10 candidatos al MVP del Clásico Mundial de Béisbol de 2026

El Clásico Mundial de Béisbol no es un torneo cualquiera; es el escenario en el cual las grandes estrellas de MLB intentan dar lo mejor de sí, pero en representación de sus países, al tiempo de buscar extender sus legados deportivos y fuera del terreno.

No en vano, la edición 2026 de la citada justa de selecciones reunirá del 4 al 17 de marzo a lo más selecto de la disciplina, al punto de juntarse, si se confirman los rosters preliminares, hasta cinco ganadores distintos del MVP en las Grandes Ligas, aunado a otros peloteros que han sido finalistas, y un par de acreedores del Cy Young, entre otros galardones.

Eso sí, las principales luminarias de las mayores saben que para ayudar a sus naciones a trascender en la venidera cita, deberán carburar desde la fase de grupos, previo a convertirse en piezas elementales en el roster de sus conjuntos en las fases de eliminación directa, y en la eventual final, en el loanDepot Park de Miami.

De ese modo, se presentará un ranking con 10 candidatos al MVP del Clásico Mundial 2026, sin contar a figuras de la talla de José Altuve, Manny Machado, Fernando Tatís Jr., José Ramírez, Bryce Harper, Tarik Skubal, Paul Skenes, Gunnar Henderson y Carlos Correa, entre otras, que no han confirmado su participación.

10. Kyle Schwarber | Estados Unidos

Kyle Schwarber tuvo un productivo Clásico Mundial 2023 | Daniel Shirey/GettyImages

Aunado a ser el zurdo con más jonrones en todas las mayores desde 2022, cortesía de 187 bambinazos, viene de finalizar segundo en la carrera por el Más Valioso de la Nacional.



Asimismo, el seleccionado a tres All Star debe ser uno de los puntales de un Team USA que seguramente llegará lejos, y si batea detrás de Aaron Judge, quizás se beneficie como nadie. Por si fuera poco, ya defendió al combinado norteamericano en 2023, dejando dos cuadrangulares y .450 de OBP, así que no podía quedar marginado de esta lista.

9. Cal Raleigh | Estados Unidos

Aunque menos mediático que otros, el receptor que posee la marca de vuelacercas en una temporada (60), y de remolcadas (125), tampoco podía ausentarse del escalafón en cuestión, considerando también que luce una notable mascota en la posición 2 y que representa a los favoritos estadounidenses.



Si el finalista al MVP de la Liga Americana conecta cuadrangulares importantes y guía al cuerpo de lanzadores a un buen desempeño, su candidatura a la distinguida condecoración individual del WBC cobraría mucha fuerza.

8. Francisco Lindor | Puerto Rico

Paquito es el gran referente actual de Puerto Rico | Daniel Shirey/GettyImages

La influencia de Paquito sobrepasa lo deportivo para la selección boricua. Es un líder, un motivador y un pelotero que siempre aparece en los momentos importantes, bien sea con el madero, corriendo o defendiendo las paradas cortas.



En un torneo en el que el carácter cuenta tanto como el talento, la experiencia de Lindor en estas lides, mismas en las que cosecha .404 de average en dos ediciones, vale oro para un equipo puertorriqueño que ha alcanzado la final del Clásico en dos de las anteriores tres contiendas.

7. Ronald Acuña Jr. | Venezuela

Ronald Acuña Jr. está llamado a ser el gran referente de Venezuela en el Clásico Mundial 2026 | Gene Wang - Capture At Media/GettyImages

El jardinero de los Atlanta Braves es electricidad pura. Cada vez que pisa el campo pasan cosas: un cuadrangular; una base robada o una atrapada espectacular. Pues ese tipo de impacto es ideal para un evento de la talla del Clásico Mundial.



Considerando que Altuve y Salvador Pérez parecen encontrarse en la curva descendente de sus míticas carreras, el MVP del viejo circuito en 2023 arribará al certamen con apenas 28 años de edad, y la etiqueta de estrella máxima de una Venezuela urgida de, cuanto menos, meterse en semifinales.

