Los New York Yankees son un equipo lleno de curiosidades, siendo una de las marcas deportivas más importantes del mundo. Su logo es reconocido como un símbolo de moda, a pesar de que mucha de la gente que adquiere su mercancía no tiene ni idea de que es un dobleplay o un jonrón.

Los Yankees son un símbolo y un patrimonio del deporte estadounidense. Tienen 27 campeonatos, superando por una diferencia de 16 a su más cercano perseguidor, los St. Louis Cardinals. Su templo es el Yankee Stadium, donde noche tras noche se escriben historias mágicas.

La franquicia tiene anécdotas increíbles, jugadores que se convirtieron en íconos de moda y aficionados que han dejado todo para seguir al equipo en cada temporada.

A continuación, repasamos 10 datos curiosos de los Yankees que probablemente no sabías.

1. La prohibición de barba y cabello largo

Johnny Damon tuvo que jugar sin barba en su etapa con los Yankees | Jim McIsaac/GettyImages

Los jugadores de los Yankees, hasta la temporada del 2024, no podían utilizar barba ni llevar el cabello largo. De hecho, apenas llegaban a la organización, tenían que despojarse de su cabellera o de su vello facial para poder entrar al terreno de juego. Fue una decisión del propietario George Steinbrenner en la década de los 70, pues consideraba que esta medida iba a ayudar a que la imagen del equipo fuese limpia y grandiosa.

2. ¿Por qué se les dice 'Bombarderos del Bronx'?

Roger Maris y Mickey Mantle se ganaron el apodo de Bombarderos del Bronx | Bettmann/GettyImages

Es uno de los apodos más emblemáticos de todo el deporte estadounidense. Se creó en la década de los 30, cuando los periodistas utilizaban metáforas de la guerra para describir el poderío ofensivo que tenían los jugadores de los Yankees. Al estar radicados en el Bronx, era el mote perfecto para describir al equipo y se ha mantenido por años como el apodo favorito del club.

3. ¿De dónde salió el logo de los Yankees?

Las mujeres utilizan mucho la gorra de los Yankees | Valentina Frugiuele/GettyImages

Es el logo de un equipo deportivo más reconocido en el mundo, a pesar de que el beisbol es un deporte que no se practica en todo el planeta. Fue diseñado en 1909 por Tiffany & Co, compañía que hizo millones de dólares gracias a su atrevido logotipo. Ha ganado el reconocimiento del mundo y ahora es un símbolo de moda.

4. ¿Sabías que Babe Ruth no comenzó su carrera con los Yankees?

Babe Ruth comenzó su carrera con Boston | Bettmann/GettyImages

Babe Ruth, considerado el jugador más influyente en la historia de los New York Yankees, no comenzó su carrera con el equipo de la ciudad que nunca duerme. Empezó con Boston, el archirrival de los Yankees, pero luego fue cambiado y se convirtió en ídolo del Bronx. Llegó al equipo en 1920 y luego los Red Sox no ganaron un título hasta 2004, en lo que fue bautizada como la "Maldición del Bambino".

5. Es el único equipo con un pelotero unánime en el Salón de la Fama

Mariano Rivera alcanzó la inmortalidad en el 2009 | Jim McIsaac/GettyImages

Mariano Rivera, el mejor cerrador de todos los tiempos, es el único pelotero en el Salón de la Fama de Cooperstown que llegó al templo de los inmortales de forma unánime. El cerrador panameño tuvo una conducta intachable, dentro y fuera de los terrenos de juego y se ganó el reconocimiento de los escritores. Dejó 652 salvamentos en su carrera, cifra récord en la MLB.

6. ¿Sabías cómo se llamaban los Yankees antes?

Los Yankees se llamaron Highlanders | Bettmann/GettyImages

Antes de llamarse New York Yankees, el equipo se llamaba Highlanders, que fue el nombre original del equipo. Sin embargo, los periódicos locales comenzaron a llamarlos con el apodo de Yanks, o Yankees y luego este nombre gustó tanto que se quedaron así.

7. La pelota del hit 3.000 de Derek Jeter

Derek Jeter es miembro del Salón de la Fama de Cooperstown | Rob Tringali/GettyImages

El aficionado Christian López se hizo famoso en 2011, cuando atrapó en los jardines un jonrón de Derek Jeter. En lugar de quedarse con la pelota y luego subastarla por miles de dólares, el aficionado se la devolvió a Jeter, en una muestra de lealtad y admiración. Ese gesto le valió para conseguir entradas y obsequios de parte del histórico capitán de los Yankees.

8. ¿Juego perfecto en la Serie Mundial?

Sí, solo los Yankees pueden decir que han logrado un juego perfecto en Serie Mundial. Don Larsen lanzó un juego perfecto en la Serie Mundial de 1956 contra los Brooklyn Dodgers, en una de las hazañas más impresionantes en la historia de las Grandes Ligas. Pasarán muchos años para que una gesta de este tipo se repita.

9. Tom Tresh y su peculiar récord

Tom Tresh fue campocorto de los Yankees | Bettmann/GettyImages

Tom Tresh, campocorto de los Yankees, vivió tres partidos de manera muy singular en 1968. En esos tres compromisos no vio ninguna pelota ir hacia su posición, sin tener ningún tipo de lance o intervención. Estuvo 26 innings en esa posición sin tocar la pelota. Algo que difícilmente volverá a suceder en el beisbol.

10. Sus uniformes sin nombre

Los uniformes de los Yankees no llevan nombre | Luke Hales/GettyImages

La decisión de no llevar nombres ni apellidos en la camiseta de los Yankees en una decisión tradicional de la organización y no parece que vaya a cambiar. Para el club, lo más importante es el nombre del club, enaltecer la organización y llevar siempre el espíritu de las leyendas del equipo. Más allá de las individualidades, en los Yankees se resalta el compromiso grupal por encima de los nombres de jugadores.

