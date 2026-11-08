Messi conquista la Bota de Oro de la MLS 2026 y logra un récord histórico

Lionel Messi es una máquina de romper récords y ahora el capitán del Inter Miami ganó el Botín de Oro de la MLS 2026 después de terminar la fase regular con 26 goles en 31 partidos. De esta manera, se convirtió en el primer futbolista en ganar el premio dos temporadas consecutivas.

El delantero ya había liderado la tabla de goleadores en 2025, cuando anotó 29 tantos, y repitió la hazaña este año. Esta vez superó al croata Petar Musa, delantero del Dallas, que terminó con 22 goles, y a Sam Surridge, del Nashville, que completó el podio con 21.

El galardón llegó después del empate 3-3 entre las Garzas y el Charlotte, partido en el que Messi no consiguió marcar, pero de todas maneras, sus tantos en los otros partidos le alcanzaron para quedarse con el reconocimiento.

Los números de Messi en la MLS 2026

El argentino terminó la fase regular con un promedio de 0,84 goles por partido y 17 asistencias, por lo que participó en 43 anotaciones del club de Florida.

Un dato que llama la atención es que 25 de sus 26 tantos fueron de jugada o de pelota parada, sin contar penales. Eso lo deja a tres anotaciones de igualar su propia marca de 2025 de 28 goles sin recurrir a tiros desde los 12 pasos.

Messi, a su vez, se convirtió en el segundo futbolista de la MLS en llegar a, al menos, 25 goles en dos temporadas seguidas. Estas 55 anotaciones sumando 2025 y 2026 son el segundo mejor registro de la competición en dos años, por detrás de las 58 que consiguió Josef Martínez en 2018 y 2019.

🚨🇺🇸 OFFICIAL: Lionel Messi wins the MLS Golden Boot 2026 and becomes the first player ever to win it back to back.



👟✨ 2025 — 29 goals in 28 games

👟✨ 2026 — 26 goals in 31 games pic.twitter.com/0nNCzSP9lb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 8, 2026

Desde la creación de la MLS en 1996, cinco jugadores habían ganado el Botín de Oro en dos oportunidades. Preki lo consiguió en 1997 y 2003, Taylor Twellman en 2002 y 2005, Jeff Cunningham en 2006 y 2009, Chris Wondolowski en 2010 y 2012, y Bradley Wright-Phillips en 2014 y 2016.

Ninguno había logrado repetir el reconocimiento de un año al siguiente, particularidad que distingue al capitán del Inter Miami de sus predecesores.

Ahora, Messi aspira a ganar su tercer premio al MVP de la MLS, después de recibirlo en 2024 y 2025. De logarlo, sería el primer futbolista en ganar tres veces ese galardón en el torneo.

Por lo pronto, el ex Barcelona buscará prolongar el buen momento en los playoffs. Las Garzas terminaron segundas en la Conferencia Este con 60 puntos y se enfrentará al Columbus Crew, séptimo clasificado, en una serie al mejor de tres partidos.