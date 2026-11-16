La convocatoria de Armando León a la selección mexicana ha cambiado de manera radical su panorama deportivo. El delantero, quien hasta hace unas semanas permanecía prácticamente en el anonimato dentro del fútbol de Croacia, comienza a despertar el interés de algunos de los clubes más importantes de la Liga MX.

El atacante del NK Osijek se ha posicionado como una alternativa interesante de cara al próximo mercado de fichajes. De acuerdo con información de El Universal, son tres los equipos del fútbol mexicano que tienen en la mira al seleccionado nacional: Monterrey, Cruz Azul y las Chivas del Guadalajara.

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La convocatoria de Armando León a la Selección, le ha dado un nuevo estatus.



💥 El delantero del NK Osijek de Croacia ya interesa a Chivas, Cruz Azul y Monterrey, apuntan desde diario el Universal.



🐐 Los rojiblancos podrían tener mayor posibilidad de traerlo. pic.twitter.com/rw2XLh8uPk — Futbol Total (@futboltotal) November 14, 2026

En el caso de los Rayados, la incorporación de León representaría una oportunidad para reforzar su ataque sin necesidad de ocupar una plaza de futbolista no formado en México. Su llegada permitiría al conjunto regiomontano disponer de mayores alternativas al momento de gestionar la conformación de su plantilla.

Una situación similar se presenta con Cruz Azul. El conjunto de La Noria podría encontrar en Armando una alternativa para incrementar la competencia interna en el centro del ataque, sin comprometer las plazas destinadas a sus futbolistas extranjros, un factor de enorme importancia dentro de la planificación deportiva.

FBL-MEX-TIGRES-CRUZ AZUL | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

Sin embargo, sería el Guadalajara el equipo con mayores posibilidades de concretar su fichaje. Las Chivas encuentran en León una solución inesperada dentro de un mercado de delanteros mexicanos sumamente limitado, donde las opciones de calidad suelen escasear y los precios elevarse.

Para Armando, un eventual regreso al fútbol mexicano supondría una decisión importante en su carrera. Si bien su presencia en Europa le ha permitido desarrollarse en un entorno diferente, incorporarse a uno de los grandes clubes de la Liga MX podría incrementar considerablemente su exposición y beneficios financieros.

Por ahora, ninguno de los tres equipos ha presentado una oferta formal por los servicios del delantero. El interés existe, pero todavía no se ha traducido en una negociación concreta.