Los mejores 12 momentos en la historia del América

Este 12 de octubre, el América cumplió 110 años de vida, mismos en los cuales ha firmado una historia exitosa, posiblemente la más prolífica dentro del fútbol mexicano.

A continuación, presentamos los 12 momentos más relevantes en la historia del cuadro de la capital del país. Tanto los que se han dado fuera de la cancha, como los que se han vivido en el terreno de juego.

1. La fundación del América (1916)

El 12 de octubre de 1916 nació el Club América, producto de la unión de los equipos Récord y Colón. Rafael Garza Gutiérrez y Germán Núñez Cortina encabezaron un proyecto estudiantil que terminaría convirtiéndose en una de las instituciones deportivas más grandes de México.

2. El primer tetracampeonato (1925-1928)

América conquistó cuatro campeonatos consecutivos durante la época amateur, entre 1925 y 1928. Aquella generación plasmó las primeras bases de grandeza del conjunto de la capital del país, que comenzó a consolidarse como una potencia del fútbol nacional mucho antes de la profesionalización de la hoy Liga MX.

3. La llegada de Emilio Azcárraga (1959)

International Soccer Hall Of Fame Induction Gala | Jam Media/GettyImages

La adquisición del club por Emilio Azcárraga Milmo transformó su destino. Su proyecto impulsó inversiones, fichajes de figuras y una identidad competitiva que convirtió al América en protagonista permanente del fútbol mexicano, fortaleciendo a la par su histórica rivalidad con Guadalajara.

4. El primer título profesional (1966)

Después de varios años de espera, América alcanzó su primera liga de la era profesional durante la temporada 1965-66. Aquella coronación representó el comienzo de una nueva etapa y confirmó que las "Águilas" estaban preparadas para disputar el prtagonismo nacional.

5. La conquista de la Liga 1975-76

Soccer - World Cup West Germany 74 - Group One - Chile v East Germany | PA Images Archive/GettyImages

Con figuras como Carlos Reinoso, máximo representante del americanismo y bajo la dirección de Raúl Cárdenas, América conquistó otro campeonato fundamental. Los del nido de Coapa derrotaron a Universidad de Guadalajara en la final, consolidando una generación que también alcanzaría importantes éxitos internacionales durante aquella década.

6. La final del siglo contra Chivas (1984)

América conquistó uno de sus títulos más emblemáticos al derrotar a Chivas en la final de la temporada 1983-84. El triunfo por 3-1 en el Estadio Azteca, después del empate sin goles en la ida, marcó para siempre la historia del clásico nacional.

7. El tricampeonato de los ochenta (1985)

El América firmó su era dorada conquistando tres campeonatos consecutivos: 1983-84, 1984-85 y Prode 85. Aquella generación, encabezada por figuras como Héctor Miguel Zelada y Alfredo Tena, estableció uno de los periodos más dominantes en la historia azulcrema y en general de la Liga MX.

8. El bicampeonato de 1988 y 1989

América volvió a demostrar su superioridad conquistando las temporadas 1987-88 y 1988-89. Con Jorge Vieira como entrenador y ftbolistas como Antonio Carlos Santos, Zague y Carlos Hermosillo, las Águilas cerraron una década extraordinaria, alcanzando ocho títulos profesionales de liga.

9. El regreso a la gloria en 2002

SOC-MEXICO-AZTECA-VERACRUZ | ALFREDO ESTRELLA/GettyImages

Después de trece años sin coronarse en el fútbol mexicano, América terminó su sequía derrotando al Necaxa en la final del Verano 2002. Un gol de oro de Hugo Norberto Castillo sentenció una remontada histórica y devolvió la alegría a millones de aficionados azulcremas.

10. La remontada contra Cruz Azul (2013)

FBL-MEXICO-AMERICA-CRUZ AZUL-FINAL | RONALDO SCHEMIDT/GettyImages

Para muchos, la final mas dramática en la historia del fútbol mexicano. América remontó una desventaja de dos goles ante Cruz Azul, con un histórico cabezazo del portero Moisés Muñoz que provocó el empate global. El club se coronó mediante una tanda de penales inolvidable.

11. El América se convierte en el máximo ganador (2014)

Con Antonio Mohamed como entrenador, América derrotó a Tigres en la final del Apertura 2014. Aquella conquista representó su duodécimo campeonato profesional, logrando así por primera vez en su historia, superar a Chivas como el más ganador de México.

12. El histórico tricampeonato de André Jardine (2024)

America v Cruz Azul - Final Torneo Clausura 2024 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

América conquistó los torneos Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024, convirtiéndose en el primer tricampeón de los torneos cortos. Bajo el mando de André Jardine, los de Coapa firmaron una vez más otra época de gloria, como la que no vivía hace casi cuatro décadas.