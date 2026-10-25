Mbappé cambia la suerte del Madrid en los Clásicos: de cuatro victorias seguidas a seis derrotas en siete partidos

Ha llegado el momento de hablar de Kylian Mbappé vs Barcelona. El galo es sin ninguna duda una de las grandes estrellas del mundo del fútbol, y todo el mundo vaticinaba que su llegada al Real Madrid convirtiese el Clásico del fútbol español en un partido muy decantado para los merengues durante aproximadamente una década.

La llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid no ha tenido el efecto esperado al menos en los Clásicos. El delantero francés, uno de los grandes referentes ofensivos del conjunto blanco, acumula un balance muy negativo frente al Barcelona desde que aterrizó en la capital española: seis derrotas en los siete enfrentamientos disputados. Un registro que contrasta con la dinámica que mantenía el equipo madridista antes de su incorporación.

Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 | Diego Souto/GettyImages

El conjunto blanco acumulaba cuatro victorias consecutivas contra el Barça antes de la llegada de Kylian. El Madrid de Ancelotti le tenía tomada le medida al Barça de Xavi, y con Mbappé en el equipo todos auguraban un futuro dulce para los blancos en este enfrentamiento directo.

Eso sí, en estadísticas individuales el francés puede presumir de acumular seis goles contra los culés desde su llegada. El partido más destacado fue hace más de un año en liga, encuentro en el que a pesar del 4-3 a favor de los catalanes, el de Bondy anotó un hat-trick.

🚨 𝗖𝗥𝗔𝗭𝗬 𝗦𝗧𝗔𝗧: Since his arrival at Real Madrid, Kylian Mbappé lost 6 out of 7 games vs Barcelona.



Before his arrival, Real Madrid won 4 of the last 4 games vs Barcelona. pic.twitter.com/n4DB1Cw4Pw — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 25, 2026

Los merengues necesitan la mejor versión de Mbappé para vencer a este Barça que lleva 11/12 victorias en la presente temporada. ¿Veremos esta tarde una versión descafeinada del galo? O por el contrario logrará que el primer Clásico de Mourinho caiga del lado del equipo de la capital. En unas horas lo sabremos.