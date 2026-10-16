Los lesionados y suspendidos para el partido León vs América

Este sábado 17 de octubre, las Águilas del América emprenden el vuelo para visitar a León en el Estadio Nou Camp, en duelo correspondiente a la Jornada 12 del Torneo Apertura 2026. Los Esmeraldas son el quinto lugar de la clasificación con 18 puntos, mientras los azulcremas lideran la cima con 21 unidades.



La jornada pasada, los Panzas Verdes igualaron 1-1 con el Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. El panameño Ismael Díaz adelantó a los visitantes, sin embargo, cerca del final, Eduardo Armenta puso las cifras definitivas con un veradero golazo. La Fiera se quedó con diez hombres por la expulsión de Jordi Cortizo, quien le dio un codazo en el rostro a Herbierto Jurado y por eso se perderá el encuentro frente a los emplumados.



Con respecto a los de Coapa, vienen de rescatar el empate 1-1 ante Rayados, sin poder darle una alegría a sus aficionados en su 110 aniversario. Los azulcremas fueron sorprendidos por La Pandilla a través de un tanto de volea del uruguayo Diego Rossi, no obstante, el uruguayo Santiago Bueno se estrenó como goleador al aprovechar una serie de rebotes tras un tiro de esquina. A falta de tres minutos para el silbatazo inicial, el colombiano Miguel Borja obtuvo el cartón rojo por una fuerte barrida sobre Carlos Salcedo. Del mismo modo, el juego estuvo envuelto en la polémica porque se le perdonó al colombiano Cristian Borja un claro penal sobre Jesús ‘Tecatito’ Corona.



El técnico uruguayo Guillermo Almada llega casi con carro completo, aunque el técnico argentino Javier Gandolfi tiene a varios borrados como Julio González, José’ Avión’ Ramírez, Sebastián Fierro y Ángel Estrada, incluso ni siquiera ha debutado al colombiano Santiago Londoño.

¿Qué jugadores tiene lesionados León?

Valentín Gauthier: el uruguayo no está registrado con el equipo, incluso estuvo cerca de fichar con la Universidad de Chile, pero una lesión en el tobillo evitó que se concretara. El defensa padecía de un edema óseo y tuvo que ser operado.

¿Qué jugadores tiene suspendidos León?

Jordi Cortizo | Jam Media/GettyImages

Jordi Cortizo: el único fuera es el mediocampista debido al codazo sobre Heriberto Jurado, de lo cual ya se disculpó. Esto lo llevó a ser castigado con dos juegos.

¿Qué jugadores tiene lesionados América?

Cristian Borja | Hector Vivas/GettyImages

Cristian Borja: se manejaba como duda, pero tal parece que sí estará presente aun cuando encendió las alarmas el fin de semana al salir en camilla por un golpe en la rodilla. El lateral se habría recuperado y podría ver acción en el Bajío.

Raúl Zúñiga y Víctor Dávila: tanto el colombiano como el chileno estaban lesionados, sin embargo, ya fueron dados de baja en la página oficial de la Liga MX.

¿Qué jugadores tiene suspendidos América?

Miguel Borja | Hector Vivas/GettyImages

Miguel Borja: tal como se dijo, el delantero colombiano se llevó la roja por una entrada sobre El Titán Salcedo luego de revisar la jugada en el VAR.

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