temporada y sumó un total de 64 tantos en 96 encuentros con la Casa Blanca. Fue campeón Ganó dos ediciones de LaLiga: 2006/07 y 2007/08.

3. Cristiano Ronaldo (2009)

Por un breve lapso de tiempo, CR7 fue CR9 | AFP/GettyImages

El último en realizar un movimiento de Old Trafford al Bernabéu fue ni más ni menos que uno de los mejores de la historia: Cristiano Ronaldo fue presentado como incorporación por el Real Madrid el 6 de julio de 2009 siendo el vigente ganador del Balón de Oro.



En ese mercado de fichajes, conocido como la segunda era de Los Galácticos, también llegaron Kaká, Karim Benzema y Xabi Alonso. El fichaje de CR9 (en ese entonces) costó un total de 94 millones de euros, un récord para la época.



Su historia en el Madrid es ya conocida: 450 goles en 438 partidos, cuatro UEFA Champions League, dos Ligas, dos Copas del Rey, dos Supercopas de España y mucho más.

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