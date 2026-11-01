Mikel Arteta reacciona a la histórica victoria del Arsenal en Anfield tras 14 años

El Arsenal se impuso este domingo 1 de noviembre al Liverpool en la jornada 9 de la Premier League. Los Gunners ganaron por marcador de 1-0, con un gol de Kai Havertz, y rompieron una racha de 14 años sin vencer a los Reds en Anfield. Gracias a este resultado, el equipo de Mikel Arteta subió a la primera posición de la liga inglesa.

En declaraciones posteriores al enfrentamiento, el técnico español destacó el triunfo en la casa del Liverpool después de tantos años de no conseguirlo.

Es muy importante, sobre todo para todos los que forman parte de este club. 14 años sin ganar aquí es mucho tiempo. Las cosas suceden por una razón, y eso nos dio la convicción y el hambre necesarias para venir aquí Mikel Arteta

Arteta elogió a los Reds y mencionó su gran capacidad para presionar cuando el rival pierde el esférico o comete un error. "Ellos atraviesan un momento excelente, habían ganado todos sus partidos y se lo merecían con creces", expuso el técnico del Arsenal.

"Venir aquí y ganar de la forma en que lo hemos hecho...", agregó Arteta destacando el rendimiento de sus jugadores.

Mikel Arteta festejó el triunfo del Arsenal en Anfield | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

En sus últimas 13 visitas a Anfield, el Arsenal había cosechado cinco empates y ocho derrotas. Este fin de semana se rompió la terrible racha.

La Champions League, el próximo compromiso del Arsenal

En las primeras nueve jornadas de la Premier League, los Gunners suman ocho victorias y solamente una derrota. En este periplo registran 14 goles a favor y cinco en contra. Este fin de semana, el Arsenal aprovechó la derrota del Manchester City ante el Brighton y con su victoria alcanzó el liderato del torneo.

El Arsenal volverá a la actividad el miércoles 4 de noviembre cuando visiten al Slavia Praga en la jornada 4 de la Champions League.