Los 10 jugadores mejor pagados de la MLB sumando contratos y acuerdos publicitarios

El béisbol de MLB no sólo se define por lo que ocurre dentro del diamante; también por las cifras astronómicas que rodean a sus principales figuras.

De hecho, en la temporada que acaba de comenzar se confirma una tendencia clara: el talento elitista se paga, y muy bien, tanto en salarios como en acuerdos publicitarios.

De ese modo, la revista Forbes publicó una lista con los 10 peloteros mejor pagados en 2026, englobando sueldo y pactos comerciales. Además de superestrellas mediáticas, el distinguido ranking está compuesto de jugadores con currículos impresionantes en lo individual, incluyendo cuatro acreedores del MVP y dos Cy Young.

Este dato no es menor, dado que refleja cómo el rendimiento deportivo de máximo nivel se traduce directamente en valor económico, combinando contratos multimillonarios con sus organizaciones y lucrativos acuerdos comerciales fuera del terreno. A continuación, la citada clasificación.

10. Gerrit Cole (New York Yankees) – $37.500.000

Gerrit Cole tiene un sueldo de 36 millones para el 2026 de MLB con los Yankees | Mark J. Rebilas-Imagn Images

El teórico as de la rotación de los Yankees volverá al box oficialmente en algunas semanas, luego de perderse todo el 2025 motivado a una operación Tommy John en su codo.



Eso sí, nada priva al Cy Young de la Americana en 2023 de cerrar este listado de ganancias, ya que cobrará 36 millones de dólares en este curso, junto a otros 1.5 en derechos de imagen.

9. Jacob deGrom (Texas Rangers) – $38.300.000

Cuando está sano, deGrom sigue siendo uno de los lanzadores más dominantes de las mayores, tal y de manera en que lo ratificó en 2025 cuando se llevó el Regreso del Año del joven circuito.



Es cierto que el doble Cy Young de la Nacional, mientras representaba a los Mets, ya no es un activo comercial de peso (generará "sólo" 300 mil dólares en acuerdos fuera del parque de pelota); sin embargo, los $38.000.000 que le pagarán los Rangers a lo largo de este certamen lo posicionan en la novena casilla.

8. Mike Trout (Los Angeles Angels) – $39.000.000

A pesar del sinfín de lesiones en años recientes, el dueño de tres MVP de la Americana no deja de ser una de las luminarias más reconocibles de MLB, aunado a gozar de un pacto laboral que le reportará sobre los 35.5 millones en 2026.



Al margen de que ya no aparece entre los candidatos, a priori, para otro máximo galardón individual, la leyenda viva de los Angels es respaldada por marcas que le aportan casi $4.000.0000 extras.

7. Zack Wheeler (Philadelphia Phillies) – $42.200.000

Pese a estar lesionado, Zack Wheeler tendrá uno de los mejores salarios de MLB en 2026 | Gregory Fisher-Imagn Images

Aunque no ha conseguido ningún galardón al mejor pitcher de la Nacional (ha finalizado segundo dos veces) y actualmente se encuentra lesionado, pocos brazos han exhibido la regularidad y calidad del diestro de los Phillies en el lustro reciente.



Por consiguiente, Wheeler goza de un sueldo de 42 millones en el nuevo ejercicio, el quinto mayor de las Grandes Ligas, y sin importar que no tenga la pegada mediática de otros colegas.

6. Bo Bichette (New York Mets) – $42.400.000

Casi similar al caso de Wheeler, puesto que el ahora antesalista de los Mets ha dado el salto definitivo a la élite económica, tras firmar recientemente con la novena de Queens por tres campañas y $126.000.000 ($42.000.000 en 2026).



En consecuencia y aunque "apenas" devengará 400 mil dólares en patrocinio, el estilo dinámico y la consistencia del ex campocorto de Toronto Blue Jays le llevan a integrar este escalafón.

5. Aaron Judge (New York Yankees) – $46.100.000

Capitán y rostro de los Yankees y de MLB, El Juez continúa justificando su pacto a largo plazo (360 millones por nueve zafras) con poder y liderazgo.



Los ingresos publicitarios del triple Más Valioso de la Americana, especialmente en el mercado estadounidense, elevan su cifra total de forma atractiva en la contienda; de $40.000.000 a $46.100.000.

4. Juan Soto (New York Mets) – $51.900.000

Juan Soto es uno de los rostros actuales de MLB | Matt Marton-Imagn Images

Nadie duda que el nacido en Santo Domingo es uno de los bateadores más disciplinados y talentosos de su generación, lo que le empujó a firmar en diciembre de 2024 el máximo contrato de siempre en el deporte en Norteamérica, cortesía de 765 millones de dólares por 15 años con los metropolitanos.



Por su parte, los $51.000.000 que devengará el jardinero de 27 años en 2026 refleja ese estatus, mientras que su juventud y carisma lo posicionan como una figura clave para la imagen publicitaria.

3. Kyle Tucker (Los Angeles Dodgers) – $56.000.000

Convertido en una nueva pieza preponderante del proyecto de los bicampeones de Mayor League Baseball, el cuatro veces All Star capitalizó su consistencia ofensiva con un acuerdo corto, pero de alto valor (dos campañas y $114.000.000, sumado a dos opciones de jugador por $53.300.000 cada una).



Asimismo, el ascendente perfil del cañonero zurdo, ahora accionando en Hollywood, le han abierto puertas en el ámbito comercial.

2. Cody Bellinger (New York Yankees) – $56.500.000

Quien fuera MVP del viejo circuito en 2019, con los Dodgers, parece haber relanzado su carrera, primero con los Chicago Cubs y ahora en el Bronx, donde ha acordado recientemente por cinco temporadas y 162.5 millones de dólares.



Por ende, sus $42.500.000 de salario actual se complementan con la llegada de oportunidades jugosas de auspicio, que le reportan otros $14.000.000.

1. Shohei Ohtani (Los Angeles Dodgers) – $127.000.000

El fenómeno japonés redefinió el concepto de lo que es ser la cara internacional de una liga. A su vez, el histórico contrato que le dieron los Dodgers para el 2024 ($700.000.000 por 10 años), estructurado de forma diferida, le permite combinar un sueldo competitivo ($28.200.000) con ingresos publicitarios descomunales.



Shotime es el mejor jugador de dos vías de todos los tiempos (sus números en el doble rol ya superan a los de Babe Ruth) y una máquina de cosechar ingresos.

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