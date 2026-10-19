Matías Almeyda da sus impresiones sobre la joven joya de Rayados, Paxon Ruffin

En el Gigante de Acero, Monterrey venció al Pachuca por 2-1. Los del norte del país fueron más y mejores dentro del terreno de juego, aunque, el marcador se quedó corto. Tras el cotejo, Matías Almeyda ofreció declaraciones a través de las cuales externó su compromiso por salir avante en esta semana de tres partidos en el lapso de siete días.

🔵⚪🔥 ¡ALMEYDA QUIERE APROVECHAR UNA SEMANA AJETREADA!



El técnico de Rayados habló sobre la exigente agenda que enfrenta su equipo y dejó claro que buscarán conseguir la mayor cantidad de puntos posibles. ⚽



📹 Felipe Galindo pic.twitter.com/VaYXzCNLFP — MedioTiempo (@mediotiempo) October 19, 2026

Los jugadores se han entregado al máximo hasta el día de hoy, interpretando lo que buscamos, tanto en este torneo como en las otras copas que hemos disputado. Vamos por este camino y cada vez quedan menos jornadas. Lo importante era meternos en este grupo y ahora depende de nosotros. A veces los equipos sufren y también tienen que saber sufrir, porque así se construyen, con tenacidad, esfuerzo, garra y pasión. No es lo que nos recomiendan para el corazón, pero son tres puntos y los festejamos. Matías Almeyda

Matías destacó el debut del juvenil Paxon Ruffin, quien ha escrito su nombre en la historia del club como el debutante más joven de todos los tiempos la noche de este domingo 18 de octubre de 2026.

Veo a un joven con las ideas claras. Quiere ser futbolista por el juego, no por el dinero, las fotografías ni otras cosas. Me gusta que sea un gambeteador, porque en el futbol actual cada vez hay menos jugadores de esas características. Cada vez corren más y hay menos arte. El futbol es arte y, cuando aparece un artista, hay que acompañarlo, hay que protegerlo, cuidarlo, corregirlo. Matías Almeyda

FBL-MEX-MONTERREY-PACHUCA | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

Para cerrar, Almeyda reveló que en su momento estuvo muy cerca de fichar con el Pachuca, esto el año pasado a días del Mundial de Clubes. Al final, las negociaciones entre las dos partes no llegaron a buen puerto y el resto para ambos es historia.