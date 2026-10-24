Los momentos más polémicos de Mourinho desde su regreso al Real Madrid

La previa del Clásico está más picante que nunca y José Mourinho, como ya es costumbre, dio la nota. Desde que volvió al banco del Real Madrid hace apenas cinco meses, el DT protagonizó muchos episodios polémicos, incluídos reclamos arbitrales y declaraciones sobre futbolistas propios y ajenos.

Aunque durante sus primeras semanas mostró una versión mucho más moderada que en su primera etapa, el Mourinho que todos conocemos no tardó en reaparecer. A pocas horas de visitar el Camp Nou, repasamos cinco de sus intervenciones que dieron qué hablar.

5. La denuncia de Raúl Asencio

Raul Asencio, Real Madrid | Quality Sport Images/GettyImages

Mou no esquivó la posibilidad de pronunciarse sobre los problemas extradeportivos de Raúl Asencio, condenado por conducir con una tasa de alcoholemia de casi cuatro veces el límite permitido. Eso sumado a un procedimiento judicial anterior relacionado con la difusión de un video de contenido sexual, del que el defensor fue absuelto. El Madrid abrió un expediente interno y el DT habló de su descontento con la conducta del futbolista.



"El jugador del Real Madrid lo es las 24 horas del día. Lo que haces fuera puede dañar tu prestigio y el del club. No estoy feliz", dijo. "Errores cometemos todos, aunque acumulados es otra cosa", añadió. De todas formas, destacó su dedicación durante la recuperación de su lesión y aseguró que continuaría considerándolo parte del plantel hasta que el club resolviera el expediente.

4. Las declaraciones luego de la derrota contra el Real Betis

Jose Mourinho, Real Madrid | SOPA Images/GettyImages

La primera derrota de su segunda etapa en el Merengue llegó contra el Real Betis y vino de la mano con una controversia arbitral. En los últimos minutos, Álvaro Valles detuvo un penal de Kylian Mbappé y Marc Bartra despejó el rebote. Mourinho reclamó que el tiro tenía que repetirse por una supuesta invasión del área y cuestionó al VAR. Sin embargo, el Comité Técnico de Árbitros respaldó la decisión al considerar que el defensor no había cometido ninguna infracción según el reglamento.



"El penalti, ¿por qué no fue repetido? ¿Porque el VAR no conoce el reglamento o porque no ha querido?", preguntó Mou. "Si no lo hizo repetir por desconocimiento del reglamento, se debe ir a casa. Si no mandó repetirlo porque no quiso, es todavía peor", agregó. Además, cuestionó la amarilla que recibió Vinícius Jr. cuando intentó hablar con el árbitro y acusó a los futbolistas verdiblancos de intentar condicionar sus decisiones.

3. Comparaciones del caso Negreira

Jose Maria Enriquez Negreira | Europa Press News/GettyImages

El caso Negreira provocó declaraciones del DT merengue. En una entrevista con Prime Video Italia, Mourinho comparó los supuestos pagos del Barcelona a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, con el Calciopoli de 2006. Ese escándalo del fútbol italiano terminó con el descenso de la Juventus a la Serie B y la retirada de dos títulos de liga, entre otras sanciones.



"Enhorabuena a los italianos, porque es el único país donde el Calciopoli ha sido Calciopoli", declaró. "Si no pasa nada, es quizás el escándalo de corrupción arbitral más grande del mundo", agregó sobre lo de Negreira. El portugués aseguró que durante su primera etapa en Madrid vivió el período investigado, pero que en ese momento se desconocía lo que sucedía detrás de escena.

2. La conferencia post derbi contra el Atlético de Madrid

Jose Mourinho, Real Madrid | Europa Press Sports/GettyImages

La derrota 2-1 ante el Atlético de Madrid antes del parón internacional de septiembre dejó una de las conferencias de prensa más polémicas de Mourinho. El DT apareció con una hoja impresa que tenía fotografías de dos infracciones de Cristian Romero y Kang-in Lee sobre Jude Bellingham y Federico Valverde, respectivamente. Para el técnico, los dos futbolistas debieron ser expulsados durante el primer tiempo, algo que habría cambiado el desarrollo del partido.



"Podríamos ahorrarnos la conferencia porque la historia del partido está aquí. Son dos tarjetas rojas", afirmó y cuestionó la designación de Miguel Ángel Ortiz Arias. "Es un pobre árbitro que únicamente ha hecho partidos pequeñitos. Enhorabuena al comité arbitral por esta designación", lanzó. Además, criticó al encargado del VAR, Daniel Jesús Trujillo Suárez, por sus actuaciones anteriores en partidos del Madrid.

1. El cruce con Fermín López

Fermin Lopez, Barcelona | PS Images/MB Media/GettyImages

La última controversia llegó a pocas horas del Clásico del domingo en el Camp Nou. Fermín López había criticado las quejas arbitrales del Real Madrid en una entrevista con Teledeporte. "Este discurso ya cansa un poco, porque en el campo nosotros estamos demostrando el nivel que tenemos", afirmó el mediocampista culé, quien consideró injusto que se cuestionaran los resultados de su equipo por las decisiones de los colegiados.



Mourinho no dejó pasar la oportunidad de responderle."¿Qué puedo decir? A nosotros nos cansan otras cosas y siguen pasando", dijo durante la conferencia de prensa. El DT del club blanco, en la misma rueda, fue consultado por la posible designación de Juan Martínez Munuera para el Clásico y sus vínculos profesionales con el hijo de Negreira. Aunque admitió que desconocía dicha información, insistió en que su preocupación no es quién arbitra, sino el cumplimiento de las reglas.