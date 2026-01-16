Kyle Tucker firma con Los Angeles Dodgers: Contrato, salario y cláusulas del acuerdo

Los Angeles Dodgers volvieron a dar un golpe en el mercado de las Grandes Ligas al firmar al mejor agente libre disponible, Kyle Tucker, por 4 años y 240 millones de dólares. El acuerdo incluye cláusulas de salida (opt-out) después del segundo y tercer año, según Ken Rosenthal de The Athletic, lo que da al pelotero la oportunidad de revalorizarse y probar de nuevo el mercado, si así lo desea.

Tucker tenía varias ofertas de equipos competitivos sobre la mesa, pero optó por unirse a los campeones de la Serie Mundial; quienes quiere ensamblar un grupo que pueda desembocar en una dinastía en las mayores.

Fiel a su estilo, los Dodgers acordaron con el ex jardinero de los Cubs un pago de 30 millones de dólares diferidos, además de un bono de firma de 64 millones de dólares, que incluye 54 millones de dólares por adelantado, agregó Jesse Rogers de ESPN.

Full details on Kyle Tucker's Dodgers contract, per ESPN sources:



- 4 years, $240 million guaranteed

- Opt-outs after Years 2 and 3

- $64M signing bonus

- $30M deferred

- $57.1M a year in net present value after factoring in deferrals -- a record by $6M+



A staggering deal. — Jeff Passan (@JeffPassan) January 16, 2026

Tucker, quien viene de dejar una línea ofensiva de .266/.377/.464 con 22 jonrones, 25 dobles, 4 triples, 73 carreras remolcadas y 25 bases robadas en 2025 con los Chicago Cubs (números que vinieron acompañados de una invitación al Juego de Estrellas y el Bate de Plata), tendrá un salario anual promedio de 60 millones de dólares, el segundo más alto del béisbol, superado únicamente por su nuevo compañero Shohei Ohtani.

Y es que al calcular los diferimientos, el sueldo de 57.1 millones de dólares de Tucker superará el récord previo de Juan Soto de $51 millones.

Antes de su pacto con los Dodgers, los Mets de Nueva York pusieron sobre la mesa del jardinero una oferta de 220 millones de dólares por cuatro temporadas, sin pagos diferidos y con un bono de firma de 75 millones de dólares. Los Toronto Blue Jays, por su parte, también hicieron una propuesta a largo plazo.

KYLE TUCKER WILL MAKE $60M PER YEAR 💰



Only Shohei Ohtani has had a higher AAV in MLB history ($70M). Now they're teammates! 😳 pic.twitter.com/AWsbZFsc72 — SportsCenter (@SportsCenter) January 16, 2026

Los Dodgers, que días atrás ataron al cerrador Edwin Díaz, envían así un mensaje claro al resto de sus pares en la gran carpa, en un intento por convertirse en el primer equipo en ganar tres títulos consecutivos desde que lo hicieran los Yankees de Nueva York entre 1998 y 2000.

Tucker es un ganador del Guante de Oro, de dos Bates de Plata, un invitado a cuatro Juegos de Estrellas y acreedor de un anillo de campeón de 2022 con los Astros de Houston, equipo con el que empezó su carrera en las Grandes Ligas. Pese a que su contrato no figura entre los mejores de la instancia, su sueldo es apenas 10 millones de dólares menos que el de Ohtani (70 millones de dólares).

