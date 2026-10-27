Mbappé pide disculpas por sus polémicas declaraciones sobre China

Kylian Mbappé publicó un mensaje de disculpa tras la reacción que provocaron sus comentarios sobre una imagen que lo representaba junto a la figura de un dictador chino. El delantero del Real Madrid reconoció que sus palabras habían provocado malestar y expresó su respeto por el pueblo chino y su historia.

En el comunicado difundido por Interconnected Ventures, la empresa del futbolista, admitió que su comentario había sido desacertado y percibió el impacto que tuvo en China y en las comunidades chinas de otros países.

"Pido disculpas a todas las personas a las que mis palabras han ofendido. Esa no era en absoluto mi intención", señaló Mbappé.

🚨🚨 KYLIAN MBAPPÉ STATEMENT:



“During a recent interview, I reacted to an image of myself.



My comment was ill-judged, and I now understand that it hurt many people in China and in Chinese communities around the world.



I apologise to everyone my words have upset



This was… pic.twitter.com/gZrx7g509U — Madrid Zone (@theMadridZone) October 27, 2026

Las consecuencias llegan a sus patrocinadores

La polémica comenzó a raíz de un montaje que mostraba el rostro de Mbappé sobre la imagen de un dictador chino. Si bien el delantero no hizo una mención explícita a Mao Zedong, la referencia al antiguo líder provocó una reacción que pronto se trasladó al terreno comercial.

Dongpeng, Mengniu y Milkground comunicaron que daban por terminados sus acuerdos con el delantero. En el caso de Xiaohongshu, conocida internacionalmente como RedNote, la plataforma precisó que su vínculo con el jugador había concluido en diciembre de 2024 y anunció que retiraría el contenido promocional asociado a su imagen.

Así también, el portal deportivo chino Dongqiudi alteró su clasificación del Balón de Oro, en la que Mbappé había finalizado segundo, y sustituyó su nombre por la frase "no existe tal persona". Además, acompañó la publicación con una fotografía del atacante en blanco y negro.

FBL-CHINA-ADVERTISING-POLITICS-MBAPPE | JADE GAO/GettyImages

LaLiga busca proteger su relación con China

Las consecuencias también pusieron en alerta al fútbol español por la importancia del mercado chino para sus competencias. Según informó el medio local The Paper, la televisión estatal CCTV suspendió las retransmisiones de LaLiga en medio de la controversia.

Ante este escenario, Javier Tebas, presidente de la entidad, se desmarcó de las declaraciones del jugador, pidió disculpas y anunció que trabajará con sus socios en China para gestionar la situación y evitar nuevos incidentes que perjudiquen las relaciones construidas durante años con el público, las instituciones deportivas y los operadores audiovisuales asiáticas.

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