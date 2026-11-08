''Merecíamos ganar'', declara Hansi Flick, luego de que el Barcelona derrotara 1-2 al Atlético de Madrid

La noche del domingo 8 de noviembre del 2026, en el Riyadh Air Metropolitano, el Atlético de Madrid recibió la visita del FC Barcelona, en un partido vital en la lucha por el liderato de la competencia. Con un espectacular doblete de Fermín Lóez, el conjunto culé venció 2-1 a los colchoneros, quienes comenzaron ganando el compromiso con un gol de Giuliano Simeone apenas al minuto 10 de la primera mitad.

Atletico Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/2027 | David Ramos/GettyImages

Al término del compromiso, el director técnico del FC Barcelona, Hansi Flick, habló en conferencia de prensa, destacando el accionar de sus jugadores, considerando la victoria como un resultado justo, tomando en cuenta que, en palabras de él, fueron quien mejor hicieron las cosas dentro del terreno de juego.

Esto fue lo que declaró Hansi Flick:

Creo que, en la segunda mitad de hoy, jugamos exactamente como queríamos jugar.

Lo importante fue la intensidad en el campo. Al principio, no la teníamos... el Atlético estaba mucho más involucrado en el juego, ganando los duelos uno contra uno, mientras que nosotros no. Pero remontamos. Marcar el empate antes del descanso fue muy importante.

En la segunda mitad, controlamos el partido... merecíamos la victoria hoy.

Demostramos que podemos, por supuesto. Conocemos nuestra calidad, y sabemos que tenemos un equipo muy bueno. Perdimos esos dos partidos contra el Real Madrid y el PSG, pero creo que no jugamos mal en ninguno de ellos. Incluso contra el Real Madrid, el resultado podría haber sido diferente. Creo en mi equipo. Estoy 100% convencido de estos jugadores y de la forma en que queremos jugar al fútbol.

Cuando actuamos como lo hicimos en la segunda mitad, todo encaja en su lugar, y podemos seguir avanzando en la dirección correcta.

Habíamos hablado con Frenkie antes del último partido sobre la posibilidad de jugar como lateral derecho. Su respuesta fue simple: ‘Si el equipo me necesita ahí, estoy listo para ayudar. La idea era que pasara alrededor de 50 minutos como lateral derecho antes de cambiar al mediocampo una vez que Marc Bernal empezara a cansarse. Todo salió según lo planeado, y creo que tomamos la decisión correcta. Hansi Flick

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