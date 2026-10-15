Manchester City vs Ipswich: previa, predicciones y alineaciones
Una victoria en la Premier League podría ayudar al Manchester City a dejar atrás la dolorosa derrota por 4-2 ante el PSG en la Champions League. Los dirigidos por Enzo Maresca sufrieron durante el primer tiempo en el Etihad Stadium y, pese a mejorar en la segunda mitad, no consiguieron sumar puntos en la competición europea.
Este sábado volverán a jugar en casa, esta vez contra el Ipswich Town por la séptima jornada de la Premier, donde los Citizens lideran con puntaje perfecto. Los Tractor Boys, por su parte, ocupan el décimo puesto con nueve unidades.
Pronóstico SI Fútbol
El City pasó de golear 3-0 al Liverpool en Anfield a recibir cuatro goles del PSG en su propia casa. ¿Cuál de las dos versiones va a aparecer el sábado? El Ipswich perdió dos de sus tres partidos como visitantes, y si bien los Citizens no pueden confiarse después de lo ocurrido en la Champions, tienen los jugadores necesarios para ganarle a los Tractor Boys y, siempre, el gol de los pies de Erling Haaland. Cuesta imaginar que el líder deje escapar puntos por segunda vez en una semana. Lo que no quiere decir que los visitantes no tengan posibilidades de marcar, sobre todo ante un Gianluigi Donnarumma que no viene siendo muy regular bajo los tres palos.
Manchester City 3-2 Ipswich
¿A qué hora se juega el Manchester City vs Ipswich?
Ciudad: Manchester, Inglaterra
Estadio: Etihad Stadium
Fecha: sábado 17 de octubre
Hora: 10:00 EE.UU (Este), 8:00 MEX, 16:00 ESP
Árbitro: Farai Hallam
Historial de enfrentamientos directos entre el Manchester City y el Ipswich
- Manchester City: 2
- Empates: 0
- Ipswich: 0
Último partido entre ambos: 19/1/2025 - Ipswich 0-6 Manchester City - Fecha 19, Premier League 2024/25
Últimos 5 partidos
Manchester City
Ipswich
Manchester City 2-4 PSG 14/10/2026
Ipswich 2-1 Fulham 10/10/2026
Liverpool 0-3 Manchester City 11/10/2026
Everton 1-0 Ipswich 19/9/2026
Manchester City 5-3 Sunderland 20/9/2026
Ipswich 2-4 Arsenal 15/9/2026
Manchester City 5-0 Norwich 17/9/2026
Crystal Palace 2-3 Ipswich 12/9/2026
Manchester United 0-1 Manchester City 13/9/2026
Ipswich 0-2 Liverpool 4/9/2026
¿Cómo ver el Manchester City vs Ipswich por Televisión y Streaming online?
País
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
fuboTV, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC
México
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España
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Últimas noticias del Manchester City
Los Citizens sufrieron un golpazo en su segundo partido de la Champions. El PSG necesitó apenas 32 minutos para hacer tres goles, de los pies de Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Vitinha. La defensa de Manchester sufrió durante todo el primer tiempo y Donnarumma no tuvo su mejor jornada. Los goles llegaron por parte de Haaland, con un doblete, pero Maghnes Akliouche convirtió para los parisinos y terminó con las aspiraciones de remontada de los locales.
La derrota cortó una racha de seis victorias consecutivas del City y llegó en una semana complicada para la institución, luego de conocerse el fallo por las infracciones al reglamento financiero de la Premier. Maresca descartó que la situación extradeportiva influyera en sus futbolistas y prefirió analizar las dificultades que tuvieron para frenar a los de Luis Enrique. "Nos disculpamos, sin duda, por la primera parte. Nos espera un partido en la Premier el sábado y tenemos que seguir con nuestro camino", dijo el técnico.
Posible alineación del Manchester City contra el Ipswich (4-1-4-1): Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Marc Guéhi, Josko Gvardiol; Elliot Anderson, Enzo Fernandez; Antoine Semenyo, Phil Foden, Rayan Cherki; Erling Haaland.
Últimas noticias del Ipswich
El Ipswich llega luego de una remontada en los últimos minutos que terminó con victoria 2-1 al Fulham en Portman Road. Ryan Sessegnon había adelantado a los visitantes en el minuto 55, hasta que Abdoul Ouattara igualó el marcador a los 88 con un disparo desde larga distancia. Apenas tres minutos después, Dara O'Shea conectó de cabeza un envío de Jack Clarke y desató los festejos de los Tractor Boys.
"Tenemos calidad. Creo que merecimos ganar hoy. Necesitas sumar puntos cuando los mereces", expresó el DT Gary O'Neil después de esa victoria. A su vez, destacó la paciencia de sus jugadores y reconoció que todavía queda mucho trabajo por delante.
Posible alineación del Ipswich contra el Manchester City (4-2-3-1): Walton; Davis, O'Shea, Diop, Ouattara; Florentino, Lukic; Philogene, Enciso, Maeda; Emersonn
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María Sofía Lucena es redactora de SI Fútbol. Cuenta con más de tres años de experiencia en medios de comunicación, donde trabajó en coberturas presenciales de fútbol y rugby, redacción de crónicas, trabajos de investigación y entrevistas. Es licenciada en Ciencias Políticas y realizó el Programa Internacional FIFA/CIES de Gestión Deportiva. Actualmente cursa la Maestría en Periodismo de la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires. Se especializa en fútbol argentino y europeo, y cuenta con experiencia en Mundiales y Eliminatorias Sudamericanas.