6. Vladimir Guerrero Jr. | República Dominicana

Al hijo del miembro del Salón de la Fama, de igual nombre, no le hace falta poseer un Más Valioso de ronda regular para figurar en este ranking, dado que es una luminaria del juego, junto al factor de venir de guiar a los Toronto Blue Jays al banderín del joven circuito y quedarse con el MVP de la Serie de Campeonato.



Entretanto, quien ha sido llamado a los recientes cinco All Star tiene la espina clavada de bajarse a última hora de la convocatoria de Quisqueya en 2023, por lo que tratará de convertirse en referente de una selección que quiere reinar en el planeta, como en 2013.

5. Yoshinobu Yamamoto | Japón

No sólo cañoneros pueden adueñarse del Más Valioso del Clásico Mundial de Béisbol, ya que el as de Los Angeles Dodgers ha demostrado poseer las herramientas para ganar premios de esta índole, tal y de la manera que lo ratificó en la pasada Serie Mundial, donde guio a los californianos, desde el box, a obtener otro anillo.



Nadie duda de que Yamamoto es uno de los mejores brazos de la actualidad, así que de lanzar dos o tres partidos de alto nivel, con pocas carreras permitidas y bastante ponches, su valor para Japón sería incalculable. Incluso, ya exhibió su eficacia en la justa del 2023 y para la causa campeona.

4. Juan Soto | República Dominicana

La Fiera es uno de los mejores peloteros del planeta y uno de los más temidos debido a su paciencia en el plato, liderazgo, elegancia, capacidad para embasarse y conectar batazos decisivos.



Considerando que ostenta el mayor contrato de la historia y que será parte, nuevamente, de una escuadra dominicana que acudirá al torneo con un lineup que mete miedo, el patrullero de los New York Mets puede tener su segunda gran oportunidad de causar impacto a nivel internacional.

3. Bobby Witt Jr. | Estados Unidos

Bobby Witt Jr. será uno de los líderes del Team USA en el venidero Clásico Mundial de Béisbol | Scott Marshall/GettyImages

Con el permiso de Ohtani y Aaron Judge, el torpedero de los Kansas City Royals representa el béisbol moderno: velocidad; poder; defensa y energía constante, lo que debería traducirse en ventaja para Estados Unidos, camino a recuperar el cetro universal.



Del mismo modo, Witt Jr. llegará al Clásico Mundial tras un segundo y un cuarto lugar en el MVP de la Americana durante las últimas dos campañas, argumento que lo coloca en el top 3 individual para la contienda de países.

2. Aaron Judge | Estados Unidos

El nombrado capitán del Team USA se estrenará en el World Baseball Classic con un aval casi sin parangón en la venidera edición: 364 vuelacercas y 820 producidas desde 2017, las mejores cifras en la competición norteamericana y tres MVP de la Americana en las recientes cuatro zafras. En consecuencia, su combinación de poder, disciplina en el plato y presencia física con liderazgo lucen idóneos para empujar a su nación al objetivo final, el título.



Si los dirigidos por Mark DeRosa se llevan los máximos honores, el icono de los Yankees seguramente estará en la conversación por la distinción individual.

1. Shohei Ohtani | Japón

Shohei Ohtani ya fue el MVP del pasado WBC | Eric Espada/GettyImages

El único beisbolistas capaz de causar un daño similar o hasta superior al de Judge en el WBC 2026 es la mega estrella de dos vías; sin dudas, el pelotero más dominante de los tiempos modernos.



Es que el dueño de cuatro MVP de MLB puede abrir un compromiso clave, espaciando seis o siete entradas de calidad y, decidir éste con un cuadrangular, aunado al hecho de haber guiado ya a la novena nipona a levantar el trofeo hace tres años, apuntándose el propio Más Valioso.

