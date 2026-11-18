El Real Madrid se encontraría a punto de concretar uno de sus movimientos de mayor proyección a futuro con la incorporación de JJ Gabriel. El delantero de 16 años decidió abandonar el Manchester United y despertó el interés de varios de los principales clubes de Europa. El conjunto merengue habría conseguido un acuerdo verbal con el futbolista y ahora trabaja en los últimos detalles para cerrar su llegada.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

La decisión del atacante de marcharse de Manchester en septiembre provocó una disputa entre distintos equipos interesados en hacerse con sus servicios. El FC Barcelona, el Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain también habría seguido de cerca su situación, pero el Madrid tomó la delantera y ya habría logrado convencer al joven talento.

Según informó El Chiringuito, el representante del futbolista ya estaría en la capital española para terminar de definir los términos del acuerdo.

🔴🔜⚪ NO DEBUTÓ, DEJÓ EL UNITED DE POCH Y SE DESPIDIÓ COMO UNA LEYENDA



✍️ JJ Gabriel, el joven inglés de 16 años que es una de las grandes promesas del fútbol, es tendencia por su salida del Manchester: lo anunció en sus redes y tiene todo listo para jugar en Real Madrid



👉… pic.twitter.com/itkul2QLIj — SportsCenter (@SC_ESPN) November 18, 2026

¿Cuánto le costará JJ Gabriel al Real Madrid?

Aunque el Manchester United perderá a uno de los futbolistas más prometedores de sus categorías inferiores, la compensación económica que recibiría inicialmente sería considerablemente inferior al valor que podría alcanzar el jugador en el mercado. De acuerdo con las regulaciones de la FIFA, el club inglés podría percibir alrededor de 300.000 euros, una cifra que se ubica en el extremo superior de las compensaciones habituales por la salida de un futbolista con contrato de formación.

Sin embargo, desde Inglaterra habría trascendido que el United está disconforme con la manera en que se produjo la salida de Gabriel y evalúa iniciar acciones legales. La institución todavía conserva la inscripción del futbolista y buscaría obtener una compensación más acorde con su proyección.

Como antecedente, el Liverpool tuvo que pagar 3,4 millones de euros, más variables, al Chelsea por la incorporación de Rio Ngumoha en 2024, después de que el joven delantero cambiara la academia londinense por la de los Reds.

Más allá de la cifra que pueda recibir el United, el costo total de la operación para el Real Madrid sería mucho más elevado. Según SPORT, el desembolso podría superar los 15 millones de euros. Ese monto contemplaría el contrato del atacante por las próximas cinco temporadas y las comisiones correspondientes a los intermediarios que participan de la negociación.

Gabriel fue anunciado recientemente como nuevo representado de Epic Sports, agencia del reconocido representante Ali Barat, que también trabaja con futbolistas como Dean Huijsen y Denzel Dumfries. Entre las condiciones que habría solicitado el delantero para concretar su llegada figuran un salario anual de siete cifras y garantías de contar con oportunidades para jugar con el primer equipo.

¿Quién es JJ Gabriel, la joya que busca el Madrid?

JJ Gabriel, la joven promesa inglesa que está cerca de convertirse en nuevo futbolista del Real Madrid | Manchester United/GettyImages

Nacido en Londres, Gabriel pasó por las academias del Chelsea, el Arsenal y el West Ham antes de incorporarse al Manchester United en 2022. Su crecimiento fue tan rápido que llegó a disputar encuentros con el equipo sub-18 cuando tenía apenas 14 años. Además, consiguió un hat-trick en la UEFA Youth League frente al Sabah, una actuación que reforzó su reputación como uno de los talentos juveniles más destacados de Europa.

Su potencial también despertó comparaciones con figuras como Lionel Messi, Neymar y Lamine Yamal, debido a su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno y desempeñarse tanto por las bandas como en posiciones centrales. Incluso fue señalado por Darren Fletcher, exentrenador de las categorías inferiores del United, como el mejor futbolista de 15 años de Europa.

A su proyección deportiva se suma una importante exposición comercial: ya cuenta con cerca de un millón de seguidores en Instagram y tiene un contrato de larga duración con Nike. En una entrevista reciente con MARCA, el propio Gabriel reconoció que uno de sus grandes objetivos es ganar el Balón de Oro.

Sin embargo, todavía no disputó ningún minuto con un primer equipo profesional, por lo que su llegada al Real Madrid representaría el comienzo de un nuevo desafío en su carrera.

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