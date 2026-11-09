Milito tras el empate de Chivas vs León: "con esos errores no conseguiremos cosas importantes"

Chivas vivió un domingo de horror en el campo del León. El cuadro de Verde Valle tenía el triunfo prácticamente en sus manos. Sin embargo, sobre el cierre del encuentro y pese a tener un hombre menos, los locales encontraron el gol del empate, mismo que dejó al Guadalajara sin tres puntos de oro.

De esta forma, Chivas dejó ir la posibilidad de llegar a la jornada final de Liga MX como líderes y se posicionan ahora mismo en la tercera plaza. Tras esta debacle inesperada e innecesaria, Gabriel Milito ofreció declaraciones a través de las cuales evidenció su frustración con el resultado y las formas en las cuales llegó el mismo.

¡SI QUIEREN SER CAMPEONES, NO PUEDEN REPETIR ESOS ERRORES! 👀🐐⚽



Gabriel Milito reconoció que Chivas dejó que desear en el empate 1-1 frente a León, pues si quieren ser candidatos al título no deben permitirse dejar ir el triunfo ante un equipo con diez hombres. 😰



El DT… pic.twitter.com/MpxtScfwyh — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 9, 2026

Siento que el equipo jugó un muy buen partido, una lástima el resultado. Es lo que ocurrió, hay que aceptarlo y saber que estas cosas para conquistar algo importante no deben pasar. Gabriel Milito

Gabriel agregó que un equipo que aspira a ganar el título local, no puede darse el lujo de siempre sufrir en los minutos finales de juego.

No esperábamos este resultado, sobre todo por como se dio el partido, jugamos un buen partido. Hicimos valer la superioridad de un jugador más, marcamos el gol, tuvimos situaciones para marcar y aumentar la diferencia y cerrar el partido, no lo hicimos. Dejamos con vida a León y nos faltó la atención necesaria en esas últimas dos pelotas. Gabriel Milito

Leon v Chivas - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Leopoldo Smith/GettyImages

Milito cerró declaraciones con la frase que externa de mejor forma lo que representa para Chivas el resultado final en el Nou Camp: un empate que saber a derrota.

Sí, lo tomamos como un empate con sabor a derrota. Cuando se presenta una oportunidad como la que tuvimos hoy, estos son partidos que debemos ganar. Necesitamos tener mayor contundencia, porque para eso generamos el juego. La contundencia es un factor determinante en el futbol de élite. Gabriel Milito