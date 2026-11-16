Los tres gigantes de la Liga MX que se pelearían por Armando León
La convocatoria de Armando León a la selección mexicana ha cambiado de manera radical su panorama deportivo. El delantero, quien hasta hace unas semanas permanecía prácticamente en el anonimato dentro del fútbol de Croacia, comienza a despertar el interés de algunos de los clubes más importantes de la Liga MX.
El atacante del NK Osijek se ha posicionado como una alternativa interesante de cara al próximo mercado de fichajes. De acuerdo con información de El Universal, son tres los equipos del fútbol mexicano que tienen en la mira al seleccionado nacional: Monterrey, Cruz Azul y las Chivas del Guadalajara.
En el caso de los Rayados, la incorporación de León representaría una oportunidad para reforzar su ataque sin necesidad de ocupar una plaza de futbolista no formado en México. Su llegada permitiría al conjunto regiomontano disponer de mayores alternativas al momento de gestionar la conformación de su plantilla.
Una situación similar se presenta con Cruz Azul. El conjunto de La Noria podría encontrar en Armando una alternativa para incrementar la competencia interna en el centro del ataque, sin comprometer las plazas destinadas a sus futbolistas extranjros, un factor de enorme importancia dentro de la planificación deportiva.
Sin embargo, sería el Guadalajara el equipo con mayores posibilidades de concretar su fichaje. Las Chivas encuentran en León una solución inesperada dentro de un mercado de delanteros mexicanos sumamente limitado, donde las opciones de calidad suelen escasear y los precios elevarse.
Para Armando, un eventual regreso al fútbol mexicano supondría una decisión importante en su carrera. Si bien su presencia en Europa le ha permitido desarrollarse en un entorno diferente, incorporarse a uno de los grandes clubes de la Liga MX podría incrementar considerablemente su exposición y beneficios financieros.
Por ahora, ninguno de los tres equipos ha presentado una oferta formal por los servicios del delantero. El interés existe, pero todavía no se ha traducido en una negociación concreta.
Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.