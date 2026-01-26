10 jugadores de los Dodgers con los mejores contratos en 2026 tras la firma de Kyle Tucker

Muchos los atacan y grandes exjugadores los defienden, pero Los Angeles Dodgers no cambian el plan por nada de lo que se dice en MLB y siguen adelante con las grandes contrataciones.

Ahora fue la firma de Kyle Tucker la que reabrió la polémica, pues ya son ocho los peloteros que tienen en nómina con contratos superiores a los 100 millones de dólares.

“Son un ejemplo de cómo se debe manejar un equipo exitoso”, dijo Alex Rodríguez sobre las inversiones que ha hecho la organización angelina y que los ha llevado a ganar la Serie Mundial dos temporadas seguidas. “Sería muy hipócrita criticar a los Dodgers por gastar mucho dinero cuando jugué para los Yankees”.

Con la firma de Tucker, estos son los jugadores con los contratos más elevados en la nómina de Los Angeles.

1. Shohei Ohtani

El contrato de Shohei Ohtani con Los Angeles Dodgers sigue siendo referencia | Sean M. Haffey/GettyImages

En su momento, en la agencia libre de 2024, la firma del japonés por 10 temporadas y 700 millones de dólares significó un récord para la MLB y otros deportes profesionales, aunque al año siguiente fue superado. El diferimiento de pago que acordó Ohtani con los Dodgers todavía es objeto de críticas, pero ha resultado clave para que la gerencia construya un roster de estrellas con el que apunta a instaurar una dinastía.

2. Mookie Betts

Mookie Betts ha ayudado a Los Angeles Dodgers desde diversos roles | Gregory Shamus/GettyImages

A Betts lo trajeron en un sonado cambio desde Boston, donde ya era una estrella con los Red Sox, y su llegada fue clave para la conquista del título en la Serie Mundial de 2020. Lo recompensaron con una extensión de contrato en 2021 que sigue estando entre las más altas en la nómina de los Dodgers. El pacto, que termina en 2032, es por 12 zafras y 365 millones de dólares.

3. Yoshinobu Yamamoto

Yoshinobu Yamamoto ha sido clave para los Dodgers | Robert Gauthier/GettyImages

El invierno pasado hubo una batalla por la firma del japonés de 25 años de edad y siempre se supo que conseguiría un contrato elevado. Los Dodgers dejaron fuera de combate a sus rivales ofreciéndole un acuerdo de 12 temporadas y 325 millones, un récord para serpentineros en MLB y un monto que hoy en día lo tiene entre los jugadores con mejor contrato en Los Angeles. En 2025 el diestro fue el MVP de la Serie Mundial.

4. Kyle Tucker

Los Dodgers hicieron la mejor oferta del mercado a Kyle Tucker | Michael Reaves/GettyImages

Parecía un hecho la llegada de Tucker a los Mets, pero la gerencia de los Dodgers tuvo la última palabra y lo convenció de venirse a Los Angeles a buscar otro campeonato. El outfielder de 28 años de edad es un ganador de Guante de Oro, dos Bates de Plata y un anillo de Serie Mundial y los azules esperan que sea la pieza que tanto necesitaban en los jardines para terminar de blindar el equipo del manager Dave Roberts. Le dieron un contrato de 4 temporadas y $240 millones.

5. Blake Snell

Blake Snell irá en 2026 a su segunda temporada con Los Angeles Dodgers | Luke Hales/GettyImages

La firma de Blake Snell en la agencia libre de 2025 tuvo la intención de llevar a otro nivel a la rotación de los Dodgers, pero las lesiones le impidieron al zurdo (dos veces ganador del Cy Young) mostrar todo su potencial en su primer año con el equipo. Snell, sin embargo, dejó efectividad de 2.35 en 11 aperturas con 72 ponches en 61.1 innings. Llegó con un contrato de 5 años y 182 millones de dólares.

6. Freddie Freeman

Freddie Freeman ganó un nuevo título con Los Angeles Dodgers | Daniel Shirey/GettyImages

Desde que los Dodgers firmaron a Freeman en la agencia libre de 2022 el inicialista, que ya traía estatus de estrella, no ha dejado de ser seleccionado al All Star ni de ubicarse entre los 20 más votados para el MVP de la Liga Nacional. Freeman viene de una campaña de 24 jonrones y 90 remolcadas y ha sido una buena inversión para LA, que le dio un contrato por 6 años y 162 millones de dólares.

7. Will Smith

Will Smith es el receptor de Los Angeles Dodgers | Ronald Martinez/GettyImages

El receptor de 30 años es una promesa cumplida para los Dodgers y pasó de ser un prospecto estrella a una figura clave en el equipo. Tanto que en el sur de California se aseguraron en 2024 de retenerlo a largo plazo con una extensión de contrato de 10 años y 140 millones de dólares que lo mantendrán en el conjunto hasta la temporada de 2033. Es tres veces All Star y ya tiene tres anillos de Serie Mundial.

8. Tyler Glasnow

Tyler Glasnow fue una buena adquisición para Los Angeles Dodgers | Sean M. Haffey/GettyImages

La adquisición del derecho por la vía del cambio desde los Tampa Bay Rays en 2024 fue celebrada y más todavía cuando le dieron una extensión de 5 temporadas y 136.5 millones de dólares. Desafortunadamente las lesiones han limitado su desempeño en Hollywood, pero el veterano está llamado a ser una pieza fundamental en la rotación de Dave Roberts.

9. Tommy Edman

Tommy Edman será titular en la segunda base de Los Angeles Dodgers | Mary DeCicco/GettyImages

Las noticias sobre la lesión en el tobillo de Tommy Edman prenden las alarmas en la escuadra de los Dodgers. Está llamado a ser el segunda base titular pero tuvo una cirugía en el receso de temporada que pone en duda su presencia en el Opening Day. A Edman, de 29 años de edad, le dieron en 2025 una extensión por 5 años y 74 millones de dólares.

10. Tanner Scott

Tanner Scott tiene uno de los mejores contratos de Los Angeles Dodgers | Brandon Sloter/GettyImages

Cuando Tanner Scott estuvo disponible en la agencia libre se desató una guerra por adquirirlo que terminaron ganando los Dodgers cuando le dieron un pacto de cuatro campañas y 72 millones de dólares para blindar la parte final del bullpen. Tuvo altibajos en su primer año en Los Angeles, pero aún así terminó con 23 juegos salvados. Debería ser el preparador de Edwin Díaz a partir de 2026.

Más noticias sobre Los Angeles Dodgers