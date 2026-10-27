Los Tigres van por limpia de plantel para el mercado de invierno: estos son los nombres en la lista de salida

Tigres comienza a preparar una profunda reestructuración de su plantel después de un semestre marcado por los malos resultados y un rendimiento muy por debajo de lo exigido. La directiva regia ya analiza posibles salidas de cara al siguiente mercado de transferencias, con dos futbolistas uruguayos entre los principales señalados.

Los nombres en cuestión son los de Rodrigo Aguirre y César Araújo. Ambos llegaron con la intención de fortalecer distintas zonas del campo, pero ninguno ha conseguido consolidarse como una pieza verdaderamente determinante. Su continuidad comienza a perder fuerza dentro de la planificación deportiva.

EN LA RAMPA DE SALIDA 👋🏼🐯



Tigres busca interesados para César Araújo y Rodrigo Aguirre, dos extranjeros que la directiva ya no tiene contemplados.



💥 Informa mediotiempo "Hay extranjeros como ellos dos que pudieran dar más que un dolor de cabeza, encontrarles acomodo". pic.twitter.com/Xk49Af7MPA — Futbol Total (@futboltotal) October 26, 2026

El caso de Rodrigo Aguirre resulta especialmente significativo por las expectativas que generó su incorporación. El charrúa arribó como una pieza rotativa. Tras la salida de André Pierre Gignac y Ángel Correa, se le dejó en la mesa el rol de estelar, mismo que no ha hecho valer para los de la UANL.

Por su parte, César Araújo tampoco ha conseguido establecerse como un futbolista indispensable dentro del esquema universitario. El contención ha desempeñado principalmente un papel secundario, alternando apariciones como suplente y participaciones de escaso protagonismo. Su influencia sobre el terreno se reduce a poco y nada.

FC Juarez v Tigres UANL - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

De acuerdo con información difundida por Mediotiempo, Tigres ya busca posibles interesados en ambos futbolistas, pese a que todavía quedan compromisos por disputar en el torneo. La meta es tener avanzadas sus salidas incluso antes de que el mercado de pase abra de manera formal.

La situación representa un desafío importante para los de la UANL. Los dos charrúas gozan de beneficios financieros muy elevados con los Tigres, mismos que al menos dentro de la Liga MX, muy pocos más pueden ofrecer. Siendo el caso, que acepten marcharse con poca resistencia, parece utópico.

Todo apunta a que Tigres pretnde comenzar una nueva etapa mediante decisiones importantes en la conformación de su plantel. Aguirre y Araújo podrían convertirse en las primeras bajas de una reestructuración más amplia. Por ahora, ambos permanecen vinculados al club, pero sus nombres ya figuran entre las prioridades de salida.