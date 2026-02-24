10 jugadores latinos favoritos para ser MVP del Clásico Mundial de Béisbol 2026

República Dominicana, Venezuela y Puerto Rico son naciones con el beisbol en sus venas y es por ello que cuando se habla de Clásico Mundial, son países que pueden destronar a otras potencias como Estados Unidos y Japón.

México, dirigidos por Benjamín Gil, también cuentan con un equipo interesante, con mucha experiencia en Grandes Ligas y con un dirigente que sabe cómo manejar sus piezas para sacar el mayor rendimiento de su equipo.

Aunque Estados Unidos y Japón siguen siendo los favoritos para ganar el torneo, estos cuatro países latinos pueden sorprender en 2026. República Dominicana también es tomado en cuenta como favorito, con la gran constelación de estrellas que tiene.

Si gana uno de estos cuatro países, veremos nuevamente un MVP latino, como sucedió con Robinson Canó en la edición de 2013, que es hasta ahora el único título de Dominicana en el torneo.

A continuación, en Sports Illustrated en español repasamos a los 10 principales candidatos a ganar el MVP del Clásico Mundial, entre los peloteros latinos. Con tantas restricciones a nivel de pitcheo, lo más probable es que el ganador de este trofeo sea un jugador de posición.

10. Jonathan Aranda (México)

Aranda tuvo una buena actuación con México en el 2023 | Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports

Viene de la mejor temporada de su carrera en las Grandes Ligas, con su primera participación en un Juego de Estrellas. El infielder de los Tampa Bay Rays dejó en 2025 un promedio de .316, con 14 jonrones, 59 carreras impulsadas, con 41 boletos y 107 ponches en 106 encuentros. Está sano y listo para ayudar a México en su segunda participación en el torneo. Tiene cuatro temporadas de experiencia en el mejor beisbol del mundo y es una de las figuras de México en las Grandes Ligas.

9. Nolan Arenado (Puerto Rico)

Arenado participará por primera vez con Puerto Rico en un Clásico Mundial de Beisbol. Ya lo había hecho con Estados Unidos, pero ahora quiso defender los colores de la isla del encanto. El experimentado tercera base es clave tanto en su defensa como en la ofensiva. Ante tantas ausencias, Arenado tendrá una labor fundamental en el medio de la alineación. En 2025 viene de batear para .237, con 12 jonrones y 57 carreras impulsadas en 107 encuentros. Pero más allá de sus números, la experiencia podrían ayudarle a guiar a Puerto Rico a otra final.

8. Edwin Diaz (Puerto Rico)

Díaz se lesionó en el Clásico Mundial de 2023 | Sam Navarro-Imagn Images

Ante las ausencias de peloteros importantes como Carlos Correa, Javier Báez y Francisco Lindor, se puede decir que Edwin Díaz, cerrador estelar de Los Angeles Dodgers, es la principal figura de Puerto Rico en el Clásico Mundial 2026. El cerrador se quiere sacar la espinita de 2023, cuando se lesionó de gravedad durante una celebración, tras una victoria en la primera ronda del torneo. Viene de una gran campaña con los New York Mets, con 1.63 de efectividad en 66.1 entradas, con 28 juegos salvados. Si Puerto Rico llega ganando a la novena entrada, Díaz cerrará la puerta de la victoria.

7. Julio Rodríguez (República Dominicana)

El jardinero central de los Seattle Mariners es una combinación perfecta entre ofensiva y defensa. En un torneo corto como el Clásico, su bate explosivo puede ayudar mucho a República Dominicana y se puede convertir en MVP si mantiene un buen rendimiento de principio a fin. El patrullero dejó .267 de average, 32 jonrones y 95 carreras impulsadas en la pasada temporada. Viene mejorando año tras año su selección de pitcheos, ahora es un bateador más paciente y lo puede demostrar en el Clásico.

6. Eugenio Suárez (Venezuela)

Si hablamos de poder, Eugenio Suárez es el bateador con más jonrones entre los equipos latinos que participarán en el Clásico en la temporada 2025 de Grandes Ligas. El antesalista, que este año volverá a jugar con los Cincinnati Reds, viene de conectar 49 jonrones con 118 carreras impulsadas, repartidas entre su actuación con los Arizona Diamondbacks y los Seattle Mariners. Tiene en su carrera 325 cuadrangulares y quiere sumar un trofeo en el Clásico.

5. Jackson Chourio (Venezuela)

El jardinero venezolano participará por primera vez en un Clásico Mundial, que es el escenario perfecto para ver y disfrutar de todo su talento. Viene de sus dos primeras campañas en Grandes Ligas, con 20 o más jonrones y 20 o más bases robadas. Combina poder con velocidad y eso en un torneo de pocos días es un elemento fundamental. Venezuela depende en parte de lo que pueda hacer él y su compatriota Ronald Acuña Jr. Las miradas sobre Venezuela están puestas en los jardines.

4. Fernando Tatís Jr. (República Dominicana)

El jardinero dominicano de los San Diego Padres está listo para dar otra demostración de su talento, pero esta vez en su primer Clásico Mundial. No pudo estar en la edición de 2023 y eso hace que tenga hambre en el torneo que comenzará en marzo de este año. Es uno de los mejores jardineros de todo el beisbol y viene de una gran campaña en 2025, con 25 jonrones, 71 carreras remolcadas y .268 de promedio.

3. Ronald Acuña Jr. (Venezuela)

Es la gran estrella de Venezuela y es uno de los mejores jugadores de las Grandes Ligas. Ganó el MVP de la Liga Nacional en 2023, gracias a su histórica temporada en la que inauguró el club 40-70 en la MLB. El jardinero de los Atlanta Braves ha demostrado que está sano y eso es una buena noticia para el equipo dirigido por Omar López. Será su segunda participación en el torneo, después del Clásico de 2023.

2. Vladimir Guerrero Jr. (República Dominicana)

El hijo del miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, Vladimir Guerrero padre, está entusiasmado por participar por primera vez con República Dominicana en el torneo. Fue factor clave para que los Toronto Blue Jays lograran el banderín del joven circuito y quedarse con el MVP de la Serie de Campeonato. Tiene cinco invitaciones al All Star en su carrera, un bate prodigioso y las ganas de ganar con su país.

1. Juan Soto (República Dominicana)

Soto participó en la edición del 2023 | Sam Navarro-Imagn Images

Soto es el dueño del contrato más importante en la historia de las Grandes Ligas, con 765 millones de dólares por 15 años. Viene de otra gran campaña en la MLB, en su primera temporada con los New York Mets y tiene la espinita clavada de haber quedado eliminado en primera ronda en la edición del Clásico Mundial de 2023. El quisqueyano dejó una línea ofensiva de .263/.396/.525, 20 dobles, 43 jonrones, 105 carreras remolcadas, 38 bases robadas y 127 boletos. Se ubicó tercero en las votaciones al MVP de la Liga Nacional y ganó el Bate de Plata.

Más contenido del Clásico Mundial de Béisbol