Los mejores laterales derechos del FIFA 23 en el modo carrera

Uno de los juegos más esperados para este cierre de año es el FIFA 23, mismo que será la última edición entre FIFA y EA Sports. Los 'gamers' aficionados al juego se encuentran motivados y listos para conocer los nuevos gráficos y los más recientes cambios en cuanto al aspecto y habilidades en los futbolistas se refiere.

Aquí te presentamos quiénes son los 10 mejores laterales derechos que se verán en el modo carrera.

10. Denzel Dumfries - 82

Denzel Dumfries juega con el Inter en la Serie A... | SOPA Images/GettyImages

El jugador Denzel Dumfries es uno de los mejores futbolistas del FIFA 23. El lateral derecho del Inter de Milán es uno de los imprescindibles del entrenador Simone Inzaghi. Su valor en el mercado es de 25 millones de euros.



Denzel Dumfries en FIFA 23



En lo que respecta al videojuego, una de sus habilidades principales es la resistencia misma en la que suma 94; en general, su calificación es de 82.



Resistencia: 94

Salto: 92

Fuerza: 89

Velocidad: 84

9. Juan Cuadrado - 83

Juan Cuadrado disputó con el Pisa la Coppa Italia | Jonathan Moscrop/GettyImages

El experimentado jugador Juan Guillermo Cuadrado sigue dando de qué hablar para bien. Ahora, el experimentado colombiano de 35 años de edad, es de los mejores elementos en la lateral que aparecerán en el FIFA 23.



Juan Cuadrado en FIFA 23



Entre las principales habilidades del cafetero que militó en la Juventus se encuentran la habilidad con el balón y la técnica para los dribles.



Agilidad: 94

Aceleración: 91

Drible: 90

Sprint: 89

8. Jesús Navas - 84

Jesús Navas jugó hasta el final con el Sevilla | Angel Martinez/GettyImages

En el octavo sitio del top aparece el lateral derecho Jesús Navas. El español que se retiró con el Sevilla tiene una media promedio de 84, siendo uno de los mejores jugadores en la historia del conjunto sevillano.



Jesús Navas en FIFA 23



En cuanto a habilidades en el FIFA se refiere, destaca la aceleración con 90, por lo que su 'skill' va más relacionado al tema de la velocidad con la pelota.



Aceleración: 90

Movimiento: 85

Reacción: 84

Sprint: 84

7. Kieran Trippier - 84

Kieran Trippier juega con el Newcastle United | George Wood/GettyImages

Kieran Trippier se desempeña como lateral por la derecha con el conjunto del Newcastle United. A sus 32 años de edad, el carrilero es de las piezas claves con las que cuenta el equipo, donde es titular indiscutible.



Kieran Trippier en FIFA 23



Por su parte, en la nueva edición del juego, Trippier aparece con una media de 84, destacando las curvas realizadas con el balón y la resistencia.



Resistencia: 86

Curva: 86

Cruce: 86

Precisión: 82

6. Ricardo Pereira - 84

Ricardo Pereira pertenece al Leicester City | Alex Pantling/GettyImages

El lateral Ricardo Pereira aparece en el sexto lugar como uno de los mejores laterales del FIFA. El jugador portugués milita para el Leicester City de la Premier League, donde tiene un costo de 18 millones de euros.



Ricardo Pereira en FIFA 23



En lo que respecta al nuevo juego, el carrilero de 29 años de edad, destaca por su habilidad al conducir el balón y por la velocidad en las salidas. Cuenta con una media de 84.



Tacle: 84

Resistencia: 84

Reacción: 83

Sprint: 83

5. Daniel Carvajal - 85

Daniel Carvajal del Real Madrid tiene 26 títulos como futbolista | Quality Sport Images/GettyImages

Hoy por hoy uno de los mejores laterales derechos es Daniel Carvajal. El español del Real Madrid llegó a la Casa Blanca en 2013, y a partir de ahí comenzó a trazar su trayectoria.



Daniel Carvajal en FIFA 23



En el FIFA Carvajal tiene un promedio de 85, destacando en el rubro de 'movimientos', donde resalta sus reacciones y la fuerza en el mano a mano.



Resistencia: 89

Agresión: 84

Tacle: 84

Reacción: 83

4. Kyle Walker - 85

Kyle Walker es jugador del Burnley en laPremier League | Jan Kruger/GettyImages

El que fuese dueño del dorsal número 2 del Manchester City, Kyle Walker, se ha convertido en uno de los mejores futbolistas en su posición del momento. Es titular indiscutible en la Premier League y es de los inamovibles del once en la selección inglesa.



Kyle Walker en FIFA 23



En lo que respecta a la nueva edición del juego, Walker destaca en el punto de la resistencia, poder y aceleración dentro del campo.



Sprint: 94

Aceleración: 89

Resistencia: 86

Reacción: 85

3. Achraf Hakimi - 85

El jugador del PSG Achraf Hakimi | Judit Cartiel/GettyImages

Uno de los futbolistas más mediáticos del momento y más habilidosos es Achraf Hakimi. El lateral marroquí milita para el PSG y ha llamado la atención por su velocidad con el esférico.



Achraf Hakimi en FIFA 23



En el FIFA el carrilero por la derecha cuenta con velocidad y buen control de balón, lo que lo vuelve peligroso cuando se suma al ataque.



Sprint: 95

Aceleración: 95

Resistencia: 91

Agilidad: 86





2. Joao Cancelo - 86

Joao Cancelo juega con el Al-Hilal | Image Photo Agency/GettyImages

Otro exjugador del Manchester City a la lista, ahora toca el turno de Joao Cancelo. El lateral derecho portugués llegó al club inglés en 2019 y sorprendió por su velocidad y buena gambeta con el esférico. Ahora mismo está con el Al-Hilal.



Joao Cancelo en FIFA 23



Desde la edición del año pasado, sus principales características fueron la velocidad, además de destacar sus buenas incorporaciones al frente.



Cruces: 86

Potencia: 85

Drible: 85

Control de balón: 85

1. Trent Alexander-Arnold - 87

Trent Alexander-Arnold juega para el Real Madrid | Angel Martinez/GettyImages

Hoy por hoy uno de los mejores laterales del mundo es Trent Alexander-Arnold. El jugador fichó en 2015 con e Liverpool y su contrato era hasta el 2025. Parecía complicado que abandonara las filas del club debido a la exorbitante cláusula de 219.500.000 euros, pero ahora milita con el Real Madrid.



Trent-Alexander Arnold en FIFA 23



Si bien es cierto que aún no se ha revelado la calificación oficial, se prevé que sea de 87, similar a la versión anterior. Destaca su trabajo al ataque y de forma regular en la defensiva.



Cruce: 92

Pase largo: 90

Curva: 87

Control de balón: 86