Los New York Yankees son el equipo más popular de la MLB, siendo un símbolo a nivel mundial gracias a su identidad ganadora, siendo el club con más títulos conseguidos con 27.

Esto ha generado que grandes personalidades de Hollywood se interesen por el equipo y se les vea habitualmente en los compromisos disputados en el Yankee Stadium. Aunque el conjunto que más llama la atención de los actores son Los Angeles Dodgers, por un tema de cercanía, grandes celebridades apoyan al equipo del Bronx.

Desde artistas, pasando por actores y estrellas de la industria musical, es normal encontrar en las transmisiones oficiales de los Yankees a figuras importantes con la indumentaria del equipo de Nueva York.

A continuación, repasamos a 10 estrellas de Hollywood que son fanáticos de los Yankees.

1. Jay-Z

Jay-Z tiene un puesto privilegiado en el Yankee Stadium | Jim McIsaac/GettyImages

El rapero tiene un ferviente fanatismo por los Yankees y es quizás el fanático más emblemático de la actualidad del equipo del Bronx. Habitualmente se le ve en un puesto privilegiado del Yankee Stadium, apoyando a su querido equipo. Tiene buena relación con las estrellas de los Yankees de la actualidad y con íconos del equipo que ya se han retirado, como es el caso de Derek Jeter y Alex Rodríguez.

2. Adam Sandler

Sandler ha sido invitado en varias ocasiones por la organización para hacer el lanzamiento inicial | Ezra Shaw/GettyImages

El actor es un ícono de los deportes, ya que en sus películas ha trabajado en varias oportunidades en rodajes con tema deportivo. Es un gran fanático de los Yankees y también acostumbra a asistir a los grandes partidos de la temporada, sobre todo si se trata de un duelo ante los Boston Red Sox. En varias películas sale usando la gorra de los Yankees, como Funny People, de gran éxito en el 2009. También es gran aficionado del baloncesto de la NBA y de la NFL.

3. Billy Crystal

Crystal es un gran aficionado por los Yankees | Mike Stobe/GettyImages

El actor y también comediante ha sido muy cercano a la organización de los Yankees durante toda su vida. En múltiples ocasiones se le ha visto en Yankee Stadium, con su gorra del equipo. Su pasión por los Yankees ha sido tal que en 2008, cuando cumplió 60 años, firmó con el equipo por un día y hasta actuó en un encuentro de entrenamientos primaverales.

4. Denzel Washington

Washington usa mucho la gorra de los Yankees en distintos eventos | Vince Bucci/GettyImages

Denzel Washington es fiel aficionado de los Yankees y lo ha demostrado con el pasar de los años. El ganador del Oscar acostumbra a asistir a los juegos, pero también los sigue desde su hogar o mientras está en algún rodaje. Sus raíces de Nueva York lo han convertido en uno de los aficionados más emblemáticos del equipo.

5. Jack Nicholson

Jack Nicholson sigue a los Yankees en varios estadios por todo el país | Kirby Lee/GettyImages

Cuando se habla de Jack Nicholson, es lógico que se piense primero en su fiel fanatismo por Los Angeles Lakers en la NBA. Pero cuando se habla de beisbol y de la MLB, los Yankees son su pasión. En 1989, cuando hizo el papel de Joker, utilizó una gorra de los Mulos del Bronx y esa imagen se quedó inmortalizada. Acostumbra a asistir a los juegos del equipo en el Bronx.

6. Whoopi Goldberg

Whoopi Goldberg tiene 70 años de edad | Variety/GettyImages

Whoopi Goldberg es una acérrimo fanática de los Yankees y siempre hace que su apretada agenda tenga tiempo para visitar el estadio y disfrutar de los juegos de su equipo favorito. Nacida en Manhattan, desde muy pequeña visitaba el estadio con su familia y ha mantenido esa tradición a lo largo de los años.

7. Jennifer López

López mantuvo una relación amorosa con Alex Rodríguez | Jim McIsaac/GettyImages

López, una de las artistas más famosas en Estados Unidos por su presencia en el cine y como cantante, ha mostrado fanatismo por los Yankees, después de ser pareja de Alex Rodríguez, en un punto alto en la carrera del estelar ex jugador del equipo. Aunque ya no se le ve tanto en Yankee Stadium, mantiene un cariño especial por el club.

8. Beyoncé

Beyoncé acostumbra asistir a los juegos de los Yankees | Kevin Mazur/GettyImages

La cante ha sido vista en varios juegos de los Yankees, acompañando a Jay-Z, su esposo. Aunque no demuestra el ferviente fanatismo de su pareja, la artista tiene un gusto especial por el beisbol y los deportes en general. Ha sido reconocida como una de las cantantes más influyentes en la última década.

9. Jimmy Fallon

Jimmy Fallon entrevistando a Alex Rodríguez | NBC/GettyImages

A Jimmy Fallon se le vio siguiendo a los Yankees en la Serie Mundial de 2024, que perdieron ante Los Angeles Dodgers. Se le ha visto en varias ocasiones en el estadio, aunque en una oportunidad interpretó a un aficionado de los Boston Red Sox en una película. En la actualidad es uno de los presentadores de televisión más reconocidos de Estados Unidos, acostumbrado a entrevistar a grandes personalidades.

10. Tom Cruise

Tom Cruise en el viejo Yankee Stadium apoyando a los Yankees | New York Daily News Archive/GettyImages

El actor que se hizo famoso por sus participaciones en Misión Imposible, es gran fanático de los Yankees. Ha asistido a varios juegos en el Yankee Stadium y se le ha visto en varias ocasiones con la gorra del equipo del Bronx. En la década de los 90 acostumbraba a asistir más al estadio, en el viejo Yankee Stadium. Ahora lo hace, pero no con tanta frecuencia.

Más noticias sobre New York Yankees