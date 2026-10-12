Matías Almeyda habla tras el empate entre Monterrey y América: “El punto está bien para los dos”

América y Monterrey empataron por la mínima en la cancha del Estadio Banorte. El juego fue más parejo de lo que las posiciones de ambos equipos en la tabla podrían señalar.

Tras el cotejo, Matías Almeyda ofreció declaraciones, no sin antes tener un cruce con la prensa, luego de que se malinterpretaran sus declaraciones previas donde afirmó que "el América no era parámetro" para Monterrey.

"NO ME ENSUCIEN, MENTIRAS NO. YO NO DIJE ESO"🔥



Matías Almeyda, DT de Rayados, se engancha con un reportero tras ser cuestionado por sus palabras previo a este partido pic.twitter.com/adtbU7FwNz — Claro Sports (@ClaroSports) October 11, 2026

¿Literal dije eso? me parece que no me escuchaste porque previo a eso le di el valor que tiene América, su entrenador, su historia y todos sus jugadores. Después cambiaron la pregunta que le hacen a Borja, porque Borja obviamente no tiene por qué escucharme a mí, se la hacen con una mala intención, porque si algo me caracteriza a mí que, respetado a cada jugador, a cada entrenador y a cada equipo. Entonces, mentira y no me ensucien. Eso no lo dije yo y la pregunta que le hicieron a Borja fue con una mala intención y él respondió y respondió cómo puede responder cualquiera. Yo me hago cargo si lo hago mal o si lo hago con mal intención que dudo que lo haga con mal intención. Matías Almeyda

Enfocado de vuelta en el partido, Matías se mostró conforme con los mostrado por los suyos más allá de que el triunfo no se concretó.

No sé si merecía más. Competimos bien, el primer tiempo hicimos un partido inteligente y América tiene un gran plantel, un excelente entrenador y sabíamos que iba a ser difícil. Lo hicimos bien, en líneas generales me quedo conforme, me hubiera gustado llevarme los tres puntos, creo que el punto está bien para los dos. Matías Almeyda

FBL-MEX-AMERICA-MONTERREY | CARL DE SOUZA/GettyImages

Almada cerró su rueda presa afirmando que se fuga del ruido externo y se centra en buscar sus objetivos, el primero que es la final del día una obligación, meterse a la liguilla.

Por momentos escucho que hay jugadores que no tienen que estar más y en 24 horas escucho que somos candidatos al titulo. Es difícil confirmar a todo el mundo. Hay una verdad y es que necesitamos más puntos, el semestre pasado al equipo no le fue bien y cambió la cara. Venir a este estadio y jugar de igual a igual no lo hacen todos y yo le doy valor a eso, llegar a una final en la copa que jugamos le doy valor. Tenemos que entrar a liguilla y esa es una realidad. Matías Almeyda