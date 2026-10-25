"Me lo voy a comer": la provocación de Lamine Yamal a Cucurella antes del Clásico

Lamine Yamal tiene la oportunidad de cumplir su promesa de "comerse vivo" a Marc Cucurella cuando ambos se enfrenten este domingo 25 de octubre en El Clásico entre el Real Madrid y el Barcelona.

Entre los muchos alicientes que rodean este gran duelo en el Camp Nou, destaca el enfrentamiento entre Yamal y Cucurella, compañeros en la selección española.

Cucurella debutará en este histórico encuentro, tras su fichaje por el Real Madrid —procedente del Chelsea— en una operación valorada en 60 millones de dólares a principios del verano.

La noticia del traspaso se conoció en vísperas de la Copa del Mundo de 2026, cuando las estrellas de la selección española se preparaban para su primer partido de la fase de grupos en Norteamérica, el pasado mes de junio. Durante una atención a los medios, el programa radiofónico español Tiempo de Juego le preguntó a Yamal si había habido alguna broma o provocación entre ambos —quienes pronto serían rivales— durante los entrenamientos. Yamal respondió: "Le dije que jugará de titular el primer Clásico, pero que en el segundo será suplente, porque me lo voy a comer vivo".

Ambos equipos dieron a conocer sus alineaciones titulares previo al inicio del Clásico y tanto Lamine Yamal como Marc Cucurella arrancarán este duelo.

El duelo entre Yamal y Cucurella en la banda del Camp Nou promete ser uno de los enfrentamientos más interesantes y, potencialmente, decisivos de este domingo. Ambos jugadores figuran en la lista de 30 candidatos al Balón de Oro que se entregará el lunes y se cuentan entre los mejores del mundo en sus respectivas posiciones: extremo derecho y lateral izquierdo.

Es muy probable que, en este momento, no haya un delantero mejor que Yamal, quien se convirtió en el primer jugador de las grandes ligas europeas en alcanzar tanto los 10 goles como las 10 asistencias esta temporada, tras una magnífica acción individual en la derrota de mediados de semana ante el Paris Saint-Germain.

Cucurella, por el contrario, ha tenido un comienzo algo discreto en su etapa como jugador del Madrid; el conjunto blanco solo ha logrado mantener su portería a cero en dos ocasiones en lo que va de temporada.

Publicado originalmente en SI FC.